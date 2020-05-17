أوباما ينتقد إدارة ترمب: العديد من مسؤولينا لا يعرفون ماذا يفعلون

انتقد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما يوم السبت المسؤولين في بلاده الذين يتعاملون مع جائحة فيروس كورونا في توبيخ علني نادر لإدارة الرئيس الحالي دونالد ترمب.

وتحدث أوباما السبت إلى طلاب في حفل تخريج افتراضي، في كلمة علنية نادرة منذ بدء وباء كوفيد-19 انتقد خلالها بشكل غير مباشر إدارة الرئيس الحالي دونالد ترمب.

ولا يهاجم الرئيس الديمقراطي السابق عادة دونالد ترمب بالاسم علنا، متبعا تقليدا بين الرؤساء الأمريكيين السابقين.

لكنه وجه انتقادات ضمنية له في أغلب الأحيان. وفي رسالة تهنئة تم بثها خلال حفل مساء السبت لخريجي "شبكة الكليات والجامعات السوداء تاريخيا"، تحدث أوباما عن الوباء.

لا يحاولون التظاهر بأنهم مسؤولون

وقال "قبل كل شيء هذا الوباء قضى أخيرا على فكرة أن العديد من مسؤولينا يعرفون ماذا يفعلون".

وأضاف أن "عددا منهم لا يحاولون حتى التظاهر بأنهم مسؤولون".

وأكد أوباما أن الأزمة الصحية كشفت عدم المساواة التي يعاني منها الأمريكيون السود، معبرا عن استيائه من قتل أحمد أربيري بدون أن يسميه.

وقتل الشاب البالغ من العمر 25 عاما في 23 شباط/فبراير بالرصاص بينما كان يمارس رياضة الجري في حي سكني في مدينة برونسويك بجورجيا، إحدى الولايات الجنوبية.

وقال إن "مرضا كهذا يكشف عدم المساواة الكامنة والعبء التاريخي الذي تحمله المجتمعات السوداء في هذا البلد". وتابع "نلاحظ ذلك عندما يمارس رجل أسود رياضة الجري ويقرر أناس اعتراض طريقه واستجوابه وقتله إذا لم يرد على أسئلتهم".

كارثة فوضوية مطلقة

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن أوباما وصف في أحاديث خاصة بشكل صريح إدارة ترامب لأزمة الوباء بأنها "كارثة فوضوية مطلقة" في اتصال هاتفي مع مساعدين سابقين له في الثامن من أيار/مايو، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وأكد أنه سيخصص "أكبر قدر ممكن من الوقت ليقوم بحملة مكثفة من أجل جو بايدن" المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر، بعدما عبر عن دعمه له رسميا في تسجيل فيديو في 14 نيسان/أبريل.