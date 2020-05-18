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سياسة

بريطانيا.. مشهد مؤثر لوداع ممرضة مسلمة توفيت بكورونا (فيديو)

توفيت الممرضة صفا أفصر بعد أسبوعين من وفاة والدها بسبب كورونا
توفيت الممرضة صفا أفصر بعد أسبوعين من وفاة والدها بسبب كورونا
18/5/2020

تداول نشطاء على وسائل التواصل الإجتماعي مقطعاً مصوراً لوداع الممرضة الباكستانية الأصل "صفا أفصر"، في مدينة برمنغهام ببريطانيا، وذلك نتيجة إصابتها بفيروس كورونا.

واصطف الأطباء والممرضون والعاملون بالمستشفى أمامها، وقاموا بالتصفيق، تقديراً لجهودها في علاج مصابي فيروس كورونا، وهم يجهشون بالبكاء.

و علق أحد أعضاء حزب العمال البريطاني متأثراً "توفيت صفا، 29 عاماً، ابنة فايزبور أفصر، في برمنغهام واستقرت بجانب أبيها بعد 3 أسابيع من وفاته في هذه الحياة المؤقتة، لا أتخيل كم الألم الذي تعانيه عائلتها، دعائي لهما بالرحمة".

كما علقت إحداهم قائلة "هذا مُفجع؛ هؤلاء الذين يعتقدون أن تخفيف القيود يعني أن الأمر قد انتهى مخطئين؛ عليكم بالبقاء في المنزل؛ عزائي لصفا".

يُذكر أن الممرضة "صفا" كانت قد فقدت والدها من أكثر من أسبوعين نتيجة إصابته بفيروس كورونا أيضاً.

وسجلت بريطانيا 170 وفاة جديدة بفيروس كورونا، الأحد، لترتفع الحصيلة إلى 34 ألفا و636، بينما بلغت الإصابات 243 ألفا و303 حالات، بعد تسجيل 3142 حالة جديدة.

وإجمالا تجاوز عدد المصابين بكورونا في العالم 4 ملايين و818 ألفا، توفي منهم ما يزيد عن 316 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و864 ألفا، حسب موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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