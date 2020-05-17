لحظة بلحظة: آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم الأحد 17 من مايو/أيار

حتى مساء الأحد، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من أربعة ملايين 752 ألفا، توفي منهم أكثر من314 ألفا، بينما تعافى ما يزيد على مليون و831 ألفا بحسب موقع وورلد ميترز.

وفيما يلي آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم الأحد

الصحة المصرية تعلن تسجيل 18 حالة وفاة بفيروس كورونا و510 إصابات جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 630 والإصابات إلى 12 ألفا و229 إصابة.

الصحة المصرية تعلن تعافي 222 حالة من فيروس كورونا ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 3172.

الصحة البحرينية تعلن تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 136 مصابا.

تسجيل 44 حالة وفاة بفيروس كورونا في تركيا وتعافي 1824 مصابا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4140 والمتعافين إلى 109 آلاف و962.

تسجيل 1368 إصابة بفيروس كورونا في تركيا خلال 24 ساعة بانخفاض 242 حالة عن أمس السبت ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 149 ألفا و435.

اللجنة الوطنية لمواجهة كورونا في اليمن تعلن تسجيل حالتي وفاة و4 إصابات جديدة بالفيروس في محافظة حضرموت.

الأحوال المدنية في عدن تعلن تسجيل 89 حالة وفاة اليوم بسبب الأوبئة والحميات غير المشخصة.

تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 62.

تسجيل 1160 إصابة جديدة بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا في أعلى معدل يومي للإصابات في البلاد منذ تفشي الفيروس.

فرنسا تعلن تسجيل 483 وفاة جديدة بفيروس كورونا بارتفاع 387 حالة عن يوم أمس ليرتفع الإجمالي إلى 28108.

إيطاليا تعلن تسجيل 145 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 31908 حالة وفاة.

إيطاليا تعلن تسجيل 675 إصابة جديدة بفيروس كورونا بانخفاض 200 حالة عن يوم أمس السبت.

الصحة الجزائرية تعلن تسجيل 198 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7019.

الصحة الجزائرية تعلن تسجيل 6 حالات وفاة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 548.

تسجيل 170 وفاة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا بانخفاض 298 حالة عن أمس السبت ليرتفع الإجمالي إلى 34 ألفا و636 حالة وفاة.

وزارة الصحة العراقية تعلن تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا وتعافي 52 حالة.

تسجيل 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق ليرتفع الإجمالي إلى 3404.

وزارة الصحة الفلسطينية تعلن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 560 إصابة وحالات الشفاء 452.

وزير الصحة الأردني: تسجيل 4 حالات شفاء و6 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي الإصابات 613 حالة.

وزارة الصحة السعودية: تسجيل 2736 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة لترتفع الإصابات إلى 54752.

وزارة الصحة السعودية: هناك 202 من المصابين بفيروس كورونا حالتهم حرجة.

وزارة الصحة السعودية: تعافي نحو 47% من المصابين بفيروس كورونا.

وزارة الصحة الكويتية: 1048 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة لترتفع الإصابات إلى 14850.

وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 5 حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة لترتفع الوفيات إلى 112.

وزارة الصحة القطرية: تعافي 582 وتسجيل 1632 إصابة جديدة بفيروس كورونا لترتفع حالات الشفاء إلى 4370 والإصابات إلى 32604.

الاتحاد القطري لكرة القدم يحدد 24 يوليو/حزيران المقبل موعدا لاستكمال منافسات المسابقات المحلية لموسم 2019-2020 على أن تنتهي 26 أغسطس/آب.

الإمارات تسجل 6 وفيات و731 إصابة وتعافي 581 من المصابين بفيروس كورونا لترتفع الوفيات إلى 220 وحالات الشفاء إلى 8512 والإصابات 23358.

سلطنة عمان تسجل 157 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة بانخفاض 247 حالة عن اليوم السابق لترتفع الإصابات إلى 5186.

رئيس الوزراء المصري: ارتداء الكمامة سيكون شرطا لدخول المؤسسات وحتى استخدام النقل الجماعي مثل مترو الأنفاق.

رئيس الوزراء المصري: بداية من منتصف يونيو سيتم الإعلان عن العودة التدريجية للعديد من الأنشطة.

رئيس الوزراء المصري: إيقاف كل وسائل النقل الجماعي بداية من الأحد المقبل حتى الجمعة 29 مايو.

رئيس الوزراء المصري: غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والحدائق والمتنزهات والشواطئ من الأحد المقبل حتى الجمعة 29 مايو.

هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف تفتي بجواز صلاة العيد في البيوت في ظل الإجراءات الاحترازية لمجابهة تفشي فيروس كورونا.

تسجيل 3 وفيات جديدة في إسرائيل بسبب فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة لترتفع الوفيات إلى 271.

وزير الصحة الأمريكي يقول إنه لم يتم ملاحظة تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المناطق التي أعيد فتحها مرة أخرى.

الهند تمدد الإغلاق العام لمواجهة فيروس كورونا حتى نهاية الشهر الجاري.

وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 51 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة لترتفع الوفيات إلى 6986.

وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 1806 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة لترتفع الإصابات إلى 120198.

وزيرة الصحة الفلسطينية: تسجيل حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

إسبانيا تسجل 652 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة بانخفاض قدره 1486 عن اليوم السابق.

إسبانيا تسجل 87 وفاة بسبب فيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة بانخفاض 17 حالة عن اليوم السابق.

إندونيسيا تسجل 59 وفاة و495 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة لترتفع الوفيات إلى 1148 والإصابات 17520.

بولندا تسجل 4 وفيات و137 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة لترتفع الوفيات إلى 919 والإصابات إلى 18394.

باكستان تسجل 39 وفاة و1352 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة لترتفع الوفيات إلى 873 والإصابات إلى 40151.

أوكرانيا تسجل 17 وفاة و433 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة لترتفع الوفيات إلى 514 والإصابات إلى 18291.

الفلبين تسجيل 7 وفيات و208 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة لترتفع الوفيات إلى 824 والإصابات إلى 12513.

روسيا تعلن تسجيل 9709 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة بزيادة 509 حالات عن اليوم السابق.

تسجيل وفاة 94 مصابا بفيروس كورونا في روسيا خلال الساعات الـ24 الأخيرة بانخفاض قدره 25 حالة عن اليوم السابق لترتفع حصيلة الوفيات إلى 2631.