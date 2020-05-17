كورونا: معتقلو سجون السيسي في رسالة مسربة لـ"الجزيرة مباشر".. ماذا تريد الدولة منا؟

حصلت الجزيرة مباشر على رسالة مسربة لمعتقلين سياسيين في سجون مصر، تكشف معاناة السجناء في ظل أزمة فيروس كورونا، وتعنت السلطات المصرية في السماح لذويهم بزيارتهم منذ شهرين.

وقال سجناء سياسيون في الرسالة المسرَّبة: السؤال الذي بات يتكرر في السجون "ماذا تريد الدولة منا؟" واستأنفوا: الإجابة الوحيدة التي تفرض نفسها ويفرضها أسلوب التعامل من الدولة هي "تصفية السجناء السياسيين".

الرسالة الخامسة للسجناء السياسيين في مصر (الجزيرة مباشر)

وأضافت الرسالة: "إن انقطاع الزيارات في السجون المصرية أمر مؤسف، ويعد مخالفة صريحة لكل قوانين ولوائح السجون في مختلف دول العالم للتواصل الأسرى، مطالبين بإيجاد بديل لمنع الزيارات التي كانت وسيلة التواصل الوحيدة داخل السجون".

الرسالة الخامسة للسجناء السياسيين في مصر 2 (الجزيرة مباشر)

واستطرد السجناء أنهم يطالبون بأقل "حق من حقوق الآدمي على بلده، وهو إمكانية التواصل الأسري للاطمئنان على الأهل، لا سيَّما في هذه الظروف العصيبة".

وأوضح كاتبو الرسالة أنهم يضعون أنفسهم "خارج دائرة الخلاف السياسي" متوجهين بدعوة إلى الدولة أن تترفع عن إرسال رسائل إلى سجنائها السياسيين مفادها (أنا أريد قتلك، أريد تصفيتك).

وعبَّرت الرسالة عن أسف المعتقلين لرفض الإعلام تداول رسائلهم، فضلًا عن تقديم حجج واهية لتبرير تجاهل معاناة السجناء.

وكان ناشطون مصريون قد أطلقوا حملة تطالب بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا، وإخلاء سبيل المعتقلين السياسيين مؤقتًا؛ لتخفيف الزحام أسوة بدول أخرى، وذلك في أعقاب قرار الحكومة المصرية وقف زيارات السجون 10 أيام؛ خشية انتشار عدوى فيروس كورونا بين المعتقلين.

يذكر أن قرار وقف الزيارات وصل حتى الآن قرابة شهرين، وأفرجت السلطات المصرية عن عددٍ محدود من السجناء والمعتقلين بالرغم من ظهور حالات إصابة بالفيروس بين سجناء ورجال الشرطة.

ورصدت مصادر حقوقية وفاة 10 معتقلين في السجون المصرية خلال 40 يومًا منذ بداية العام الجاري، نتيجة إهمال طبي وسوء معيشة وتعذيب، بواقع حالة وفاة واحدة كل 4 أيام.

وكان اثنان من المعتقلين قد لفظا أنفاسهما الأخيرة داخل محبسهما الأحد 9 من فبراير/شباط الماضي، نتيجة لتدهور حالتهما الصحية وذلك على خلفية تعرضهما لما وصفه أقاربهما بـ"الإهمال الطبي المتعمد من سلطات السجن".

وفي السياق، أصاب فيروس كورونا المستجد في مصر 11 ألفًا و719 شخصًا، وأودى بحياة 612 مصابًا، بينما تعافت ألفان و950 حالة، حتى الآن.

وعالميًا، أصاب الفيروس 4 ملايين و752 ألفًا و426 شخصًا، وقضى جراء الإصابة 313 ألفًا و859 مصابًا، في حين تعافى مليون و831 ألفًا و561 مصابًا، حتى اللحظة.

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