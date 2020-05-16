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اعتقال المعارض السعودي عبد الرحمن المطيري في أمريكا (فيديو)

الناشط السعودي عبد الرحمن المطيري
الناشط السعودي عبد الرحمن المطيري
16/5/2020

تداول مغردون سعوديون مقاطع مصورة لاعتقال الناشط السعودي عبد الرحمن المطيري في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وتصدر وسم #عبدالرحمن_المطيري تفاعلُ المغردين السعوديين وهم يتساءلون  عن سبب إعتقاله.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل قيام قوات الشرطة  في كاليفورنيا بالقبض على المطيري.

وبثت صديقته لحظات اعتقاله وهو يشرح للشرطة أن وجوده قانوني، طالبا من صديقته أن تحضر له أوراقه الرسمية من الداخل.

ولم يعلق المطيري على الفيديو ولا على الحادثة حتى اللحظة، ولم يصدر أي بيان رسمي عن سبب القبض عليه من قبل الشرطة.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" قد أعلن من قبل عن إحباط محاولة استدراج المطيري للسعودية وإنقاذه من مصير الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ووفقا لموقع "ديلي بيست" الأمريكي فإن عميلا مشتبها للحكومة السعودية حاول اختطاف السعودي المعارض عبد الرحمن المطيري على الأراضي الأمريكية، ولولا إنقاذ مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" له لتعرض لمصير الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

مكتب التحقيقات الفدرالي كان قد أبلغ 4 معارضين سعوديين يقيمون في أمريكا بتهديدات سعودية لحياتهم

وكشف الموقع عن أن الكوميدي السعودي عبد الرحمن المطيري (27 عاما) الناشط بوسائل التواصل الاجتماعي والذي يتمتع بعدد كبير من المتابعين، ظل يتلقى تهديدات مستمرة وأحيانا يومية منذ مقتل خاشقجي في أكتوبر/تشرين الأول 2018، بسبب تناوله لذلك الاغتيال في قناته على اليوتيوب وحسابه على إنستغرام.

وأوضح المطيري آنذاك لـ "ديلي بيست" أنه -وبسبب التهديدات التي لا تنقطع- أزال حسابه على تويتر، كما أنه توقف عن الدراسة لتوقف المنحة المالية من الحكومة السعودية التي تبلغ 1800 دولار شهريا، بالإضافة إلى توقف تأمينه الصحي، وأصبح لا يستطيع دفع فواتير إيجار السكن والعلاج، واضطر للاعتماد على بنوك الطعام المجاني رغم عمله في مطعم، لأن هذا العمل زهيد العائد وقد أُجبر على العيش مشردا ينام على الكورنيش ثلاثة أسابيع خلال شتاء 2018.

وأصبح المطيري -كما يقول ديلي بيست- يركز على قناته في يوتيوب وحسابه على إنستغرام ليبث أعمالا كوميدية بعيدة عن السياسة.

وختم الموقع تقريره بأنه وعلى الرغم من أن المطيري قد تخلى عن التعليق على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في وسائل التواصل الاجتماعي، فإنه لم يشعر بالأمان وظل يتساءل دائما عما قد يحدث له في كل خطوة يخطوها، إذ إن التهديدات تتواصل على هاتفه ويقول بعضها أشياء مثل "سوف ندفع لشخص ما لقتلك. سيبدو حادثا عاديا في لوس أنجليس".

وعلق المطيري على ذلك من دون مبالاة قائلا: "أتوقع أن يحدث هذا في أية لحظة".

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات
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