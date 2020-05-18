الخارجية الليبية توثق أدلة ضد الإمارات.. والسراج: تحرير "الوطية" يقربنا من يوم النصر

أعلن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، الإثنين، السيطرة الكاملة على قاعدة الوطية الجوية (غرب)، وشدد أن هذا الانتصار "يقربنا أكثر من يوم النصر الكبير".

جاء ذلك في بيان صادر عن رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، القائد الأعلى للجيش فائز السراج، اطلعت عليه الأناضول.

وقال السراج في البيان "نعلن بكل فخر واعتزاز تحرير قاعدة الوطية العسكرية من قبضة المليشيات الإجرامية".

وأضاف "انتصار اليوم لا يمثل نهاية المعركة بل يقربنا أكثر من يوم النصر الكبير بتحرير كافة المدن والمناطق والقضاء نهائيا على مشروع الهيمنة والاستبداد".

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت قوات الوفاق بسط سيطرتها الكاملة على قاعدة الوطية الجوية الاستراتيجية، جنوب غرب العاصمة طرابلس، فيما أكد اللواء أسامة الجويلي، قائد المنطقة الغربية، أن عملية السيطرة على قاعدة الوطية تمت بشكل سريع ومدروس وبدون خسائر.

وكشف مصدر بحكومة الوفاق الليبية أن قوات حفتر انسحبت من القاعدة عقب هجوم بري لقوات الوفاق من عدة محاور.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الليبية محمد القبلاوي، إن بلاده ستقدم أدلة على "تورط الإمارات في سفك دماء الليبيين وخرق قرارات مجلس الأمن".

وأكد في تصريحات لقناة (تي آر تي) التركية، أن قوات حكومة الوفاق ضبطت أسلحة إماراتية ومصرية وروسية خلال سيطرتها على قاعدة الوطية.

وأشار القبلاوي إلى أن حكومة الوفاق تعمل على صياغة ملف جديد لمجلس الأمن الدولي "يجمع هذه الأدلة التي تثبت تورط هذه الدول في دعم الانقلاب في ليبيا وقتل الليبيين".

وقال رئيس أركان قوات الوفاق، الفريق ركن محمد الشريف، في تصريحات لوسائل إعلام محلية "نستعد لتحرير جنوب طرابلس وترهونة عقب سيطرتنا على قاعدة الوطية".

وقال الناطق باسم قوات الوفاق للجزيرة إنهم عثروا على مخازن كبيرة للذخائر والأسلحة والمعدات في قاعدة الوطية، مؤكدا أن القاعدة ستكون "قيمة مضافة لنا من أجل تحرير مدينة ترهونة"، ومطالبا من سماهم "عقلاء ترهونة" بالتخلي عن دعم حفتر.