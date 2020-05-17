حاكم نيويورك يكشف سبب الإصابات الجديدة بالولاية

قال أندرو كومو، حاكم ولاية نيويورك، السبت إن حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 بالولاية هي في الغالب لأشخاص تركوا منازلهم بغرض التسوق، أو التريض، أو لمقابلة آخرين.

وأضاف كومو خلال مؤتمره الصحفي اليومي حول وباء كورونا "هؤلاء الأشخاص التقطوا العدوى ثم ذهبوا إلى المستشفى، أو إلى المنازل ونقلوا العدوى إلى آخرين".

وأوضحت بيانات الولاية أن عدد الحالات الجديدة تتراوح بين 2100 و2500 حالة يوميا، وتناقص العدد السبت إلى 2419 حالة مقارنة بالجمعة حيث سجلت 2762 حالة.

وقال كومو إنه كان مخطئًا الأسبوع الماضي عندما قال إن الحالات الجديدة تأتي نظريا من الأشخاص المضطرين للنزول للعمل.

وأضاف أن معدل العدوى بينهم منخفض مقارنة بمعدل العدوى بين الجمهور العام، وأن الحالات الجديدة تأتي من أشخاص لا يعملون وموجودين في المنازل.

وسجلت الولاية إلى الآن أكثر من ثلث وفيات الولايات المتحدة بكوفيد-19، أي أكثر من 28 ألف وفاة، من أصل 90 ألف وفاة تقريبا.

وأظهرت البيانات أن التفشي ينحسر على مستوى الولاية، حيث انخفض عدد حالات دخول المستشفيات إلى 6220، أي أكثر من ثلث مستوى الذروة قبل شهر واحد.

ويتوقع كومو زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بولاية نيويورك تزامنا مع تزايد النشاط الاقتصادي المصاحب لإجراءات الفتح التدريجي بالولاية.

وقال "لا نريد أن نرى ارتفاعا في معدلات الإصابة، وهذا يعتمد على تصرفات الناس وسلوكياتهم الفردية".