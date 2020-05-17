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سياسة

مصر: اعتقال عالقين سودانيين أمام سفارتهم في القاهرة (فيديو)

17/5/2020

شارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي من السودانيين العالقين في مصر مقاطع فيديو، تُظهر إلقاء قوات الأمن القبض على بعض من المشاركين في تظاهرة تطالب بتسيير رحلات تؤمن عودتهم للسودان.

كما أظهرت المقاطع اعتقال عدد من المشاركين في الوقفة ومشادات كلامية بين قوات الأمن والمتظاهرين.

وقال عالقون سودانيون أمام مقر السفارة السودانية بالقاهرة إنهم يحاولون منذ شهرين مقابلة السفير السوداني؛ لإيجاد حل لمشكلتهم وإعادتهم إلى ذويهم، لكن السفير ممتنع عن مقابلتهم.

 

وأضاف بعضهم أن هذه الوقفة الاحتجاجية السادسة بحي الدقي أمام سفارتهم، لكن الأمن المصري ضربهم واعتقل عددا منهم.

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المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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