قطر.. تسجيل 1632​ إصابة جديدة بكورونا وتعافي 582 شخصا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1632 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 32604 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان لها على موقعها الإلكتروني، إنه تم تسجيل 582 حالة شفاء من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 4370 حالة.

ولفتت إلى فحص 4866 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 157 ألفا و570 شخصا.

وأوضحت الوزارة لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة ليستقر عدد حالات الوفاة عند 15 حالة.

كما سجلت الوزارة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة إدخال 18 حالة للعناية المركزة بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الاصابة بالفيروس، ليصل بذلك مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة إلى 165 حالة.

وأوضح بيان الوزارة أن ارتفاع حالات الإصابة والعدوى بالفيروس بين المواطنين والمقيمين جاء نتيجة مخالطتهم لمصابين، وعدم تقيد البعض بالإجراءات الاحترازية وأهمها التباعد الاجتماعي وتقليل الخروج من المنزل والزيارات الاجتماعية.

ونوهت الوزارة أن قطر دخلت حاليا مرحلة ذروة تفشي الفيروس التي تشهد ارتفاعاً في عدد الاصابات المسجلة يوميا، ولذلك فإنه من الضروري التقيّد أكثر من أي وقت مضى بالتدابير الوقائية وإجراءات التباعد الاجتماعي الموصى بها.

كما أكدت الوزارة على أهمية أن يقوم كبار السن أو الذين يعانون من أمراض مزمنة وأفراد أسرهم باتباع سبل واجراءات الوقاية المشددة لتقليل فرص خطر الإصابة بالفيروس.

رجل يرتدي الكمامة وهو يدفع عربة في سوق واقف في الدوحة، قطر (رويترز)

أكثر القوانين صرامة

وبدأت قطر اليوم الأحد فرض أشد العقوبات على مستوى العالم في حال عدم وضع الكمامات في الأماكن العامة وسط حملة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقرّرت الحكومة القطرية "إلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج من المنزل لأي سبب بارتداء الكمامات، إلا في حالة تواجد الشخص بنفسه أثناء قيادة المركبة".

وجاء في القرار أنه في حالة عدم الالتزام، تطبق على المخالف "العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، وذلك بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال (نحو 55 ألف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين.