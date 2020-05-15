لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الجمعة 15 من مايو/أيار)

حتى مساء الجمعة أصاب فيروس كورونا المستجد ما يزيد على 4 ملايين و609 ألفا، توفي منهم أكثر من 307 آلاف، بينما تعافى ما يزيد على مليون و742 ألفا آخرين، بحسب موقع "وورلد ميترز".

وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس، الجمعة 15 من مايو/أيار 2020

20 وفاة و5730 إصابة في دول الخليج

أعلنت دول الخليج الست، الجمعة، تسجيل 20 وفاة و5 آلاف و730 إصابة بكورونا.

ففي السعودية، أفادت وزارة الصحة بتسجيل 9 وفيات وألفين و307 إصابات، إضافة إلى تعافي ألفين و818 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 49 ألفا و176، منها 292 وفاة، و21 ألفا و869 حالة تعافٍ.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8 وفيات، و855 إصابة، وتعافي 198.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 12 ألفا و860، منها 96 وفاة، و3 آلاف و640 حالة تعاف.

وفي الإمارات، قالت وزارة الصحة إنها سجلت وفاتين و747 إصابة، إضافة إلى شفاء 398 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 21 ألفا و813، بينها 210 وفيات، و7 آلاف و328 حالة تعافٍ.

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل وفاة و284 إصابة.

وأوضحت الوزارة أنه إجمالي الإصابات ارتفع إلى 4 آلاف و626، بينها 20 وفاة، و1350 حالة شفاء.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل ألف و153 إصابة، و190 حالة تعاف.

وأوضحت الوزارة، في بيان عبر "تويتر"، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 29 ألفا و425، بينها 14 وفاة، و3 آلاف و546 حالة تعافٍ.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 384 إصابة، و288 حالة تعاف.

وأوضحت الوزارة، في بيان عبر "تويتر"، أن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 6 آلاف و582، بينها 10 وفيات، وألفان و640 حالة شفاء.

حالة وفاة في جيبوتي و21 بمصر

أعلنت جيبوتي، الجمعة، وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، فيما أعلنت مصر 21 وفاة جديدة بسبب الوباء.

ففي جيبوتي، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، وفاة سيدة في الستين من عمرها، بسبب الفيروس، ما يرفع حصيلة الوفيات بالبلاد إلى 4.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 25 إصابة جديدة، ما يرفع إجمالي الإصابات بالبلاد إلى ألف و309، تعافى منهم 935.

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 399 إصابة و21 وفاة جديدة جراء الفيروس القاتل.

وفي بيان، أوضحت الوزارة أن الإصابات الجديدة ترفع الإجمالي بالبلاد إلى 11 ألف و228، تعافى منهم ألفان و799، و592 وفاة.

نساء مصريات فوق حافلة (غيتي)

المملكة المغربية

أعلن المغرب، مساء الجمعة، تسجيل أول وفاة بكورونا بين السجناء، و31 إصابة بالفيروس في سجون البلاد.

وذكر بيان صادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن حصيلة الإصابات داخل السجون ارتفعت إلى 428.

وأوضح البيان، أن إجمالي الإصابات بين السجناء بلغ 331، فيما 97 حالة أخرى مسجلة بين موظفي السجون.

وأضاف أن السجن المحلي بطنجة (شمال) سجل وفاة نزيل كان يخضع للعلاج من الفيروس بأحد المستشفيات العمومية بالمدينة.

وذكر البيان أن "السجن المحلي بطنجة سجل 3 إصابات بكورونا، ترفع الحصيلة داخله إلى 63، منها حالة شفاء واحدة".

وأشار إلى ارتفاع الإصابات في السجن المحلي بمدينة ورزازات (وسط) إلى 332، إثر تسجيل 27 حالة، منها إصابة موظف فيه.

وأكد البيان أنه باستثناء سجني طنجة وورزازات، لم تسجل 74 مؤسسة سجنية أخرى بعموم البلاد، أي إصابة بالفيروس، خلال الساعات الماضية.

وحتى مساء الجمعة، بلغت إصابات كورونا في البلاد 6 آلاف و652، بينها 190 وفاة، و3 آلاف و400 حالة شفاء.

7 وفيات جديدة بالجزائر و2 في العراق والأردن سجل 10 إصابات جديدة

أعلن كل من الجزائر، الجمعة، تسجيل 7 وفيات بكورونا، والعراق حالتي وفاة، فيما سجل الأردن 10 إصابات.

وأفادت وزارة الصحة الجزائرية، بتسجيل 7 وفيات بالفيروس، و187 إصابة، وشفاء 113.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي المصابين بلغ 6 آلاف و629 بينها 536 وفاة و3 آلاف و271 حالف تعاف.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاتين بكورونا و50 إصابة، إضافة إلى شفاء 61 مريضا.

وأوضحت في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 3 آلاف و193 حالة بينها 177 وفاة، إضافة إلى شفاء ألفين و89 مريضا.

وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 إصابات بالفيروس، وشفاء 8 حالات، دون تسجيل وفيات جديدة.

وأوضحت في بيان أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 596 بينها 8 حالات وفاة، إضافة إلى شفاء 401 مريضا.

تركيا

أكد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، تراجع أعداد مرضى كورونا الوجودين في العناية المركزة بعموم المستشفيات التركية.

وبحسب بيانات نشرها وزير الصحة عبر تويتر، الجمعة، تعافي 2103 مصاب من كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 106 آلاف و133.

وارتفع عدد المصابين إلى 146 ألفا و457 إثر تسجيل 1708 إصابات جديدة بكورونا في الساعات الـ 24 الأخيرة.

وتشير المعطيات إلى تسجيل 48 وفاة بكورونا لترفع الحصيلة إلى 4055.

اليمن

أعلن اليمن، الجمعة، تسجيل 21 إصابة بكورونا بينها 3 وفيات، وهي أعلى حصيلة يومية منذ تسجيل أول حالة بالبلاد في العاشر من الشهر الماضي.

وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا التابعة للحكومة في تغريدة عبر حسابها على تويتر، إنه تم تسجيل 21 إصابة مؤكدة بينها 3 وفيات".

وأضافت أن 13 حالة تم رصدها في محافظة عدن (جنوب)، و8 حالات بينها 3 وفيات في محافظة حضرموت (شرق).

وبذلك يصل إجمالي الإصابات باليمن 108 حالات بينها 16 وفاة، وذلك في كافة المناطق سواء الخاضعة للحكومة أو الحوثيين.

إيطاليا

ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا في إيطاليا إلى 31 ألفا و610، إثر تسجيل 242 حالة، خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وأوضحت إدارة الدفاع المدني، في بيان الجمعة، أن إجمالي الإصابات بالفيروس وصل 223 ألفا و885.

وذكرت أن عدد المتعافين بلغ 120 ألفا و205، بعد تماثل 4 آلاف و917 مريضا للشفاء.

وأفادت إدارة الدفاع المدني، بانخفاض أعداد المرضى في وحدات العناية المركزة من 855 إلى 808.

وأجرت إيطاليا حتى الجمعة، أكثر من مليونين و875 ألفا و680 اختبارا للكشف عن الفيروس.

ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا في إيطاليا إلى 31 ألفا و610، إثر تسجيل 242 حالة

فرنسا

ارتفعت الجمعة، حصيلة وفيات فيروس كورونا في فرنسا إلى 27 ألفا و529، إثر تسجيل 104 وفيات جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 942 إصابة جديدة في آخر 24 ساعة، ليرتفع الإجمالي إلى 215 ألفا و632.

وأوضحت الوزارة، أن عدد المرضى في وحدات العناية المركزة تراجع إلى ألفين و203، في حين بلغ إجمالي المرضى في المستشفيات 19 ألفا و861.

وأشارت إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 60 ألفا و448، بعد تماثل 892 شخصا للشفاء.

في السياق نفسه، أعلن وزير الصحة أوليفيه فيران، بأن حكومته ستوفر دعما بقيمة 22 مليون يورو لـ 45 مشروعا تتعلق بأبحاث حول فيروس كورونا.

فرنسيون أمام متجر

ألمانيا

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، الجمعة، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع 913 ليصل إلى 173152.

كما أفادت البيانات أن عدد الوفيات ارتفع 101 ليصل إلى 7824.

بريطانيا

قالت وزارة الصحة البريطانية إن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد ارتفع بواقع 384 إلى 33998 شخصا.

وذكرت الحكومة أن عدد الوفيات يغطي الفترة حتى الساعة 1600 بتوقيت غرينتش أمس الخميس.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس 236711 شخصا حتى الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش اليوم الجمعة.

إسبانيا

سجلت إسبانيا 138 حالة وفاة بكورونا، ليصل إجمالي الوفيات إلى 27 ألفا و459.

جاء ذلك في تحديث وزارة الصحة الإسبانية لمعطيات الفيروس، الجمعة، إذ تم تسجيل 549 إصابة جديدة لترتفع الحصيلة إلى 230 ألفا و183.

ووصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 144 ألفا و783، إثر شفاء ألف و409 أشخاص.

وتأتي العاصمة مدريد في صدارة المدن الإسبانية الأكثر تضررا من تفشي كورونا، بـ 66 ألفا و5 إصابات، و8 آلاف و809 حالات وفاة.

إندونيسيا

قال أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية إن البلاد سجلت 490 حالة إصابة جديدة إضافة إلى 33 وفاة بفيروس كورونا ليصل اجمالي عدد حالات الإصابة إلى 16496 والوفيات إلى 1076.

وأضاف يوريانتو أن الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا أجرت فحوصا لما يصل إلى 132060 شخصا.

وذكر أيضا أن 34360 مريضا يشتبه في إصابتهم بمرض كوفيد-19، وهو مرض تنفسي.

ماليزيا

قالت وزارة الصحة إن ماليزيا رصدت 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة ولم تسجل وفيات.

وبلغ العدد الكلي للإصابات هناك 6855 حالة فيما بلغت حصيلة الوفيات 112 شخصا.

الفلبين

قالت وزارة الصحة في الفلبين إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد تجاوز حاجز 12 ألف حالة فيما توفي أكثر من 800 شخص بالمرض.

وقالت الوزارة في إعلان إنها سجلت 16 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 806 وفيات، وكذلك 215 حالة إصابة جديدة ليصل عدد الإصابات إجمالا إلى 12091. لكنها ذكرت أيضا أن 123 مريضا آخر تماثل للشفاء ما رفع إجمالي عدد المتعافين إلى 2460.

سنغافورة

قالت وزارة الصحة في سنغافورة إنها رصدت 793 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات هناك إلى 26891 حالة.

تايلند

سجلت تايلند سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة في حين ظل عدد الوفيات 56 بلا تغيير.

وذكر تاويسين ويسانويوتين المتحدث باسم مركز إدارة أزمة كوفيد-19 التابع للحكومة أن كل الحالات الجديدة كانت بين أشخاص قدموا من باكستان الأسبوع الماضي وهم خاضعون للحجر الصحي التابع للدولة.

وأكدت تايلند إصابة 3025 شخصا بفيروس كورونا إجمالا منذ بدء تفشيه بها في يناير/كانون الثاني.

وأعلنت هذا الأسبوع توقف حدوث وفاة نتيجة المرض وذلك للمرة الأولى منذ شهرين.

إيران

أعلنت إيران ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 6 آلاف و902، إثر تسجيل 48 حالة.

وقال متحدث وزارة الصحة كيانوش جهانبور، إن الساعات الـ 24 الأخيرة شهدت تسجيل 2102 إصابة، ليبلغ الإجمالي 116 ألفا و635 مؤكدا أن هذه المرة الأولى التي يتخطى فيها عدد الإصابات حاجر الألفين منذ 7 من نيسان/ أبريل الماضي.

وأضاف في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي، أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 91 ألفا و836 شخصا. ولفت إلى أن ألفين و727 مصاباً حالتهم حرجة.

وأشار جهانبور، إلى إجراء 658 ألفا و604 اختبارات حتى الآن في عموم إيران.

المكسيك

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 257 حالة وفاة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 4 آلاف و477.

وأضافت الوزارة في بيان، أن إجمالي إصابات كورونا في البلاد، بلغ 42 ألفاً و595، عقب تسجيل ألفين و409 حالات جديدة. وأوضحت أن إجمالي المتعافين من الفيروس بلغ 28 ألفاً و475.

روسيا

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في روسيا، إلى 262 ألفا و843، إثر تسجيل 10 آلاف و598 حالة جديدة.

وأفاد بيان صادر عن المركز الروسي لمكافحة كورونا، الجمعة، أن البلاد شهدت 113 حالة وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى ألفين و418.

وأوضح البيان أن عدد المتعافين بلغ 58 ألفا و226، إثر شفاء 4 آلاف و696.

وأشار البيان إلى أن نسبة الزيادة اليومية في الإصابات تُقدر بـ 4.2 بالمئة، لافتا إلى 42.5 بالمئة من المصابين الجدد لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس.

الصين تسجل 4 إصابات وكوريا الجنوبية 27

سجلت الصين 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وكوريا الجنوبية 27 إصابة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في بيان، تشخيص 4 إصابات جديدة في عموم البلاد، وعدم تسجيل أي وفيات بكورونا، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأوضحت أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في مقاطعة جيلين (شمال شرق)، مشيرا إلى ارتفاع الحصيلة إلى 82 ألف و933، وخضوع 91 مصابا للعلاج في المشافي.

وبينت اللجنة، أن إجمالي عدد المتوفين بسبب كورونا في عموم البلاد بلغ 4 آلاف و633.

أما في كوريا الجنوبية، فأعلن المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تسجيل 27 حالة بينهم 5 قادمين من الخارج، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأوضح المركز في بيان، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 11 ألفا و18، توفي منهم 260 شخصا.

البرازيل

اقترب عدد وفيات فيروس كورونا في البرازيل من حاجز الـ 14 ألفا، بعد تسجيل 844 حالة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 13 ألفا و993 إثر تسجيل 844 حالة جديدة في غضون الـ24 ساعة الأخيرة.

فيما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 202 ألفا و918 بعد تسجيل 13 ألفا و944 حالة.

وتتصدر البرازيل دول أمريكا اللاتينية على صعيد الإصابات والوفيات، فيما تأتي في المرتبة السادسة عالميا من حيث الإصابات.

كندا

ارتفع عدد وفيات كورونا في كندا إلى 5 آلاف و576، إثر تسجيل 293 حالة وفاة جديدة.

وحسب معطيات وزارة الصحة الكندية، سجلت البلاد ألفين و244 إصابة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 73 ألف و401 إصابة.

من جانب آخر، شملت الحكومة الكندية الطلاب أيضا بحملة دعم المواطنين الذين فقدوا أعمالهم بسبب تفشي كورونا، والتي أعلنت عنها مؤخرا.

السودان

أعلن السودان، فجر الجمعة، تسجيل 146 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وحالة وفاة واحدة، خلال الساعات الـ24 المنقضية.

وأفاد بيان عن وزارة الصحة "بهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 1964 حالة متضمنة 91 وفاة".

وأضاف "وقد تماثلت 7 حالات للشفاء، ليرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى 205 حالات".

تونس: لا إصابات أو وفيات بكورونا

أعلنت تونس أنها لم تسجل أية إصابات أو وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك لليوم الخامس على التوالي.

وقال بيان لوزارة الصحة التونسية إن "عدد الإصابات استقر عند ألف و32 حالة، فيما استقر عدد الوفيات عند 45 وفاة".

وأضافت الصحة أن عدد حالات الشفاء قد ارتفع إلى 770، وهو ما يعادل 75 في المئة من الحالات المسجلة إلى حد اليوم.

وتابعت الصحة التونسية موضحة أن عدد الاختبارات التي أجرتها بلغ 34 ألفا و323 تحليلا مخبريا.

موريتانيا.. وزير الصحة يدخل الحجر الصحي

أعلن وزير الصحة الموريتاني، محمد نذيو ولد حامد أنه قرر دخول الحجر الصحي بعد التأكد من إصابة أحد المسؤولين في الوزارة، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الوزير نشرته وزارة الصحة عبر صحفتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأعلنت وزارة الصحة الموريتانية حتى، مساء أمس الخميس، تسجيل 4 إصابات جديدة بالفيروس في البلاد، رفعت إجمالي الإصابات إلى 20 بينها وفاتان و6 حالات تعاف.

بيرو

ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في بيرو إلى 2267 حالة، بعد تسجيل 98 وفاة خلال الـ24 المنقضية.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة في بيرو، مساء الخميس.

البيان أشار كذلك إلى تسجيل 4298 إصابة خلال 24 ساعة رفعت الإجمالي إلى 80 ألفًا و406 حالات، فيما بلغ عدد المتعافين 25 ألفًا و151، بعد تسجيل 827 حالة جديدة.

وسُجلت أول إصابة بالفيروس في بيرو يوم 6 مارس/آذار الماضي، فيما كانت أول وفاة في 20 من الشهر نفسه.

قلق أممي من تسجيل إصابتين بكورونا في مخيم للروهينغيا

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ من تسجيل إصابتين بفيروس كورونا في مخيم يأوي نحو مليون لاجئ من مسلمي أراكان (الروهينغيا)، بمنطقة "كوكس بازار" البنغالية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أندريه ماهيسيتش، الجمعة، في مكتب المنظمة بمدينة جنيف السويسرية.

وقال ماهيسيتش: "هناك مخاوف جدية بشأن الآثار الخطيرة المحتملة للفيروس على المخيمات المكتظة باللاجئين التي تستضيف 860 ألف لاجئ من أراكان".

ولفت إلى إقامة نحو 400 ألف بنغالي في محيط المخيم، مشيرا أن اللاجئين والسكان المحليين في المنطقة يعتبرون الأكثر عرضةً لخطر الوباء عالميًا.

ودعا المتحدث الأممي إلى بذل كافة الجهود من أجل توفير المياه النظيفة والبنية التحتية للصرف الصحي، لتجنب وقوع عدد كبير من الوفيات في المنطقة.

والخميس، قال المسؤول عن شؤون اللاجئين في بنغلاديش محبوب علم تالوكدر إنه جرى الكشف عن إصابة شخصين في مخيم يقطنه مسلمو إقليم أراكان الميانماري في كوكس بازار، بفيروس كورونا.

وحتى الخميس، وصل عدد المصابين بالفيروس في بنغلاديش إلى 18 ألفًا و863 حالة، بعد تسجيل ألف و41 حالة في الساعات الـ 24 الأخيرة، فيما بلغ عدد الوفيات 283 حالة.

ومنذ 25 من أغسطس/ آب 2017، يشن الجيش في ميانمار ومليشيات بوذية، حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد مسلمي الروهنغيا في إقليم أراكان.

وأسفرت الجرائم المستمرة عن مقتل آلاف الروهينغيا، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.

وتعتبر حكومة ميانمار، الروهينغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم".

وزير الخارجية الصيني يعلن سيطرة بلاده على جائحة كورونا

قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إن بلاده نجحت في السيطرة على فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

جاء ذلك خلال مكالمات هاتفية أجراها الخميس مع نظرائه في كل من المجر والبوسنة والهرسك وإستونيا، حسب بيان لوزارة الخارجية الصينية.

وأشار الوزير إلى أن الصين "تمكنت من السيطرة على الجائحة عبر جهود مضنية واستثنائية".

وذكر أن الصين تشهد عودة تدريجية لأنشطة الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الوقت الراهن.

وأضاف وانغ أن ساسة بعض الدول يصرون على تسييس الجائحة وتشويه دور منظمة الصحة العالمية.

وأكد أن تلك الخطوات من شأنها تقويض الجهود الدولية في مكافحة الفيروس.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في بيان الجمعة، تشخيص 4 إصابات جديدة في عموم البلاد، وعدم تسجيل أية وفيات بكورونا، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.