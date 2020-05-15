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سياسة

مصريون يستنكرون "بلطجة" أحمد فلوكس ضد فرد أمن (فيديو)

15/5/2020

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو لكاميرا مراقبة خاصة تظهر اعتداء ممثل مصري على فرد أمن بمجمع سكني في مدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر.

وأظهر الفيديو اعتداء الفنان المصري أحمد فلوكس على فرد أمن يقف على بوابة المجمع السكني.

واستنكر رواد تويتر وفيسبوك الاعتداء وطالبوا بمحاسبة فلوكس وتحويله للتحقيق، فيما سخر آخرون من الممثل المصري قائلين إنه يمثل حقيقة ضباط الجيش في الواقع.

https://twitter.com/Bakrrrrrrr/status/1261260963304615937?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/mohamed041977/status/1261329486739619843?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Mah_Meka/status/1261332369610543106?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/xx55881/status/1261321961730342914?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/AliOsma47505431/status/1258514927569924096?ref_src=twsrc%5Etfw

وقال فلوكس لوسائل إعلام مصرية إنه كان في طريقه إلى تقديم بلاغ ضد سيدة مقيمة في المجمع السكني، لكن الأمن منعه من الدخول، ومشددا على أنه سيقاضي مسرب الفيديو.

يذكر أن آخر أعمال فلوكس ظهوره العام الماضي في فيلم "الممر".

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المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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