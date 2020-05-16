متعافٍ من كورونا يوجه رسالة للمصابين (فيديو)

وجه شاب مصري تعافى من كورونا، رسالة خاصة للمصابين بالفيروس، أكد خلالها على أن المرض ليس فضيحة كي نخفيها أو نتبرأ منها، مؤكدًا على أهمية الدعم النفسي للمرضى.

وقال خلال مقطع مصور "تحليلي بقى سلبي الحمد لله يعني خلاص أنا طالع. كورونا مش فضيحة، مش لازم نخبي، نزّل بوست أو فيديو هتلاقي آلاف الناس بتدعي لك".

وعبر الشاب عن استيائه من نظرة البعض لمرضى كورونا وكأنهم وصمة عار، بدلًا من التواصل معهم ودعمهم نفسيًا ومساعدتهم في أزمتهم.

ونصح الشاب الأهالي والأصدقاء بضرورة مراعاة نفسية المريض عند مواساته، فلا بكاء وصدمات، لأن المريض يحتاج لمن يعطيه الأمل.

وأردف "لو تعرف حد في العزل، بلاش تقوله أنا اتصدمت لما عرفت اللي حصل لك أو أنا بكيت لما عرفت… دا كلام صعب أوي على اللي جوه الحجر".

ومع بدايات تفشي كورونا في مصر، انتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي توثق الإساءة والتنمر بحق كل من يرتبط اسمه بكورونا.

إذ بمجرد الإعلان عن حالة كورونا "حية أو ميتة"، يتسارع الجميع إلى تجريد الحالة من إنسانيتها وتحويلها وعائلتها لمصدر خطر مؤكد، ويتعرضان للتنمر ومحاولات طرد الأحياء ورفض دفن جثث الضحايا.

لم يقتصر الأمر على الشخص وحده "الموصوم" بكورونا، فيتم تداول الاسم بالكامل وتفاصيل العائلة وعدد الأولاد وأسماء مدارسهم، وتصبح العائلة على امتدادها من المحظورات.

وتعدى الأمر ليصل حتى إلى الأطباء وطواقم التمريض الذين يتعاملون عن قرب مع مرضى الفيروس، والشهر الماضي، انتشر فيديو لطبيبة مصرية تعرضت للتنمر ومحاولات طرد من مسكنها.

ووفق آخر إحصائية لوزارة الصحة، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، الجمعة، هو 11228 حالة من ضمنهم 2799 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و592 حالة وفاة.

وللمرة الثالثة، تسلمت وزارة الصحة، اليوم، 30 طنًا من المستلزمات الطبية والوقائية لمكافحة كورونا، كهدية من الصين، ونشرت الوزارة فيديو للحظة وصول الشحنة مطار القاهرة.

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