لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (السبت 16 من مايو/أيار)

تجاوز عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم، المليون و800 ألف، وفق معطيات حديثة.

وأظهرت معطيات موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس، السبت، أن حصيلة متعافي كورونا في العالم وصلت مليون و802 ألف و960.

وتصدرت قائمة المتعافين عالميا، الولايات المتحدة بـ336 ألفا و964، تلتها إسبانيا بـ192 ألفا و253، وألمانيا بـ152 ألفا و600، وإيطاليا بـ122 ألفا و810.

وجاءت تركيا خامسة بـ108 آلاف و137، ثم إيران بـ93 ألفا و147، والبرازيل بـ84 ألفا و970، والصين بـ78 ألفا و219، وروسيا بـ63 ألفا و136، وفرنسا بـ61 ألفا و66.

وأصاب كورونا حول العالم، 4 ملايين و706 ألفا و986، بينها 311 ألفا و916 حالة وفاة.

وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس، السبت 16من مايو/أيار 2020.

الإمارات والبحرين وموريتانيا

أعلنت الإمارات، السبت، ارتفاع حصيلة وفيات كورونا بها إلى 214، بينما ارتفعت الإصابات بالفيروس في البحرين إلى 6 آلاف و774 وفي موريتانيا إلى 40.

في الإمارات، قال المتحدثة الحكومية، آمنة الضحاك، إنه تم تسجيل 4 وفيات و796 إصابة بالفيروس، إضافة إلى 603 حالات شفاء.

وأوضحت الضحاك، في مؤتمر صحفي، أن حصيلة الفيروس في الإمارات ارتفعت إلى 22 ألفا و627 إصابة منها 214 وفاة و7 آلاف و931 حالة تعاف.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 92 إصابة و9 حالات شفاء.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي إصابات الفيروس ارتفع إلى 6 آلاف و747، بينهم 12 وفاة و2762 حالة شفاء.

وفي موريتانيا، قال مدير الصحة العمومية سيدي ولد الزحاف إنه تم تسجيل وفاة و11 إصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح الزحاف، في مؤتمر صحفي، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 40 بينها 4 وفيات و6 حالات شفاء.

فرنسا

أعلنت السلطات الفرنسية ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 27 ألفا و625، إثر تسجيل 96 حالة.

وبحسب معطيات أعلنتها وزارة الصحة، يخضع 19 ألفا و432 مصابا للعلاج في المستشفيات، بينهم ألفان و132 داخل وحدات العناية المركزة.

وأشارت الوزارة إلى تواصل انخفاض أعداد المرضى في العناية المركزة لليوم الـ 38.

ووصل عدد المتعافين إلى 61 ألفا و66، بعد شفاء 618 مريضا.

ولم تصدر أي معطيات جديدة من الوزارة تتعلق بعدد الإصابات الجديدة في البلاد، حيث وصلت مساء الجمعة إلى 215 ألفا و632.

تركيا

ارتفعت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في تركيا إلى 108 آلاف و137، بعد شفاء 2004 حالات جديدة، السبت.

وأظهرت إحصاءات حديثة نشرتها وزارة الصحة، أن حصيلة الإصابات بالفيروس بلغت 148 ألفا و67، بعد تسجيل 1610 حالة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الوفيات بلغ 4096 إثر تسجيل 41 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

مصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية، السبت، تسجيل 20 وفاة و491 إصابة بفيروس كورونا.

وأضافت الوزارة في بيان عبر "تويتر"، أنه تم تسجيل 151 حالة تعاف من الفيروس.

وأوضحت أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 11 ألفا و719، بينها 612 وفاة، وألفان و950 حالة شفاء.

إيطاليا

ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا في إيطاليا إلى 31 ألفا و763، إثر تسجيل 153 حالة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت إدارة الدفاع المدني، في بيان السبت، أن إجمالي الإصابات وصل 224 ألفا و760.

وذكرت أن عدد المتعافين بلغ 122 ألفا و810، بعد تماثل ألفين و605 مصابين للشفاء.

وأفادت إدارة الدفاع المدني، بانخفاض أعداد المرضى في وحدات العناية المركزة من 808 الجمعة، إلى 775 السبت.

وأجرت إيطاليا حتى السبت، أكثر من مليونين و944 ألفا و859 اختبارا للكشف عن الفيروس.

وستسمح الحكومة الإيطالية، بعودة بعض الأنشطة الاقتصادية وفتح المقاهي والمطاعم وغيرها اعتبارا من 18 مايو/ أيار الجاري، شرط مراعاة تدابير الوقاية.

كما ستسمح بالسفر عبر مناطق البلاد بداية من 3 يونيو/ حزيران المقبل، ضمن خطة تدريجية لإلغاء حالة الحجر الصحي العام جراء كورونا.

غيتي

المكسيك

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، السبت، تسجيل 290 حالة وفاة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 4 آلاف و767.

وأضافت الوزارة في بيان، أن إجمالي إصابات كورونا في البلاد، بلغ 45 ألفاً و32، عقب تسجيل ألفين و437 حالة جديدة.

وأوضحت أن إجمالي المتعافين من الفيروس بلغ 30 ألفاً و451.

القارة الأفريقية

تجاوزت حصيلة المصابين بفيروس كورونا في إفريقيا 78 ألفا، وفق معطيات حديثة.

وبحسب معطيات المركز الأفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها، السبت، فقد سجلت القارة 2664 إصابة جديدة، ترفع الإجمالي إلى 78 ألفا و194.

بينما ارتفع عدد الوفيات بالفايروس بالبلدان الأفريقية إلى 2630، والمتعافين إلى 29 ألفا و435.

وتصدرت قائمة الوفيات بأفريقيا، مصر بـ592 حالة، تلتها الجزائر بـ536 وجنوب أفريقيا بـ247 والمغرب بـ190 ونيجيريا بـ171 والكاميرون بـ139 والسودان بـ91. بينما تصدرت قائمة الإصابات، جنوب أفريقيا بـ13 ألفا و524، ثم مصر بـ11 ألفا و228 والمغرب بـ6 آلاف و681 والجزائر بـ6 آلاف و629.

وأشارت المعطيات ذاتها، إلى خلو إريتريا وجمهورية موريشيوس من أي إصابة جديدة بكورونا بعد شفاء جميع الحالات السابقة.

كما خلت بلدان ليسوتو وسيشل وناميبيا وإريتريا وموزمبيق وأوغندا وإفريقيا الوسطى ومدغشقر ورواندا، من أي وفاة ناجمة عن الفيروس.

11وفاة بالكويت و10 بالسعودية وواحدة في قطر

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا، السبت، في الكويت والسعودية وقطر والبحرين وتونس واليمن، وفق إحصائيات رسمية.

ففي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 11 حالة وفاة بكورونا، و942 إصابة، و203 حالات شفاء، حسب وكالة الأنباء الرسمية.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 13 ألفا و802، بينها 107 وفيات، و3 آلاف و843 حالة تعاف.

وأفاد المتحدث باسم الصحة السعودية، محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي، بتسجيل 10 وفيات، وألفين 840 إصابة، وشفاء ألف و797 مريضا.

أشار العالي، أن حصيلة الإصابات في المملكة بلغت 52 ألفا و16، منها 302 وفاة، و23 ألفا و666 حالة تعافٍ.

وفي قطر، سجلت وزارة الصحة حالة وفاة بكورونا، و1547 إصابة، إضافة لتعافي 242 مريضا.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 30 ألفا و972، بينها 15 وفاة، و3 آلاف و788 حالة شفاء.

تونس

في تونس، أعلنت المديرة العامة لمرصد الأمراض الجديدة والمستجدة بوزارة الصحة نصاف بن علية، في مؤتمر صحفي، تسجيل 3 إصابات بكورونا، بعد مرور 5 أيام دون أي إصابة.

وأوضحت بن علية، أن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 1035، بينها 45 وفاة، و802 حالة تعاف.

اليمن

على الصعيد نفسه، أعلن طه المتوكل، وزير الصحة بحكومة الحوثيين، غير المعترف بها دوليا، تسجيل إصابتين بكورونا بالمناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، في اليمن.

وذكر المتوكل، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة صنعاء، أن إجمالي الإصابات يرتفع بذلك إلى 4 بينها حالة وفاة.

وفي مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، بلغ عدد الإصابات حتى الجمعة، 106 منها 15 وفاة، بحسب بيانات وزارة الصحة.

بريطانيا

قالت وزارة الصحة البريطانية إن إجمالي 34466 شخصا ممن أثبتت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا المستجد توفوا في المملكة المتحدة بزيادة 468 شخصا خلال أربع وعشرين ساعة.

وسُجلت هذه الأرقام حتى الساعة الخامسة مساء (1600 بتوقيت غرينتش) يوم 15 مايو أيار. وتجاوزت حالات الوفاة في بريطانيا 40 ألف حالة بما في ذلك الوفيات بسبب حالات مشتبه بها.

باكستان

سجلت السلطات الباكستانية 1581 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، لترتفع الحصيلة إلى 38 ألفًا و799.

كما ارتفعت حصيلة الوفيات بسبب الفيروس إلى 834 بعد تسجيل 31 وفاة جديدة، وفق بيان نشرته وزارة الصحة الباكستانية، السبت.

وبلغ إجمالي عدد الاختبارات التي أجرتها السلطات للكشف عن الإصابات، 359 ألفًا و264 في عموم باكستان.

أمّا عدد المتعافين من الفيروس، فقد بلغ 10 آلاف و880، منذ تسجيل أول إصابة في 26 من فبراير/ شباط الماضي.

ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد زاد 620 حالة إلى 173772. وزاد عدد الوفيات 57 حالة إلى 7881.

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البر الرئيسي الصيني سجل ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس بزيادة عن أربع حالات في اليوم السابق.

وكانت ست حالات من الثماني لأشخاص قادمين من الخارج بينما تم تسجيل حالتين في إقليم جيلين بشمال شرق البلاد.

وقالت اللجنة إن عدد الحالات المسجلة دون أعراض ارتفع إلى 13 من 11 في اليوم السابق.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة في البر الرئيسي 82941 بينما لا يزال عدد الوفيات 4633.

روسيا

سجلت روسيا 9 آلاف و200 حالة إصابة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 272 ألفا و43.

وحسب بيان صادر عن المركز الروسي لمكافحة كورونا، السبت، ارتفع عدد الوفيات إلى ألفين و537، عقب تسجيل 119 وفاة.

وأضاف البيان أن عدد المتعافين ارتفع إلى 63 ألفا و166، بعد تسجيل 4 آلاف و940 حالة شفاء.

ولفت البيان أن نسبة الزيادة اليومية في الإصابات بلغت 3.5 في المئة، وأن 44.8 في المئة من المصابين الجدد لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بكورونا.

وتعد العاصمة موسكو أكثر المدن الروسية تضررا من الفيروس، حيث سجلت حتى اليوم 138 ألفا و969 إصابة، توفي منهم ألف و432 شخصا، فيما تماثل للشفاء 26 ألفا و32 شخصا.

إسبانيا

سجلت السلطات الإسبانية 102 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، وهو أقل معدل منذ شهرين.

وبذلك ارتفعت حصيلة الوفيات بسبب الفيروس في عموم إسبانيا إلى 27 ألفا و563.

وبحسب بيانات حديثة لوزارة الصحة الإسبانية السبت، فإن 102 هو أقل معدل يومي للوفيات منذ 16 مارس/ آذار الماضي.

أمّا حصيلة الاصابات في عموم البلاد، فقد ارتفعت إلى 230 ألفا و698 بعد تسجيل 539 حالة جديدة، خلال آخر 24 ساعة.

وفاتان في المغرب و404 إصابات بسلطنة عمان

أعلن المغرب السبت، تسجيل وفيات جديدة بفيروس كورونا، بينما سجلت سلطنة عمان مزيدا من الإصابات، وفق إحصاءات رسمية.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل حالتي وفاة، و29 إصابة جديدة بكورونا، و75 حالة تعافٍ.

وأضافت الوزارة بحسب موقعها الخاص بكورونا أن إجمالي المصابين بلغ 6681، بينها 192 وفاة و3475 حالة تعافٍ.

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 404 حالات إصابة جديدة بكورونا.

وأضافت في بيان أن إجمالي الإصابات بلغ 5 آلاف و29، بينها 20 حالة وفاة، و1436 حالة تعافٍ.

إيران

أعلنت إيران، السبت، تسجيل أدنى حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا منذ 70 يوما.

وقال متحدث وزارة الصحة كيانوش جهانبور، إن بلاده سجلت وفاة 35 حالة خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع الإجمالي إلى 6 آلاف و937.

وأفاد في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، بتشخيص 1757 إصابة جديدة بالبلاد، ليرتفع الإجمالي إلى 118 ألفا و392.

وأوضح أن ألفين و716 من المصابين بالفيروس حالتهم الصحة حرجة، مؤكدا تعافي 93 ألفا و147 من الفيروس حتى اليوم.

البرازيل

ارتفعت حصلية وفيات فيروس كورونا في البرازيل إلى 14 ألفا و817، إثر تسجيل وفاة 824 حالة جديدة.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 218 ألفا و223، بعد تشخيص 15 ألفا و305 إصابات جديدة.

إندونيسيا

سجلت إندونيسيا 529 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، السبت، ليصل عدد الحالات الإجمالي إلى17025.

وقال أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت إن إندونيسيا سجلت أيضا 13 حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 إلى 1089.

ماليزيا

سجلت ماليزيا 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت مما يرفع العدد الإجمالي إلى 6872.

وأعلنت السلطات الصحية هناك عن حالة وفاة جديدة واحدة ليصل الإجمالي إلى 113.

الفلبين

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية عن تسجيل 11 وفاة بفيروس كورونا و214 إصابة جديدة.

وقالت الوزارة في بيان إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 12305 معظمها في العاصمة في حين وصل عدد الوفيات إلى 817. وأشارت الوزارة إلى أن عدد المتعافين من المرض بلغ 2561 بعد تعافي 101.

سنغافورة

قالت وزارة الصحة في سنغافورة إنها رصدت 465 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى27356 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن غالبية الإصابات الجديدة لعمال مهاجرين يعيشون في أماكن مبيت خاصة بهم. وقالت إن من بين المصابين أربعة ممن يحملون الإقامة الدائمة.

ووهان

قالت اللجنة الصحية في مدينة ووهان، وهي البؤرة الأصلية لتفشي فيروس كورونا في الصين، السبت إن المدينة أجرت 113609 اختبار حمض نووي يوم 15 من مايو/ أيار الجاري.

وبدأت ووهان حملة فحوص في مختلف أرجاء المدينة بعد أن أعلنت في مطلع الأسبوع الماضي عن أول مجموعة إصابات بكوفيد-19 منذ رفع قيود العزل العام فيها في الثامن من أبريل/ نيسان وذلك لاحتواء انتشار الفيروس.

ويزيد عدد الاختبارات التي أجريت يوم 15 مايو/ أيار في المدينة التي يقطنها 11 مليون نسمة بنسبة تتجاوز 50 في المئة مقارنة بعدد الاختبارات التي أجريت في اليوم السابق والتي بلغ عددها 72791 اختبارا والعدد أيضا هو الأكبر منذ أن بدأت اللجنة الصحية البلدية في نشر البيانات عن المرض يوم 21 من فبراير/شباط.