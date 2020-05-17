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سياسة

أطقم تمريض تدير ظهورها لرئيسة حكومة بلجيكا.. ما السبب؟ (فيديو)

أطقم تمريض تحتج بطريقة خاصة، على زيارة رئيس الوزراء البلجيكية
أطقم تمريض تحتج بطريقة خاصة، على زيارة رئيس الوزراء البلجيكية
17/5/2020

حظيت رئيسة الوزراء البلجيكية صوفي ويليامز، باستقبال "فاتر" من طاقم الممرضين بمستشفى سانت بيير في العاصمة بروكسل، أمس السبت، احتجاجًا على أوضاعهم.

واصطفت أطقم التمريض على جانبي الممر المؤدي إلى المستشفى، ليديروا ظهورهم إلى موكب رئيسة الوزراء عن دخولها للمستشفى، احتجاجًا على أوضاع الممرضين.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن صوفي كانت في زيارة غير رسمية إلى المستشفى، في قلب المعركة ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد19.

ولكن رئيسة الحكومة،فوجئت عند وصولها، بالممرضات وأطباء الطوارئ يديرون ظهورهم لها "مثل السياسيين الذين يديرون ظهورهم لدعواتنا للمساعدة"، وفق المحتجين، إذ تم تخفيضات الميزانية في مجال الرعاية الصحية عندما كانت صوفي وزيرة للموازنة.

ونشرت صوفي ويليامز تغريدة تحمل رسالة استرضاء بعد زيارتها للمستشفى قائلة "كانت الزيارات إلى مستشفى دلتا وسانت بيير لحظات مهمة للاجتماع والحوار لكل من طاقم التمريض ولي".

وأضافت أن" الوضع الصحي، والضغط النفسي، وتقييم الوظائف، وتمويل الرعاية الصحية – تم مناقشتها كلها. سيكون من الضروري تنظيم إعادة تقييم مهنة التمريض، إنه أمر مؤكد".

ثم توجهت رئيسة الوزراء إلى مستشفى شيريك دلتا، في زيارة أكثر هدوءاً هذه المرة. وتلك كانت هذه أولى زيارات صوفي ويلمز للمستشفيات منذ بداية أزمة تفشي كورونا.

وبلغ إجمالي عدد مصابي كورونا في بلجيكا لأكثر من 55 ألف حالة، توفي منها ما يزيد على 9 آلاف وتعافى نحو 15 ألفًا. وعالميًا وصل عدد الإصابات لنحو 4 ملايين و745 ألف حالة، توفي منهم أكثر من 313 ألفًا وتعافى نحو مليون و827 ألفًا.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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