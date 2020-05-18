"السيسي يقتلنا بالكورونا".. غضب في مصر بعد تفشي الفيروس بين الفرق الطبية

هاجم ناشطون مصريون عبر منصات التواصل، نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما وصفوه بفشله في مواجهة انتشار وباء كورونا بعد تزايد الإصابات بالفيروس واستمرار تفشيه بين الفرق الطبية.

وتفاعل المغردون عبر وسم "#السيسي_يقتلنا_بالكورونا"، بعدما سادت حالة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي مع ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس بين الكوادر الطبية المعالجة لمرضى كورونا، ما أدى إلى إغلاق الكثير من المستشفيات ونقصان القوى الطبية المكافحة للوباء والتي تعاني عجزًا عدديًا بالأساس.

#السيسي_يقتلنا_بالكورونا

مائة مليار ثم 2.7 مليار دولار لمواجهة كورونا والمستشفيات تصرخ لا تجهيزات ولا مستلزمات. يعني مائة وأربعون مليار جنيه راحوا فين؟

عسكر فاشلون ولصوص — مصري ضد الانقلاب (@21OLhUrBc5WlCC6) May 16, 2020

واليوم، أكد طبيب جراحة العظام بالقصر العيني محمود دسوقي، إصابة 37 طبيبًا بأحد المستشفيات بفيروس كورونا مطالبًا زملاءه بإجراء تحاليل كورونا "على سبيل الفضول".

واتهم الناشطون، النظام بعدم الاهتمام بصحة المصريين، لاسيما بعد رفض طلب نقابة الأطباء بفرض حظر شامل، وتبنيه لرؤية رجال الأعمال، وفق تعبيرهم.

وأمس، طالت نقيبة التمريض كوثر محمود، الحكومة بعزل مصابي كورونا من الطواقم الطبية بمستشفيات الجيش والشرطة، كما تقدمت بطلب لرئاسة الوزراء لوقف بروتوكول مكافحة العدوى المنصوص عليه من وزارة الصحة للتعامل بين الأطقم الطبية المخالطة لمرضى كورونا.

ونعت نقابة التمريض، مساعد التمريض عبدالله مجدي المنتدب لمستشفى العزل بالعبور والذي توفي نتيجة الإجهاد أثناء ممارسة عمله.

وفي مؤتمر صحفي بمقر نقابة الأطباء في القاهرة أمس، أطلقت عضو مجلس نقابة أطباء مصر سابقًا منى مينا، صرخة تحذير "قبل الطوفان" حول كيفية مقاومة المزيد من تفشي كورونا وكيفية حماية الأطقم الطبية بعد رفض الحكومة إقرار حظر شامل.

وبعبارة "أغلقوا مستشفى البكري قبل الكارثة"، حذر أحد أفراد الفريق الطبي لمستشفى منشية البكري بمصر الجديدة، قبل يومين، من وقوع كارثة بعد إصابة أكثر من 16 من العاملين في المستشفى "أطباء وممرضين"، بفيروس كورونا، ما يجعله بؤرة لانتشار الوباء مطالبًا بسرعة إغلاقه.

والخميس الماضي، فوجئ أطباء المستشفى بقرار تحويله إلى مستشفى عزل لحالات كورونا الآتية من مستشفى حميات العباسية، مشيرين إلى ظهور حالات إيجابية للإصابة بفيروس كورونا، بين العاملين في المستشفى خلال الأسبوع الماضي، وعدم جاهزية المستشفى.

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وفي بيان لأطباء المستشفى، أكدوا وصول تهديد للممتنعين عن العمل بتبليغ أسمائهم للأمن الوطني من قبل رئيس القطاع، معلنين رفضهم التعامل بهذا الأسلوب.

كما أعلن مدير مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي بمنطقة الدقي في الجيزة، أول أمس، إصابة 20 فردًا من الطاقم الطبي بكورونا مؤكدًا استمرار العمل به دون إغلاق.

https://twitter.com/thawra_tegma3na/status/1261718113613209600?ref_src=twsrc%5Etfw

والأسبوع الماضي، شهد أحد مستشفيات العزل لمرضى كورونا شمالي مصر، واقعة مأساوية بعدما فقد طبيب بصره إثر إجهاد العمل المتواصل على مدار 8 أيام في علاج مصابي الفيروس.

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وشهدت الأيام القليلة الماضية، قفزة كبيرة في أعداد الإصابات بكورونا، بين الأطقم الطبية العاملة بالمستشفيات، الأمر الذي يزيد الأزمة بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة، حيث طالبت النقابة مرارًا من وزارة الصحة بضرورة توفير الحماية للفرق الطبية التي تتصدر الصفوف الأولى في مواجهة الوباء.

ووفق وزارة الصحة المصرية، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، الأحد، هو 12229 حالة من ضمنهم 3172 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و630 حالة وفاة.

#السيسي_يقتلنا_بالكورونا#رامز_مجنون_رسمي

كل الدعم للقطاع الطبي المتواجد في الصفوف الأولى لمواجهة الوباء — Sadek (@Sadeq_Omar0) May 16, 2020

#السيسي_يقتلنا_بالكورونا اكتب عندك 50 مليار كحول اثيلي لرش الشوارع.

30مليار جراكن لزوم الكحول

19 مليار بنزين سيارات لنقل الكحول

1 مليار انتقالات عمال لرش الكحول

500 جنيه كمامات للمستشفيات pic.twitter.com/sSu2t9USfb — مصري ضد الانقلاب (@21OLhUrBc5WlCC6) May 16, 2020

#السيسي_يقتلنا_بالكورونا

الاصابات كثيره بين الأطقم الطبيه — المصري (@NVi6S63OqkSyzax) May 16, 2020

#السيسي_يقتلنا_بالكورونا

نظام الخسيس الخاين يتلاعب بارقام المصابين والوفيات بكورونا حتي تتمكن الحكومة الفاشلة من تطبيق خطة التعايش مع كورونا بفتح الاسواق والانشطة بعد عيد الفطر — نور الصباح (@norlasa) May 16, 2020

#السيسي_يقتلنا_بالكورونا

في البداية أنكروا وجود كورونا ولما اتفضحوا طلعوا حالتين أو تلاته وقالوا لأجانب قادمين من الخارج

كله كذب في كذب

اللي أعلن عن علاج فيروس c بالكفته طبيعي يطلع يقول كده — Mekky Bro (@MekkyBro69) May 16, 2020

#السيسي_يقتلنا_بالكورونا

يلقون اللوم على الشعب وكأنه من فتح المطارات للوباء من كل دول العالم وكأنه من سخر من الوباء وقال نزلة برد عادية أو قال مصر محمية بالسيسي أو قد يكون من اخترع العلاج بالشاي أو البوريوم والشلولو وعصير البرسيم. إن لم تستحي فقل الشعب — مصري ضد الانقلاب (@21OLhUrBc5WlCC6) May 16, 2020

#السيسي_يقتلنا_بالكورونا

اعلن نادي قضاة مصر عن اصابة٦من القضاه واعضاء النيابة العامة بفيروس كورونا بسبب تواطؤ النيابة والمحاكم مع عصابة العسكر لاستمرارتواجد الالاف من المعتقلين في السجون برغم التحذيرات من تفشي الوباء — نور الصباح (@norlasa) May 16, 2020

#السيسي_يقتلنا_بالكورونا

فاشل في إدارة أي ازمة — حمو الاهلاوي (@TmvUhuu0WOzLwIk) May 16, 2020

#السيسي_يقتلنا_بالكورونا

لا يشغلة موت الشعب او مرضة لا يهمة غير نفسة واعوانة وشعبة العبيد الازلة لة — الرئيس الشهيد مرسي (@mezo1671) May 16, 2020