ليبيا.. قوات الوفاق تأسر 3 من مقاتلي حفتر جنوب طرابلس

نشرت صفحة عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، صورا لثلاثة أطفال جندتهم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر للقتال في المحاور جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت الصفحة إن المقاتلين الثلاثة من القُصّر، أحدهم لم يتجاوز الخامسة عشر من عمره، ووصفت ذلك بأنه "تكرار لجريمة تجنيد الأطفال حيث سبق أن قبضت قواتنا على العشرات منهم يحملون السلاح ضمن صفوف المليشيات الارهابية المسنودين بالمرتزقة متعددي الجنسيات".

و قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، عقيد طيار محمد قنونو إن أي هدف يشكل خطراً، ثابتاً كان أو متحركاً، سيتم استهدافه و قصفه على امتداد الأراضي الليبية دون استثناء، مضيفا "لا يوجد أي خط أحمر".

وتابع قنونو "ليبيا ستكون مقبرة لمن اختار أن يتمرد عليها ويهدد أمنها وسلامتها".

المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي عقيد طيار محمد قنونو :

اي هدف يشكل خطراً .. ثابتاً كان أو متحركاً .. سيتم استهدافه و قصفه على امتداد الأراضي الليبية دون استثناء.. ولا يوجد اي خط أحمر..

دولة #ليبيا ستكون مقبرة لمن اختار ان يتمرد عليها و يهدد أمنها و سلامتها #عاصفة_السلام pic.twitter.com/VGOKSg1ypU — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) May 15, 2020

وتشن مليشيات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجومًا فاشلاً للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.