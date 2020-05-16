اعتقال المعارض السعودي عبد الرحمن المطيري في أمريكا (فيديو)

تداول مغردون سعوديون مقاطع مصورة لاعتقال الناشط السعودي عبد الرحمن المطيري في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وتصدر وسم #عبدالرحمن_المطيري تفاعلُ المغردين السعوديين وهم يتساءلون عن سبب إعتقاله.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل قيام قوات الشرطة في كاليفورنيا بالقبض على المطيري.

وبثت صديقته لحظات اعتقاله وهو يشرح للشرطة أن وجوده قانوني، طالبا من صديقته أن تحضر له أوراقه الرسمية من الداخل.

#فيديو 🔴

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الشرطة الأمريكية تلقي القبض على المدعو #عبدالرحمن_المطيري .. ومن كان معه قام بتوثيق لحظة القبض في بثٍ حي عبر تطبيق الانستقرام.

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#عبدالرحمن_المطيري ظهر المعارض السعودي عبدالرحمن المطيري في بث على انستقرامه وهو يتعرض للاعتقال من الشرطة الأمريكية، وانتشرت بعض الأقاويل بأن ذلك حدث بعد تقديم جيرانه شكوى ضده. pic.twitter.com/sptY8cymd2 — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) May 16, 2020

ولم يعلق المطيري على الفيديو ولا على الحادثة حتى اللحظة، ولم يصدر أي بيان رسمي عن سبب القبض عليه من قبل الشرطة.

لاشك ان القبض على المنحرف عن الإستقامة والخائن #عبدالرحمن_المطيري امر مفرح لنا بعد ان ظهر في بث على انستقرامه وهو يتعرض للاعتقال من الشرطة الأمريكية، وانتشرت بعض الأقاويل بأن ذلك حدث بعد تقديم جيرانه شكوى ضده.وفي نفس الوقت يجب ان نتحرك عن طريق الانتربول لتسليمه ومحاكمته بتهم عدة pic.twitter.com/8w8NAn5Ed4 — DR.Mohamad ALHdla (@drmohamadalhdla) May 16, 2020

That’s what you get when you play around and say some bad things about your country religion and the king who sent you to study in the #US #عبدالرحمن_المطيري pic.twitter.com/Eh2BsBfWNk — بن رويان #🇸🇦2030 (@BinRowyan) May 16, 2020

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" قد أعلن من قبل عن إحباط محاولة استدراج المطيري للسعودية وإنقاذه من مصير الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ووفقا لموقع "ديلي بيست" الأمريكي فإن عميلا مشتبها للحكومة السعودية حاول اختطاف السعودي المعارض عبد الرحمن المطيري على الأراضي الأمريكية، ولولا إنقاذ مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" له لتعرض لمصير الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

مكتب التحقيقات الفدرالي كان قد أبلغ 4 معارضين سعوديين يقيمون في أمريكا بتهديدات سعودية لحياتهم

وكشف الموقع عن أن الكوميدي السعودي عبد الرحمن المطيري (27 عاما) الناشط بوسائل التواصل الاجتماعي والذي يتمتع بعدد كبير من المتابعين، ظل يتلقى تهديدات مستمرة وأحيانا يومية منذ مقتل خاشقجي في أكتوبر/تشرين الأول 2018، بسبب تناوله لذلك الاغتيال في قناته على اليوتيوب وحسابه على إنستغرام.

وأوضح المطيري آنذاك لـ "ديلي بيست" أنه -وبسبب التهديدات التي لا تنقطع- أزال حسابه على تويتر، كما أنه توقف عن الدراسة لتوقف المنحة المالية من الحكومة السعودية التي تبلغ 1800 دولار شهريا، بالإضافة إلى توقف تأمينه الصحي، وأصبح لا يستطيع دفع فواتير إيجار السكن والعلاج، واضطر للاعتماد على بنوك الطعام المجاني رغم عمله في مطعم، لأن هذا العمل زهيد العائد وقد أُجبر على العيش مشردا ينام على الكورنيش ثلاثة أسابيع خلال شتاء 2018.

وأصبح المطيري -كما يقول ديلي بيست- يركز على قناته في يوتيوب وحسابه على إنستغرام ليبث أعمالا كوميدية بعيدة عن السياسة.

وختم الموقع تقريره بأنه وعلى الرغم من أن المطيري قد تخلى عن التعليق على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في وسائل التواصل الاجتماعي، فإنه لم يشعر بالأمان وظل يتساءل دائما عما قد يحدث له في كل خطوة يخطوها، إذ إن التهديدات تتواصل على هاتفه ويقول بعضها أشياء مثل "سوف ندفع لشخص ما لقتلك. سيبدو حادثا عاديا في لوس أنجليس".

وعلق المطيري على ذلك من دون مبالاة قائلا: "أتوقع أن يحدث هذا في أية لحظة".