البث الحي
سياسة

"قريبون من كارثة".. مواطن مصري يجول سوقا شعبيا للتوعية بخطر كورونا (فيديو)

مواطن مصري يجول أحد الأسواق الشعبية محذرًا من خطر الاختلاط
مواطن مصري يجول أحد الأسواق الشعبية محذرًا من خطر الاختلاط
16/5/2020

بادر مواطن مصري بنزول أحد الأسواق الشعبية في محافظة الجيزة، وتجول فيها حاملًا مكبر صوت في يده ومرتديًا كمامة وقفازين، محاولًا توعية الأهالي بخطر الاختلاط وأزمة كورونا.

ومن داخل أحد أسواق منطقة الطالبية الشعبية، بدأ الرجل رسالته بالقول "إحنا كده بنتاجر بأرواحنا.. كده مفيش رمضان ولا عيد".

وتابع وهو يجول السوق "مكان زي ده مغلق بالشكل ده، وضيق بالشكل ده، ويبقى فيه الأعداد دي كلها، ولا أي إجراءات احترازية، صعب أوي، أنتم قريبون من كارثة على فكرة".

وأردف الرجل "هنفضل لازقين في بعضنا، ونتزاحم عشان الأولويات، وإحنا مش عارفين الكارثة اللي احنا فيها، بالله عليكم في حد عندكم له نفس للعيد، بالله عليكم في حد منكم حس إن إحنا في شهر رمضان".

واستطرد بالقول "اتحرمتم من المساجد ومن الكنايس، ولسة عندنا وقت ننزل نشتري هدوم العيد؟ إنت متخيلة إن عيالك هتنزل تلعب في الشارع في العيد"؟

ورغم تفشي كورونا في مصر، إلا أن التكدس بات مشهدًا معتادًا ومألوفًا حتى رغم الحظر، فلا الضجيج يهدأ ولا الزحام يتراجع ولم يستطع كورونا رغم شراسته إيقاف هذا المشهد الذي يحتاج إلى حل واقعي وفق متابعين.

ووفق آخر إحصائية لوزارة الصحة، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، الجمعة، هو 11228 حالة من ضمنهم 2799 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و592 حالة وفاة.

اقرأ أيضًا:

لامبالاة أم اضطرار؟ تكدس وازدحام في مصر رغم تفشي كورونا (فيديو)

شاهد: تكدس في وسائل المواصلات بمصر في ثاني أيام حظر التجوال

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
المزيد من سياسة

إدارة ترمب تفرض عقوبات جديدة على إيران قبل تولي بايدن الحكم

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يسار) والمرشد الإيراني علي خامنئي (وكالات)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

مصر ترد على فرنسا بعد إدانتها لاعتقال ناشط حقوقي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون
الأكثر قراءة

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

السعودية تكشف تطورات اختفاء الطيار عبد الله الشريف

(أرشيف ـ رويترز)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)