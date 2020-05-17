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سياسة

ليبيا: خسائر مليشيا حفتر تتسع في قاعدة الوطية (فيديو)

17/5/2020

كشفت قوات الحكومة الليبية، الأحد، عن محصلة توضح اتساع خسائر مليشيا الجنرال خليفة حفتر، خلال الساعات الأخيرة في قاعدة الوطية الجوية، جنوب غرب العاصمة طرابلس ومحيطها.

جاء ذلك في رسم بياني (إنفوغرافيك) حديث عن أبرز خسائر مليشيا حفتر خلال الساعات الأخيرة بقاعدة الوطية، نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة للحكومة، عبر فيسبوك.

وأوضح الإنفوغراف أن أبرز خسائر حفتر هناك تضمنت "منظومتي بانتسير الصاروخية المدفعية المضادة للطائرات موضوعتين على سيارة MAN-SX45، وطائرة مسيرة من نوع وينغ لونغ صينية الصنع".

وتضمنت الخسائر أيضا "تحييد 12 عنصرا إرهابيا بين قتيل وجريح، وتدمير 3 مخازن ذخيرة (دشمات)، وعربة صواريخ غراد، و8 آليات مسلحة".

وشن سلاح الجو التابع للحكومة الليبية، منذ بداية مايو/أيار الجاري، 57 غارة استهدفت تمركزات حفتر، في قاعدة الوطية، وفق بيانات نشرتها "بركان الغضب" في 13 من الشهر ذاته.

ونهاية أبريل/ نيسان الماضي، اعتبرت الحكومة الليبية أن "الوطية" أخطر القواعد التي يستخدمها المتمردون في عدوانهم على العاصمة، وعملت الدول الداعمة لحفتر على أن تكون قاعدة إماراتية، على غرار "قاعدة الخادم" بالمرج (شرق).

و"الوطية"، آخر تمركز عسكري مهم تملكه مليشيات حفتر، في المنطقة الممتدة من غرب طرابلس إلى الحدود التونسية، وإن لم تسيطر عليها قوات الحكومة، فستشكل دوما تهديدا قويا على مدن الساحل الغربي.

ومنذ 4 من أبريل/ نيسان 2019، تشن مليشيا حفتر، هجوما متعثرا للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة، استهدفت خلاله أحياء سكانية ومواقع مدنية، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من المدنيين.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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