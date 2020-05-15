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سياسة|مصر

رغم الحظر.. نخنوخ يقيم حفل زفافه ومحاكمة مصريين بتهمة صلاة التراويح (فيديو)

15/5/2020

تداول مغردون ووسائل إعلام محلية مصرية صورا ومقاطع فيديو لحفل زواج المصري صبري نخنوخ داخل الفيلا الخاصة به بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة المتاخمة للقاهرة.

وتساءل المغردون عن كيفية إقامة حفل الزواج رغم الحظر المفروض على التجمعات في مصر للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان نخنوخ واسمه بالكامل -صبري حلمي حنا نخنوخ- قد خرج من السجن في مايو/أيار 2018 بموجب عفو أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على الرغم من إدانته في واحدة من أشهر قضايا حيازة الأسلحة خلال عام 2012 والصادر ضده فيها حكم بات من محكمة النقض بالسجن المؤبد عام 2014.

وعبر المغردون عن دهشتهم من إقامة الحفل في ظل تصاعد أرقام المصابين في مصر.

وكانت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة قد أحالت، الأحد الماضي، 12 مصريا لمحكمة جنح أمن الدولة طوارئ، بتهمة مخالفة قرار مجلس الوزراء المصري بمنع التجمعات، وإقامة صلاة التراويح على سطح منزل أحدهم.

وذلك قبل أن تخلي سبيلهم بكفالة 500 جنيه لكل منهم ثم إحالتهم للمحاكمة بجلسة 2 يونيو/حزيران المقبل.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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