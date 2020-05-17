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سياسة

عضو البرلمان الأوربي للجزيرة مباشر: على السلطات السعودية أن تتحلى بالرحمة مع المعتقلين

عضو البرلمان الأوربي، إيفا كايلي في حديث حصري للجزيرة مباشر
عضو البرلمان الأوربي، إيفا كايلي في حديث حصري للجزيرة مباشر
16/5/2020

قالت عضو البرلمان الأوربي، إيفا كايلي للجزيرة مباشر إن الاتحاد الأوربي يشعر بالقلق ;من الوضع الصحي للمعتقلين والمعتقلات في السجون السعودية.

وأشارت قي مقابلة لها ضمن "برنامج المسائية الذي يعرض على شاشة الجزيرة مباشر" إلى أن الأمراء لم يسلموا من الاعتقال التعسفي في السعودية لا سيَّما بانتهاكات حقوق الإنسان، وتزايد الإعدامات ومقتل الصحفي جمال خاشقجي ووفاة عبد الله الحامد في السجن.

وأضافت كايلي "كنا نتوقع تنفيذ إصلاحات وعد بها ولي العهد السعودي، ولكن ذلك لم يحدث حتى الآن"، وأكدت أن الاتحاد الأوربي لن يتوقف عن المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين من السجون السعودية، خاصة في شهر رمضان، وأن على السلطات السعودية أن تتحلى بالرحمة في شهر رمضان.

وعن المعتقلات السعوديات، قالت كايلي "نتابع الوضع الصحي للمعتقلات في السجون السعودية وننتظر إجابات من السلطات السعودية، ولا يمكن أن تظل الناشطات المعتقلات في السجون السعودية بدون محاكمة عادلة".

وعن الصراع في ليبيا، قالت كايلي إن السعودية والإمارات ومصر تخترق قانون حظر تزويد الأسلحة إلى ليبيا، وإن الاتحاد الأوربي يساند حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا.
وأكدت على وجوب التوصل إلى حل سياسي للأزمة، وأنه ليس هناك اتجاه أوربي لدعم طرف على حساب آخر في ليبيا، معبّرة عن أملها في حل الأزمة بشكل سلمي.  

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المصدر : الجزيرة مباشر
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