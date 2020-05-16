توقعات بتخطي وفيات كورونا بالولايات المتحدة حاجز 100 ألف

توقع مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة أن يتجاوز عدد الوفيات بالبلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد حاجز الـ100 ألف حالة في نهاية مايو الجاري.

جاء ذلك على لسان روبرت روبرتفيلد مدير المركز، في تغريدة نشرها على حسابه بموقع تويتر أوضح فيها أن التوقعات تأتي بعد تتبع 12 نموذجا مختلفا.

من جانبه يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن عدد الضحايا جراء الفيروس ببلاده سيكون أقل من ذلك.

وحتى صباح السبت، أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين و628 ألفًا بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 308 آلاف، وتعافى أكثر من مليون و758 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر" المعني برصد ضحايا الفيروس عالميًا.

وتتصدر الولايات المتحدة بلدان العالم من حيث الإصابات بأكثر من مليون و484 ألف إصابة، ومن حيث الوفيات بـ88 ألف و500 حالة.

CDC tracks 12 different forecasting models of possible #COVID19 deaths in the US. As of May 11, all forecast an increase in deaths in the coming weeks and a cumulative total exceeding 100,000 by June 1. See national & state forecasts: https://t.co/PI1AtLCCmt pic.twitter.com/iylBnom5U0 — Dr. Robert R. Redfield (@CDCDirector) May 15, 2020

الولايات المتحدة

سجّلت الولايات المتحدة 1680 وفاة جرّاء فيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الوفيّات لديها إلى 87,493، حسب إحصاء جامعة جونز هوبكنز الجمعة.

كما أشارت الجامعة إلى أنّ عدد الإصابات في البلاد يبلغ 1,442,924 إصابة.

وأعرب ترمب الجمعة عن أمله في التوصّل بحلول نهاية السنة للقاح ضدّ كورونا المستجدّ الذي يُواصل حصد مزيد من الأرواح في الولايات المتحدة.

وقال "نأمل في الحصول على لقاح بحلول نهاية السنة، وربّما في وقت أقرب. نحن نحرز تقدّماً مذهلاً" لكنّه خفّف في وقت لاحق خلال مؤتمره الصحفي من التفاؤل.

وقال ترمب "لا أريد أن يعتقد الناس أنّ كلّ شيء يتوقّف على لقاح.. لكنّ لقاحاً سيكون أمراً رائعاً".

وكانت الوكالة الأوربية للأدوية أعلنت الخميس أنّ لقاحاً ضدّ وباء فيروس كورونا المستجد قد يكون جاهزاً خلال سنة "في أفضل السيناريوهات".

أكثر من4,5 ملايين إصابة في العالم

وسُجّل ما يزيد عن 4,5 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم، ثلاثة أرباع منها في أوربا والولايات المتحدة، وسُجّلت 4,503,811 إصابة على الأقلّ بالفيروس، بينها 305,424 وفاة.

وتُعتبر أوربا القارّة الأكثر تأثراً بالفيروس، مع 1,848,790 إصابة و164,145 وفاة، أما الولايات المتحدة فسجّلت 1,432,045 إصابة، بينها 86,851 وفاة.