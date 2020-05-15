سلمان العودة في رمضان: ما هو النبأ العظيم في القرآن الكريم؟ (فيديو)

تواصل الجزيرة مباشر نشر حلقات "العودة في رمضان" للشيخ سلمان العودة، المعتقل في سجون السعودية.

ويتناول العودة في حلقة اليوم سورة "النبأ" حيث يقول تعالى في مطلع السورة: عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ. عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ. الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ. كَلاَّ سَيَعْلَمُونَ. ثُمَّ كَلاَّ سَيَعْلَمُونَ. أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ مِهَادًا. وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا".

ويقول العودة في تفسير هذه الآيات: في مطلع هذه السورة يقول الله سبحانه وتعالى: "عَمَّ يَتَسَاءلُونَ، عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ"، فما هو النبأ العظيم؟ قال بعضهم: هو القرآن، ولا شك أن القرآن نبأ عظيم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ((قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ * أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ))[ص:67-68]، فالقرآن نبأ عظيم، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في قريش، ويصبحهم، ويقول: (إني نذير لكم أوحي إلي .. أنزل علي)، هذا نبأ عظيم.

بعضهم قالوا: النبأ العظيم هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا لا شك في أنه نبأ عظيم؛ لأن القرآن إنما أنزل على شخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبه صار نبياً، فهو قد نبئ باقرأ، وأرسل بالمدثر.

وبعضهم قال: إن النبأ العظيم هو البعث، وهذا حق أيضاً، فإن من أعظم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لهم: إن حياتكم الدنيا هذه ليست إلا مقدمة، والحياة الحقيقية هي الدار الآخرة، حيث البعث والجزاء والحساب والجنة والنار، وهذا كان بالنسبة لهم أمراً مفظعا، فكانوا يستغربون ويستفظعون أن يكون هناك بعث بعد الموت.

إذاً: سواءً قلنا: القرآن، أو قلنا: الرسول صلى الله عليه وسلم، أو قلنا: البعث، هذا كله حق، بل نقول: ((النَّبَإِ الْعَظِيمِ))[النبأ:2]، أشمل من ذلك كله، وهو أمر الإسلام بكل تفاصيله، فهو كان عندهم نبأ عظيماً يختلفون فيه ويتساءلون.

وتذاع حلقات الشيخ العودة على الجزيرة مباشر في توقيتين مختلفين؛ الأول في تمام الساعة 3:00 فجرًا بتوقيت مكة المكرمة. أما التوقيت الثاني لإذاعة الحلقات ففي تمام الساعة 5:30 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

والشيخ سلمان بن فهد العودة معتقل في السجون السعودية منذ سبتمبر/أيلول 2017 بجانب عدد آخر من الدعاة والشخصيات العامة.