اتهامات لترمب بإقالة مسؤول بارز بعد تحقيقه في بيع أسلحة للسعودية

قال نائبان بارزان في الكونغرس الأمريكي، الإثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ربما أقال المفتش العام لوزارة الخارجية بسبب تحقيقه في مبيعات أسلحة للسعودية العام الماضي.

وأعلن ترمب الإقالة المزمعة للمفتش العام لوزارة الخارجية ستيف لينيك في رسالة إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في وقت متأخر من، مساء الجمعة الماضي.

وكان لينيك رابع مفتش حكومي يستبعده الرئيس الجمهوري في الأسابيع الأخيرة.

وقال النائب الديمقراطي إليوت أنجيل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في بيان، الإثنين،"علمت أنه قد يكون هناك سبب آخر لإقالة السيد لينيك. مكتبه يحقق، بناء على طلبي، في إعلان ترمب الزائف حول حالة الطوارئ حتى يتمكن من إرسال أسلحة إلى السعودية".

I've learned there may be another reason for IG Linick’s firing. His office was investigating—at my request—Trump’s phony emergency declaration so he could send Saudi Arabia weapons. We don’t have the full picture yet, but it’s troubling that Sec Pompeo wanted Linick pushed out. https://t.co/YBs9k45Tko

— Eliot Engel (@RepEliotEngel) May 18, 2020