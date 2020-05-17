البث الحي
سياسة|تونس

بعد حديث الرئيس التونسي عن فلسطين.. مدونون: كلامك يشعرنا بالفخر

الرئيس التونسي قيس سعيد
الرئيس التونسي قيس سعيد
17/5/2020

تفاعل راود مواقع التواصل الاجتماعي في تونس مع التصريحات الأخيرة لرئيس البلاد قيس سعيّد بمناسبة ذكرى النكبة الفلسطينية.

وكان سعيد قد صرح في حفل إفطار أقامه على شرف بعض الشخصيات الدبلوماسية أنه متأكد "أن فلسطين ستعود لصاحبها، وهو الشعب الفلسطيني، وستكون القدس عاصمة لدولة فلسطين المستقلة".

واعتبر الكثير من المدونين كلام الرئيس تعبيرًا عن موقف الشعب التونسي تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات، وعلّق بعضهم بالقول إن تصريحات رئيسهم تشعرهم بالفخر.

وفي السياق، أحيا فلسطينيون في الوطن والشتات، السبت، ذكرى نكبة فلسطين والتي توافق 15 من مايو/أيار، إذ أُجبروا على مغادرة أراضيهم عام 1948، أي قبل 72 عامًا. 

اقرأ أيضًا:

الفلسطينيون يحيون ذكرى النكبة في مواجهة "صفقة ترمب"

شاهد: مسن فلسطيني يتحدى جنود الاحتلال: "لولا سلاحكم لثبتكم يا قتلة"

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي + وسائل إعلام تونسية
المزيد من سياسة

إدارة ترمب تفرض عقوبات جديدة على إيران قبل تولي بايدن الحكم

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يسار) والمرشد الإيراني علي خامنئي (وكالات)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

مصر ترد على فرنسا بعد إدانتها لاعتقال ناشط حقوقي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون
الأكثر قراءة

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

السعودية تكشف تطورات اختفاء الطيار عبد الله الشريف

(أرشيف ـ رويترز)

اتحاد علماء المسلمين يقاضي عبير موسي في تونس

رئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي (مواقع التواصل)