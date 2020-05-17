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سياسة

الصين تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا وتحذير من تفش جديد

مواطنون يصطفون لاختبار الحمض النووي في مجمع سكني في ووهان، المدينة الصينية الأكثر تضرراً من تفشي كورونا
مواطنون يصطفون لاختبار الحمض النووي في مجمع سكني في ووهان، المدينة الصينية الأكثر تضرراً من تفشي كورونا
17/5/2020

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد إن البر الرئيسي الصيني سجل خمس إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا أمس، نزولا من ثماني حالات في اليوم السابق.

وكانت حالتان من الخمس لشخصين قادمين من الخارج بينما تم تسجيل ثلاث حالات في إقليم جيلين بشمال شرقي البلاد.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة في البر الرئيسي 82947 بينما وصل عدد الوفيات إلى 4634.

والحالات الثلاث لانتقال المرض محليا مرتبطة بمنطقة في مدينة جيلين صنفها مسؤولون صينيون بأنها شديدة المخاطر بسبب تفشي المرض.

ووفقا للموقع الرسمي لتلك المنطقة على تطبيق ويتشات، فقد فرضت السلطات إجراءات مشددة لاحتواء المرض منها السماح لشخص واحد فقط من كل أسرة بالخروج لشراء الضروريات اليومية.

وصدرت إرشادات للسكان بعدم مغادرة المدينة وسوف يتحتم على أي شخص يرغب في المغادرة أن يقدم نتيجة اختبار تثبت عدم إصابته بالمرض بتاريخ لا يزيد عن 48 ساعة مضت.

وجيلين هي ثانيةُ أكبرِ مدن الإقليم الذي يحمل ذات الاسم ويقع على الحدود مع كوريا الشمالية وروسيا. وأوقف الإقليم خدمات قطارات الركاب مؤقتا منذ الأربعاء الماضي.

وقالت لجنة الصحة إن عدد الحالات المسجلة دون أعراض في الصين انخفض إلى 12 من 13 في اليوم السابق.

وحذر تشونغ نانشان المستشار الطبي للحكومة الصينية من أن خطر ظهور موجة أخرى من التفشي لا يزال قائما بقوة وذلك في تصريحات أدلى بها لشبكة سي.إن.إن الإخبارية أمس السبت.

وذكر تشونغ في التقرير الذي بثته المحطة "أغلبية… الصينيين في الوقت الحالي لا تزال لديهم القابلية للعدوى بسبب الافتقار إلى المناعة… نحن نواجه تحديا كبيرا والوضع ليس أفضل من الدول الأخرى حاليا على ما أعتقد".

واعترف تشونغ بأن عدد حالات الإصابة لم يكن يعلن بالكامل في البداية في ووهان لكنه قال إن الحكومة تعلمت دروسا من وباء سارس قبل 17 عاما وإنه يعتقد أن كل البيانات منذ 23 يناير/ كانون الثاني صحيحة.

المصدر : رويترز
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