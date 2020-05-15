"دموع التماسيح".. تفاعل سوداني مع بكاء حميدتي (فيديو)

تداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي في السودان مقطع فيديو نشرته وكالة الانباء السودانية (سونا)، يبكي فيه نائب رئيس مجلس السيادة السوداني خلال إلقاء كلمته حول نزاعات جنوب كردفان.

وذرف نائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي) الدمع أثناء إلقائه كلمة لجرحى قوات الدعم السريع في أحداث مدينة كادوقلي بولاية جنوب كردفان.

حميدتي معلقًا على أحداث ولاية كردفان

وقد أثار مقطع الفيديو ردود أفعال ساخرة ذكرت قائد الدعم السريع بأحداث 30 من يونيو/حزيران 2019 أثناء فض اعتصام القيادة العامة.

كما وصف المغردون السودانيون بكاء حميدتي بأنه "دموع تماسيح" على حد قولهم، وأنه تمثيلية لن تنطلي عليهم.

#فيديو #حميدتي يذرف الدموع امام الكاميرات ويقول الدعم السريع ظل يتعرض للغدر والقتل عبر إياد خفية بدم بارد منذ بداية التغيير وبتخطيط وترتيب مسبق عبر إياد خفية سيتم الكشف عنها في الوقت المناسب.#السودان pic.twitter.com/eDUCg9uh6Z — Sudan News (@Sudan_tweet) May 13, 2020

دموع حميدتي دموع تمساح ، لماذا قمت بإبادة أهلنا في دارفور وأزهقت أرواح الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن ولم تراعي حرمة الله بقتل الناس دون وجه حق ولم تزرف لك دمعه واحدة؟

يسقط البرهان

والمجرم حمدان — Gamal Eldin (@GamalEldin6) May 14, 2020

" دموع في عيون وقحة"، السفّاح حميدتي يذرف دموع التماسيح لعدم استقبال اهالي كادوقلي له.. ولم يبكِ لقتل قواته المعتصمين في فض الاعتصام .. #كلنا_اكرم_التوم pic.twitter.com/RPn9tPfa32 — ‏ ‏﮼احمد،علي،عبدالقادر 🇸🇩 (@AhmedA_Official) May 14, 2020

أخيرا لقينا زول ينافس إيلاف مصطفى في الدراما😂😂😂 https://t.co/7C3sd9bZwu — babiker (@BEEKA111302) May 14, 2020

كان نفسي اصدق دموع التماسيح دي بس انتو كنتو بتقتلو عديل م بتتفرجو بس في القيادة https://t.co/hGWZs7TNfn — Rr🥀 (@btmamoun) May 13, 2020

والله كان تسكت بدل كلامك دةوليه عندك قوى كبيرة جدا والناس بتموت أسر كاملة وبشكل مستهدف وبايادي خفية وانتوا قاعدين تتلقوا في التعازي! شنو البيمنع كشف الأيادي الخفية دي؟ لو ما عرفنها تبقى مصيبة ولو عرفنها وساكتين تبقى مصيبتين. استقيل مادام ما قادر تدير شغلك وسلم الدعم لوزارة الدفاع https://t.co/XnflKUHVbt — Elbadri (@abufiras2009) May 13, 2020

تخيل أهل شهداء الثورة الذين لولا هم ما وصلت أنت للمجلس العسكري كيف وضعهم وأهل شهداء فض الاعتصام كيف بحكي لسان حالهم اليوم عرفت الغدر يا حميدتي https://t.co/igm8DBQ6Th — senary khyar (@SenaryK) May 13, 2020

وكانت وكالة الأنباء السودانية قد نشرت فيديو لزيارة حميدتي لجرحى قوات الدعم السريع، والذين نُقلوا إلى الخرطوم، وصرح حميدتي خلال زيارته بأن هناك جهات تسعى لخلق نزاع بين الدعم السريع والجيش السوداني، مؤكدًا أنه سيكشف عن هذه الجهات في الوقت المناسب.

واتهم حميدتي "أيدي خفية" بأنها وراء الصراعات القبلية، والتي اندلعت في عدد من ولايات البلاد، وأدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، وكان أحدثها مواجهات دامية في ولاية جنوب كردفان.