ملاحقة قضائية لـ"تيك توك" بتهمة انتهاك خصوصية الأطفال

أعلنت 20 منظمة أمريكية للدفاع عن حقوق القصر والمستهلكين ملاحقة شبكة "تيك توك" قضائيا بتهمة عدم احترام قرار بشأن حماية خصوصية الأشخاص دون سن الثالثة عشرة.

وطلبت هيئة إدارة قطاع التجارة الأمريكية (أف تي سي) في فبراير/ شباط 2019، من منصة "تيك توك"، لمشاركة الفيديوهات والمحببة لدى المراهقين، دفع غرامة قدرها 5.7 ملايين دولار لجمع بيانات شخصية عن قصر بصورة غير قانونية.

لكن البيان الصادر عن المنظمات العشرين التي تلاحق التطبيق قضائيا قال إنه "بعد أكثر من عام، وفي ظل تهافت عدد قياسي من الأطفال والعائلات القابعة في الحجر على الموقع، فشلت تيك توك في مسح المعلومات الشخصية عن القصر التي جمعتها سابقا وهي تواصل جمع معلومات شخصية من دون إنذار (المستخدمين) أو طلب موافقة الأهل".

وطالبت المنظمات السلطات الأمريكية بتحديد المسؤولين عن هذه المخالفات ومعاقبتهم على انتهاك القرار الصادر في 2019، وفرض "غرامة وتعويضات تتناسب مع خطورة الانتهاكات المتكررة من تيك توك".

وجاء في الدعوى أن "تيك توك" أزالت "معلومات شخصية للمستخدمين الذين كانوا يقولون إنهم دون سن 13 عاما في لحظة إصدار الحكومة أو في تاريخ جمع المعلومات الشخصية"، ما سمح لها بالاحتفاظ ببعض البيانات.

وأكدت "تيك توك" التابعة لمجموعة "بايت دانس" الصينية أنها وضعت قواعد محددة لحسابات القصر الأصغر سنا.

وقال ناطق باسم المنصة، التي زاد عدد الفيديوهات التي تحميلها عبرها عن مليارين الشهر الماضي، إنهم يتعاملون "بجدية مع مسألة حماية الخصوصية ونشجع على أن تبقى تيك توك شبكة آمنة ومسلية لمستخدمينا".