اعتقال المعارض السعودي عبد الرحمن المطيري في أمريكا (فيديو)

تداول مغردون سعوديون مقاطع مصورة لاعتقال الناشط السعودي عبد الرحمن المطيري في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وتصدر وسم #عبدالرحمن_المطيري تفاعلُ المغردين السعوديين وهم يتساءلون عن سبب إعتقاله.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل قيام قوات الشرطة في كاليفورنيا بالقبض على المطيري.

وبثت صديقته لحظات اعتقاله وهو يشرح للشرطة أن وجوده قانوني، طالبا من صديقته أن تحضر له أوراقه الرسمية من الداخل.

ولم يعلق المطيري على الفيديو ولا على الحادثة حتى اللحظة، ولم يصدر أي بيان رسمي عن سبب القبض عليه من قبل الشرطة.

That’s what you get when you play around and say some bad things about your country religion and the king who sent you to study in the #US #عبدالرحمن_المطيري pic.twitter.com/Eh2BsBfWNk

— بن رويان #🇸🇦2030 (@BinRowyan) May 16, 2020