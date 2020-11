تويتر يلغي عشرات الحسابات شاركت في حملة تضليل عن قطر

ألغت إدارة موقع تويتر عددا من الحسابات التي شاركت في حملة التضليل الأخيرة تجاه قطر، بينما لجأت بعض الحسابات الأخرى إلى تغيير أسمائها ومعرفاتها.

الباحث بجامعة حمد بن خليفة، مارك أوين جونز، والمتخصص في شؤون الشرق الأوسط والدعاية الرقمية المزيفة بوسائل التواصل الاجتماعي العربي، أجرى بحثا حول الموضوع، ونشر سلسلة من التغريدات تحوي عدة تفاصيل مثيرة.

وفي أولى تغريداته قال جونز "هذا أمر مثير للاهتمام، بعد البحث في عينة مؤلفة من 31 ألف حساب على تويتر من الذين كانوا يغردون عن الحملة الكاذبة التي تدعي انقلابا في قطر في الرابع من مايو/أيار، ألف ومئة حسابا منهم إما حُذفوا، أو أوقفوا، او غُيّرت أسماؤهم".

[Thread] 1/This is very interesting. I checked a sample of 31000 Twitter accounts that were engaged in the disinformation campaign claiming a coup attempt in Qatar on 4th May. Between today and 4th May, 1,100 of those accounts have either been deleted, suspended, or changed their — Marc Owen Jones (@marcowenjones) May 16, 2020

وأضاف "وهذا ما يمثل 3 بالمئة من مجموع المغردين. ويظهر التحليل الأولي أن 50 بالمئة من أصل 1100 حساب تم إيقافهم، أما البقية إما حُذفوا أو غيروا الأسماء، بغرض تجنب تتبعهم. ولا أعلم ما هي النسبة العامة للحسابات التي تغيرت أسماؤها أو حذفت على مستوى تويتر، ولكني أعلم أن هذه نسبة مرتفعة أكثر كثيرا من المعدل المعتاد".

2/ name. That's around 3% of the total. Of these 1,100 preliminary analysis shows about 50% have been suspended. The rest have either been deleted, but many have engaged in handle switching, which is presumably done to avoid tracking and detection. I don't know baseline figures — Marc Owen Jones (@marcowenjones) May 16, 2020

وتابع "سيكون مثيراً للاهتمام أن نرى بعض هذه الحسابات قد أُغلق من قبل تويتر باعتباره حسابا "مدعوما من حكومة" بغرض عمليات معلوماتية، حيث إن الحسابات كانت تنشر تغريدات ذات طابع سياسي".

3/ for changing handles & deleting accounts on Twitter, but I am certain this is way higher than would be considered normal. It'll be interesting to see if any of these accounts would be released by @Twitter as 'state-backed' info ops, as they were engaging in political messaging — Marc Owen Jones (@marcowenjones) May 16, 2020

وأوضح جونز أن الحساب صاحب أعلى متابعة له 449 ألف متابع، وهو رقم كبير جداً كما يقول، وأرفق جونز صورة للحساب بعد تغيير اسمه، حيث يبين الاسم الجديد والصورة أنه من أحد داعمي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مما يوضح أن ما يحدث يهدف لنشر أخبار مضللة على نطاق واسع.

4/ The account with the highest number of followers had 449k followers, a hell of a lot. Some of the account name changes are odd, e.g. _1lonely1 became mbs_mbs30 – see screenshot – a pro MBS account. This suggests this is happening on a massive scale for the purposes of disinfo pic.twitter.com/fVvOYzd8Tm — Marc Owen Jones (@marcowenjones) May 16, 2020

وذكر جونز أيضا أسماء بعض الحسابات الأخرى التي شاركت بعملية التضليل وتم إيقافها أخيرا ، أحدها باسم "شرفاء آل ثاني" وله 167 ألف متابع، وآخر باسم "قطرغوف" (qtrgov) حيث يدعي أنه يمثل الحكومة القطرية المؤقتة بالخارج، ونشط هذا الحساب بشكل كبير وقت الحملة الكاذبة الأخيرة.

5/ Other highly followed accounts to have been suspended (long after they had pumped out a lot of propaganda) was @shurafahalthani with 167k followers, this was identified by @Ql979 back in January. Also suspended was @Qtrgov – an account claiming to represent the Qatar Interim pic.twitter.com/GKcbqcumtM — Marc Owen Jones (@marcowenjones) May 16, 2020

6/ Government abroad. It was highly active in the recent disinformation campaign. It was also cited in an oped in @IndyArabia as a credible source in an article legitimising the coup disinformation. Again, striking example of soc media disinfo being fed into mainstream media — Marc Owen Jones (@marcowenjones) May 16, 2020

وأضاف أن بعض التغييرات التي حدثت لهذه الحسابات جاءت غريبة، ولكنها تعطينا فكرة عن الأشخاص الذين ينشطون بالحملات المضللة، والحسابات المستخدمة لهذا الغرض. فهذا الحساب على سبيل المثال، والذي كان يسمي نفسه (hamadjjaithani) وتغير ليصبح الان (k40kz)، يضع صورة بروفايل لهتلر، ويشارك بصور من مقتل قاسم سليماني.

7/ [Graphic] Some of the account changes are weird but give us an indication of who was active on other messaging and influence campaigns. This one account, which went by the name hamadjjaithani, is now k40kz & has a picture of Hitler as a DP, also shared Solaymani death pics pic.twitter.com/nuOtYDLP6G — Marc Owen Jones (@marcowenjones) May 16, 2020

وكانت حسابات سعودية وهمية قد دشنت يوم الرابع من مايو/أيار الجاري، حملة على وسائل التواصل الاجتماعي زعمت فيها وقوع "انقلاب في قطر"، وبالتحديد في مدينة الوكرة في جنوب شرقي البلاد.

وبثت تلك الحسابات، عشرات المقاطع التي وثقت وقوع انفجارات واشتباكات عنيفة، ولكن بعد التحقق منها تبين أنها تعود لأحداث قديمة وقعت إحداها في العاصمة السعودية الرياض، وكذلك في الصين، ومناطق أخرى مختلفة.

إقرأ أيضا: "انقلاب في قطر" يقوده "الذباب" على تويتر بمقاطع مفبركة (فيديو)