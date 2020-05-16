ثلثا المتدينين الأمريكيين يتحدثون عن رسائل الله وراء كورونا.. ماذا قالوا؟

كشف استطلاع رأي، السبت، أن 63% من المتدينين الأمريكيين يرون أن جائحة كورونا "رسالة من الله، يطلب فيها من البشرية أن تغير أساليب حياتها".

والاستطلاع أجرته وكالة "أسوشيتد برس"، في الفترة بين 30 من أبريل/ نيسان الماضي و4 من مايو/ أيار الجاري، بهامش خطأ يزيد أو ينقص 4.2 نقطة مئوية، وشمل 1002 من البالغين الأمريكيين الذين أكدوا أنهم يؤمنون بالله.

ومن بين 63%، قال 31% إنهم يشعرون بقوة أن الفيروس التاجي "رسالة من الله"، في حين قال آخرون بنسبة مماثلة إنهم شعروا بذلك "بقوة إلى حد ما".

وعندما ركز الاستطلاع على أعراق مختلفة وجد أن 73% من الأمريكيين السود، و65% من الأمريكيين من أصل إسباني شعروا بأن الفيروس كان "رسالة من الله"، بينما قال 48 في المئة من الأمريكيين البيض الشيء ذاته.

بالإضافة إلى ذلك، أظهر الاستطلاع أن غالبية الأمريكيين المتدينين، أو ما يعادل 55 في المئة من مجتمع البحث، يعتقدون أن "الله سيحميهم من الإصابة بالفيروس التاجي"، بينما قال 9% إنهم يعتقدون أن "الله تخلى عن البشرية".

وبينما يعتقد عدد كبير من المتدينين أن الفيروس "رسالة من الله"، وجد الاستطلاع أن هذه المجموعة نفسها قد قللت من بعض أنشطتها الدينية.

وفقًا للاستطلاع، قال 38% من المتدينين إنهم تبرعوا بالمال أو الطعام أو الإمدادات لمنظمة أو مجموعة دينية.

فيما أشار 18% من الأمريكيين، الذين لهم انتماء ديني، إلى أنهم "تطوعوا مع مجموعات دينية منذ بدء جائحة الفيروس التاجي"، بينما تطوع 34% من المجموعة مع المنظمات في عام 2019.

وقال 61% من الفئة المستطلعة آراؤهم أنهم "ساعدوا أو قاموا بإعانة جيرانهم منذ بدء الوباء، مما يظهر انخفاضًا بمقدار نقطتين عن عام 2019، حيث قال 65% أنهم فعلوا ذلك".

وحتى السبت، أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين و692 ألفًا بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 311 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و801 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر" المعني برصد ضحايا الفيروس عالميًا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث الإصابات بأكثر من مليون و484 ألف إصابة، ومن حيث الوفيات بـ88 ألفًا و507 حالات، وفق المصدر نفسه.