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سياسة

"ما خفي أعظم" يكشف خفايا الصراع بين شركات الأدوية بشأن كورونا (فيديو)

16/5/2020

تقدم حلقة جديدة من برنامج ما خفي أعظم على قناة الجزيرة غدا الأحد، تحقيقا أنتج في ظروف استثنائية في ظل الحجر الصحي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وحصل البرنامج على ملف من الوثائق الحصرية التي تكشف الجانب الخفي من عمل الشركات الكبرى التي تحتكر سوق الأدوية واللقاحات والتي تنشط حاليا لإيجاد لقاح أو علاج لفيروس كورونا المستجد.
ويتناول البرنامج قضايا مثيرة للجدل تورطت فيها شركات كبرى عملت على إنتاج ادوية ولقاحات لأوبئة سابقة، ولاقت ردودا واسعة وتثير أسئلة عدة بشأن شفافية ونزاهة هذا القطاع.
التحقيق الذي يحمل عنوان" تجارة الوباء" وصل إلى علماء وباحثين ومحققين يروون شهاداتهم للجزيرة في هذه المسألة.
ويبث البرنامج غدا الأحد في الساعة العاشرة و5 دقائق مساء بتوقيت مكة المكرمة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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