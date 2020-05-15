مصريون يستنكرون "بلطجة" أحمد فلوكس ضد فرد أمن (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو لكاميرا مراقبة خاصة تظهر اعتداء ممثل مصري على فرد أمن بمجمع سكني في مدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر.

وأظهر الفيديو اعتداء الفنان المصري أحمد فلوكس على فرد أمن يقف على بوابة المجمع السكني.

واستنكر رواد تويتر وفيسبوك الاعتداء وطالبوا بمحاسبة فلوكس وتحويله للتحقيق، فيما سخر آخرون من الممثل المصري قائلين إنه يمثل حقيقة ضباط الجيش في الواقع.

https://twitter.com/Bakrrrrrrr/status/1261260963304615937?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/mohamed041977/status/1261329486739619843?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Mah_Meka/status/1261332369610543106?ref_src=twsrc%5Etfw

هو علشان عمل فيلم الممر افتكر نفسه شهيد بجد ولا ايه الله يحرق ابو الشهرة اللي هاتخليكوا مجانين وفاكرين نفسكم فوق القانون.. الممثل #احمد_فلوكس يعتدي على رجل أمن في كومباوند#احمد_فلوكس_بلطجي pic.twitter.com/UQbEpIxmMy — SAMO (@samoo956) May 15, 2020

الشهيد أحمد فلوكس يعتدي بالضرب

على عامل أمن بكومباوند بالشيخ زايد

لرفضه دخوله بدون إذن

لم يكتفي الشهيد فلوكس بذلك

بل توعد برفع دعوى قضائية علي اللي

سرب فيديو اعتدائه على فرد الأمن

=عالم عايشة بالأونطة.. بصوت عادل إمام😂 pic.twitter.com/CEoa0YQSGu — Amir Masr (@AmirMasr3) May 15, 2020

احمد فولكس صدق انه شهيد ف سبيل الوطن بجد ولازم نفرشله الارض ورد

وماشي يبلطج علي أفراد الامن ويعتدي عليهم علشان بيعاملوه زي اي بني ادم عايش#احمد_فلوكس pic.twitter.com/NT4zZ64Cry — Ebn Sayed ⁦74💛👑 (@EbnSayed1) May 15, 2020

في فيديو منتشر يُقال إن للي فيه أحمد فلوكس بيعتدي على فرد أمن ال كومباوند اللي ساكن فيه، بغض النظر عن صحة الفيديو ده من عدمه تقريباً أكتر من نص التعليقات اللي شفتها بتقول "هو فاكر نفسه ظابط جيش ولا شرطة بجد ولا إيه"

ناس كتير مؤهلة نفسياً إن ده طبيعي وعادي لو كان ظابط — Ahmed Abd El-Nasser (@AbdelNasser2014) May 15, 2020

https://twitter.com/xx55881/status/1261321961730342914?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/AliOsma47505431/status/1258514927569924096?ref_src=twsrc%5Etfw

الشهيد أحمد فلوكس يعتدي بالضرب

على عامل أمن بكومباوند بالشيخ زايد

لرفضه دخوله بدون إذن

لم يكتفي الشهيد فلوكس بذلك

بل توعد برفع دعوى قضائية علي اللي

سرب فيديو اعتدائه على فرد الأمن

=عالم عايشة بالأونطة.. بصوت عادل إمام😂 pic.twitter.com/CEoa0YQSGu — Amir Masr (@AmirMasr3) May 15, 2020

وقال فلوكس لوسائل إعلام مصرية إنه كان في طريقه إلى تقديم بلاغ ضد سيدة مقيمة في المجمع السكني، لكن الأمن منعه من الدخول، ومشددا على أنه سيقاضي مسرب الفيديو.

يذكر أن آخر أعمال فلوكس ظهوره العام الماضي في فيلم "الممر".

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