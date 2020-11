بريطانيا.. مشهد مؤثر لوداع ممرضة مسلمة توفيت بكورونا (فيديو)

تداول نشطاء على وسائل التواصل الإجتماعي مقطعاً مصوراً لوداع الممرضة الباكستانية الأصل "صفا أفصر"، في مدينة برمنغهام ببريطانيا، وذلك نتيجة إصابتها بفيروس كورونا.

واصطف الأطباء والممرضون والعاملون بالمستشفى أمامها، وقاموا بالتصفيق، تقديراً لجهودها في علاج مصابي فيروس كورونا، وهم يجهشون بالبكاء.

What a beautiful send off for Safa Afsar, a nurse from Birmingham who died serving the nation during the #coronavirusuk crisis. She sadly lost her dad to the virus two weeks before. #NHSheroes pic.twitter.com/TAhmxoOZbB — Mohammed Shafiq (@mshafiquk) May 16, 2020

و علق أحد أعضاء حزب العمال البريطاني متأثراً "توفيت صفا، 29 عاماً، ابنة فايزبور أفصر، في برمنغهام واستقرت بجانب أبيها بعد 3 أسابيع من وفاته في هذه الحياة المؤقتة، لا أتخيل كم الألم الذي تعانيه عائلتها، دعائي لهما بالرحمة".

Daughter of Faizpur sharif Birmingham Safa(29) laid to rest near her father just after 3 weeks her father left this temporary world,can't even imagine the pain her family is going through right now.May Allah bless her and her father's soul,ameen#NHSHeroes#fightingCoronaVirus https://t.co/JI7IYSOcyx — Asif Maqsood (@asifmaqsood361) May 16, 2020

كما علقت إحداهم قائلة "هذا مُفجع؛ هؤلاء الذين يعتقدون أن تخفيف القيود يعني أن الأمر قد انتهى مخطئين؛ عليكم بالبقاء في المنزل؛ عزائي لصفا".

Heartbreaking. Anyone who thinks the easing of restrictions means this is over is wrong. #stayhome RIP Safa Afsar. @birmingham_live https://t.co/l4rR32MXMU — Jane Haynes 🌈⚡️ (@JaneRockHouse) May 16, 2020

يُذكر أن الممرضة "صفا" كانت قد فقدت والدها من أكثر من أسبوعين نتيجة إصابته بفيروس كورونا أيضاً.

وسجلت بريطانيا 170 وفاة جديدة بفيروس كورونا، الأحد، لترتفع الحصيلة إلى 34 ألفا و636، بينما بلغت الإصابات 243 ألفا و303 حالات، بعد تسجيل 3142 حالة جديدة.

وإجمالا تجاوز عدد المصابين بكورونا في العالم 4 ملايين و818 ألفا، توفي منهم ما يزيد عن 316 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و864 ألفا، حسب موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.