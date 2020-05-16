إصابات كورونا في قطر تتجاوز 30 ألفا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم السبت، تسجيل 1547 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 30972 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان لها على موقعها الإلكتروني، إنه تم تسجيل 242 حالة شفاء من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 3788 حالة.

ولفتت إلى فحص 4531 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 152 ألفا و704 شخصا.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 15 حالة.

وأفادت الوزارة أن حالة الوفاة الجديدة تعود لمقيم يبلغ من العمر 74 عامًا كان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة.

كما سجلت الوزارة خلال الـ24 ساعة الأخيرة إدخال 15 حالة للعناية المركزة بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الإصابة بالفيروس، ليصل بذلك مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة إلى 158 حالة.

وأوضح بيان الوزارة أن ارتفاع حالات الإصابة والعدوى بالفيروس بين المواطنين والمقيمين جاء نتيجة مخالطتهم لمصابين، وعدم تقيد البعض بالإجراءات الاحترازية وأهمها التباعد الاجتماعي وتقليل الخروج من المنزل والزيارات الاجتماعية.

كما أكدت الوزارة على أهمية أن يقوم كبار السن أو الذين يعانون من أمراض مزمنة وأفراد أسرهم باتباع سبل واجراءات الوقاية المشددة لتقليل فرص خطر الإصابة بالفيروس.

وكان مجلس الوزراء القطري أعلن إلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج من المنزل لأي سبب بارتداء الكمامات؛ للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا.

واستثنى المجلس من قرار إلزام ارتداء الكمامة، تواجد الشخص بنفسه أثناء قيادة المركبة، على أن تتولى وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.

واكد على أنه “في حالة عدم الالتزام بهذا القرار تطبق على المخالف العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.