"قريبون من كارثة".. مواطن مصري يجول سوقا شعبيا للتوعية بخطر كورونا (فيديو)

بادر مواطن مصري بنزول أحد الأسواق الشعبية في محافظة الجيزة، وتجول فيها حاملًا مكبر صوت في يده ومرتديًا كمامة وقفازين، محاولًا توعية الأهالي بخطر الاختلاط وأزمة كورونا.

ومن داخل أحد أسواق منطقة الطالبية الشعبية، بدأ الرجل رسالته بالقول "إحنا كده بنتاجر بأرواحنا.. كده مفيش رمضان ولا عيد".

وتابع وهو يجول السوق "مكان زي ده مغلق بالشكل ده، وضيق بالشكل ده، ويبقى فيه الأعداد دي كلها، ولا أي إجراءات احترازية، صعب أوي، أنتم قريبون من كارثة على فكرة".

وأردف الرجل "هنفضل لازقين في بعضنا، ونتزاحم عشان الأولويات، وإحنا مش عارفين الكارثة اللي احنا فيها، بالله عليكم في حد عندكم له نفس للعيد، بالله عليكم في حد منكم حس إن إحنا في شهر رمضان".

واستطرد بالقول "اتحرمتم من المساجد ومن الكنايس، ولسة عندنا وقت ننزل نشتري هدوم العيد؟ إنت متخيلة إن عيالك هتنزل تلعب في الشارع في العيد"؟

ورغم تفشي كورونا في مصر، إلا أن التكدس بات مشهدًا معتادًا ومألوفًا حتى رغم الحظر، فلا الضجيج يهدأ ولا الزحام يتراجع ولم يستطع كورونا رغم شراسته إيقاف هذا المشهد الذي يحتاج إلى حل واقعي وفق متابعين.

ووفق آخر إحصائية لوزارة الصحة، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، الجمعة، هو 11228 حالة من ضمنهم 2799 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و592 حالة وفاة.

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