هيئة كبار علماء الأزهر: يجوز صلاة عيد الفطر في البيوت بسبب كورونا

أجازت هيئة كبار علماء الأزهر الشريف في مصر، صلاة عيد الفطر في المنزل ولم تشترط الخطبة لصلاة العيد في البيوت، كما أجازت أن يؤديها المسلم منفردًا، وذلك للحد من تفشي جائحة كورونا.

وأضافت هيئة كبار علماء الأزهر، اليوم الأحد، في بيان عبر حسابها على فيسبوك، أنه يجوز أداء صلاة العيد في المنزل، نظرًا لقيام العذر المانع من إقامتها في المساجد أو الخلاء، انطلاقًا من مقاصد الشريعة بحفظ النفوس ووقايتها من الأضرار.

وأضافت الهيئة التي يرأسها شيخ الأزهر أحمد الطيب، أنه يجوز أيضا أن يُصليها الرجل جماعة بأهل بيته، كما يجوز أن يُؤدِّيها المسلم منفردًا، ولا تشترط الخطبة لصلاة العيد إذا صلى الرجل بأهله في البيت.

وأكدت أنه إذا صلى المسلم صلاة العيد منفردًا أو جماعة بأهله في بيته، فإنه يصليها ركعتين وبالتكبيرات الزوائد، وعدد التكبيرات الزوائد سبع في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام، وخمس في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام إلى الركعة الثانية.

وأضافت أن وقت صلاة العيد هو وقت صلاة الضحى، يبدأ من بعد شروق الشمس بثلث ساعة ويمتد إلى قبيل أذان الظهر بثلث ساعة، فإن دخل وقت الظهر فلا تصلى؛ لأن وقتها قد فات.

ودعت هيئة كبار العلماء بالأزهر، المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، إلى التضرع إلى الله في هذه الأيام بالدعاء لرفع ما حل بالإنسانية من البلاء، وأن يُسارعوا لفعل الخيرات والإكثار من الصدقات ومساندة المرضى والمعوزين.

وستتحرى الدول العربية، هلال شهر شوال وعيد الفطر بعد مغيب شمس يوم الجمعة 29 رمضان، الموافق 22 مايو/آيار، لتحديد إن كان يوم السبت هو المتمم لشهر رمضان أم أنه سيكون أول أيام شهر شوال.

يُستثنى من ذلك كُل من سلطنة عُمان والسودان والمغرب، حيث ستتحرى هذه الدول الثلاث هلال شهر شوال يوم السبت 23 مايو 2020، كونه يصادف 29 رمضان في هذه الدول تبعاً لبدء شهر رمضان في تلك البلدان.

وقد أصدرت الأمانة العامة للمجلس الأوربى للإفتاء والبحوث بيانا قالت فيه إن الحسابات الفلكية الدقيقة لهلال شهر شوال لعام 1441هـ تؤكد استحالة رؤية الهلال بعد غروب شمس يوم الجمعة، ويمكن رؤيته يوم السبت 23 مايو في الأمريكتين وأفريقيا والشرق الأوسط ومعظم أوربا.

وبهذا سيكون شهر رمضان ثلاثين يوما. وعليه، سيكون أول شهر شوال (عيد الفطر المبارك) لعام 1441هـ يوم الأحد الموافق 24 من الشهر الجاري.

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