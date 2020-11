توقعات بتخطي وفيات كورونا بالولايات المتحدة حاجز 100 ألف

توقع مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة أن يتجاوز عدد الوفيات بالبلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد حاجز الـ100 ألف حالة في نهاية مايو الجاري.

جاء ذلك على لسان روبرت روبرتفيلد مدير المركز، في تغريدة نشرها على حسابه بموقع تويتر أوضح فيها أن التوقعات تأتي بعد تتبع 12 نموذجا مختلفا.

من جانبه يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن عدد الضحايا جراء الفيروس ببلاده سيكون أقل من ذلك.

وحتى صباح السبت، أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين و628 ألفًا بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 308 آلاف، وتعافى أكثر من مليون و758 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر" المعني برصد ضحايا الفيروس عالميًا.

وتتصدر الولايات المتحدة بلدان العالم من حيث الإصابات بأكثر من مليون و484 ألف إصابة، ومن حيث الوفيات بـ88 ألف و500 حالة.

CDC tracks 12 different forecasting models of possible #COVID19 deaths in the US. As of May 11, all forecast an increase in deaths in the coming weeks and a cumulative total exceeding 100,000 by June 1. See national & state forecasts: https://t.co/PI1AtLCCmt pic.twitter.com/iylBnom5U0

— Dr. Robert R. Redfield (@CDCDirector) May 15, 2020