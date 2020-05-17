مصر.. تكدس بمترو الأنفاق والمحاكم والأسواق رغم تفشي كورونا (فيديو)

رغم تفشي كورونا في مصر إلا أن التكدس بات مشهدا معتادا ومألوفا حتى رغم الحظر، فلا الضجيج يهدأ ولا الزحام يتراجع ولم يستطع كورونا رغم شراسته إيقاف هذا المشهد الذي يحتاج إلى حل واقعي.

ورغم تزايد أعداد المصابين يوميًا، إلا أن تكدسًا كبيرا بمحطات مترو الأنفاق قبل ساعتين من الإفطار، أثار تساؤلات عدة بشأن المسؤول عن مشهد الزحام الذي تكرر منذ فرض الحظر، في أواخر مارس/آذار الماضي، ووثقته مقاطع مصورة من داخل القطارات والمواصلات العامة.

ووسط صرخات التحذير ونصائح مرضى كورونا وتجاربهم التي أغرقت وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن صوتهم على ما يبدو لم يصل إلى هناك، حيث الزحام الشديد على أبواب محكمة الأسرة في حي "الكيت كات" الشعبي بالجيزة وسط غياب تام للإجراءات الاحترازية.

المشهد ذاته تكرر في محكمة أسرة مصر القديمة والبساتين، قبل أيام، حيث لا يوجد فيها مكان لقدم، فالجميع في غرفة واحدة في زمن الكورونا.

وفي منطقة العتبة وسط القاهرة، التي تشتهر بالأسواق الشعبية والزحام، فإن كورونا لم يستطع إسكات ضجيجها، فالحياة فيها كما هي في السابق ما قبل ظهور الوباء.

وفي الإسكندرية، ظهرت تجمعات من نوع آخر لكنها تنذر بكارثة، حيث تكدس أطفال وأولياء الأمور لتقديم أبحاث المدارس، والمشهد ذاته تكرر من قبل في القاهرة وفي محافظات عدة.

وفي مقطع فيديو متداول، ظهر شباب يتفاعلون بالصراخ والأحضان ليس أمام مباراة لكرة القدم، وإنما تلك المرة أمام أحد مسلسلات رمضان متجاهلين التحذيرات من التجمعات للوقاية من كورونا، ولا عجب فأبطال المسلسلات أنفسهم كانوا وما زالوا يتجمعون لتصوير أعمالهم الفنية رغم الحظر وكورونا.

ولا يزال العديد من المواطنين المصريين يخرجون للعمل ولقضاء حوائجهم اليومية بشكل شبه طبيعي رغم تفشي فيروس كورونا وأعداد الإصابات التي تتضاعف يوميًا، فهل هو اضطرار أم عدم مبالاة؟

ومع أول يوم فرضت فيه السلطات المصرية حظرا للتجوال قبل شهرين، شهدت مصر زحامًا في وسائل المواصلات والبنوك، حيث تزامن فرض الحظر مع صرف الرواتب والمعاشات.

وحتى السجون، ما زالت مكدسة بمن فيها رغم تحذيرات حقوقية ودولية من أن عدم الإفراج عن السجناء في مصر في ظل انتشار أزمة كورونا يمثل "ثقبًا أسود" يهدد حياة آلاف السجناء القابعين في ظروف احتجاز سيئة في سجونها المزدحمة وغير الصحية.

ووفق آخر إحصائية لوزارة الصحة، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، السبت، هو 11719 حالة من ضمنهم 2950 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و612 حالة وفاة.

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