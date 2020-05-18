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سياسة

"السيسي يقتلنا بالكورونا".. غضب في مصر بعد تفشي الفيروس بين الفرق الطبية

إصابة عشرات الأطباء والممرضين في مصر بفيروس كورونا
إصابة عشرات الأطباء والممرضين في مصر بفيروس كورونا
18/5/2020

هاجم ناشطون مصريون عبر منصات التواصل، نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما وصفوه بفشله في مواجهة انتشار وباء كورونا بعد تزايد الإصابات بالفيروس واستمرار تفشيه بين الفرق الطبية.

وتفاعل المغردون عبر وسم "#السيسي_يقتلنا_بالكورونا"، بعدما سادت حالة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي مع ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس بين الكوادر الطبية المعالجة لمرضى كورونا، ما أدى إلى إغلاق الكثير من المستشفيات ونقصان القوى الطبية المكافحة للوباء والتي تعاني عجزًا عدديًا بالأساس.

واليوم، أكد طبيب جراحة العظام بالقصر العيني محمود دسوقي، إصابة 37 طبيبًا بأحد المستشفيات بفيروس كورونا  مطالبًا زملاءه بإجراء تحاليل كورونا "على سبيل الفضول".

واتهم الناشطون، النظام بعدم الاهتمام بصحة المصريين، لاسيما بعد رفض طلب نقابة الأطباء بفرض حظر شامل، وتبنيه لرؤية رجال الأعمال، وفق تعبيرهم.

وأمس، طالت نقيبة التمريض كوثر محمود، الحكومة بعزل مصابي كورونا من الطواقم الطبية بمستشفيات الجيش والشرطة، كما تقدمت بطلب لرئاسة الوزراء لوقف بروتوكول مكافحة العدوى المنصوص عليه من وزارة الصحة للتعامل بين الأطقم الطبية المخالطة لمرضى كورونا.

ونعت نقابة التمريض، مساعد التمريض عبدالله مجدي المنتدب لمستشفى العزل بالعبور والذي توفي نتيجة الإجهاد أثناء ممارسة عمله.

وفي مؤتمر صحفي بمقر نقابة الأطباء في القاهرة أمس، أطلقت عضو مجلس نقابة أطباء مصر سابقًا منى مينا، صرخة تحذير "قبل الطوفان" حول كيفية مقاومة المزيد من تفشي كورونا وكيفية حماية الأطقم الطبية بعد رفض الحكومة إقرار حظر شامل.

وبعبارة "أغلقوا مستشفى البكري قبل الكارثة"، حذر أحد أفراد الفريق الطبي لمستشفى منشية البكري بمصر الجديدة، قبل يومين، من وقوع كارثة بعد إصابة أكثر من 16 من العاملين في المستشفى "أطباء وممرضين"، بفيروس كورونا، ما يجعله بؤرة لانتشار الوباء مطالبًا بسرعة إغلاقه.

والخميس الماضي، فوجئ أطباء المستشفى بقرار تحويله إلى مستشفى عزل لحالات كورونا الآتية من مستشفى حميات العباسية، مشيرين إلى ظهور حالات إيجابية للإصابة بفيروس كورونا، بين العاملين في المستشفى خلال الأسبوع الماضي، وعدم جاهزية المستشفى.

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وفي بيان لأطباء المستشفى، أكدوا وصول تهديد للممتنعين عن العمل بتبليغ أسمائهم للأمن الوطني من قبل رئيس القطاع، معلنين رفضهم التعامل بهذا الأسلوب.

كما أعلن مدير مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي بمنطقة الدقي في الجيزة، أول أمس، إصابة 20 فردًا من الطاقم الطبي بكورونا مؤكدًا استمرار العمل به دون إغلاق.

https://twitter.com/thawra_tegma3na/status/1261718113613209600?ref_src=twsrc%5Etfw

والأسبوع الماضي، شهد أحد مستشفيات العزل لمرضى كورونا شمالي مصر، واقعة مأساوية بعدما فقد طبيب بصره إثر إجهاد العمل المتواصل على مدار 8 أيام في علاج مصابي الفيروس.

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وشهدت الأيام القليلة الماضية، قفزة كبيرة في أعداد الإصابات بكورونا، بين الأطقم الطبية العاملة بالمستشفيات، الأمر الذي يزيد الأزمة بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة، حيث طالبت النقابة مرارًا من وزارة الصحة بضرورة توفير الحماية للفرق الطبية التي تتصدر الصفوف الأولى في مواجهة الوباء.

ووفق وزارة الصحة المصرية، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، الأحد، هو 12229 حالة من ضمنهم 3172 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و630 حالة وفاة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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