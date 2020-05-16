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سياسة|مصر

"زكاة المصريين بالخارج".. عمرو أديب يوظف فيديو قديم لمهاجمة الإخوان (فيديو)

الإعلامي المصري عمرو أديب يشن هجوما على المصريين العائدين من الخارج
الإعلامي المصري عمرو أديب يشن هجوما على المصريين العائدين من الخارج
16/5/2020

استعان الإعلامي المصري عمرو أديب، بفيديو قديم ووظفه في سياق خاطئ لتبرير هجومه على الإخوان المسلمين في الخارج.

وفي حلقة أمس الجمعة، تطرق في برنامجه للجدل الدائر حول إرسال المصريين أموال الزكاة إلى بلادهم.

وادعى أديب أن "الإخوان عاوزين (يريدون) المصريين في الخارج ما يبعتوش (لا يرسلون) زكاتهم لمصر. حتى يقسموها زي أيام أفغانستان".

عمرو أديب: الإخوان عاوزين المصريين في الخارج ما يبعتوش زكاتهم لمصر.. عشان يقسموها زي أيام أفغانستان

 

واستعان أديب بفيديو قديم يعود لشهر يونيو/ حزيران 2018 للدكتور خالد حنفي من لجنة الفتوى في ألمانيا، تحدث فيه عن حكم نقل الزكاة خارج أوربا.

حكم نقل الزكاة خارج أوربا

 

ووظف الإعلامي المصري الفيديو القديم في سياق انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وقال إن الإخوان المسلمين يريدون توظيف هذه الفتوى في إقناع المصريين بالخارج حتى لا يرسلوا زكاة أموالهم إلى بلادهم.

في السياق، نشر حساب دار الإفتاء المصرية تغريدة عبر حسابه على تويتر، الجمعة، أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي. 

وجاء في تغريدة دار الإفتاء أن إرسال المصريين بالخارج زكاتهم إلى بلدهم يسهم بفعالية في تنمية الوطن وتقويته وإنعاش اقتصاده.

وأضاف أديب في تعليفه على الفيديو القديم أن مصر لم تتأخر عن أبنائها، وأن كل من يرغب في العودة يؤذن له، ومن ثمَّ فإن من واجب المصريين في الخارج أن يرسلوا زكاتهم لبلدهم.

في حين يعاني عدد من المصريين العالقين في الخارج من تباطؤ السلطات المصرية في إعادتهم لذويهم، ومنهم من استبيحت كرامته من دون تعليق من النظام المصري.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد قد أصاب 11 ألفًا و719 شخصًا في مصر، وأودى بحياة 612 مصابًا، في حين تعافى ألفان و950 شخصًا، حتى الآن.

وعالميًا، أصاب الفيروس 4 ملايين و679 ألفًا و582 شخصًا، وقضى جراء الإصابة 310 ألفًا و556 مصابًا، بينما تعافى مليون و788 ألفًا و480 مصابًا، حتى اللحظة.

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المصدر : الجزيرة مباشر
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