بعد نشر مكالمته.. تضامن واسع مع سلمان العودة ومخاوف على صحته

عبر مغردون عن تضامنهم وتعاطفهم مع الشيخ سلمان العودة، المعتقل في السجون السعودية، بعد نشر حساب "معتقلي الرأي" تسجيلًا لمكالمة له مع أسرته.

وعبر نشطاء عن فرحتهم بسماع صوت الشيخ العودة في شهر رمضان المبارك، ولكنهم أعربوا عن مخاوفهم وحزنهم بسبب التعب والإرهاق الذي بدا على صوته.

وقال حساب "معتقلي الرأي" في السعودية إن الإرهاق ظهر على صوت العودة نتيجة استمرار اعتقاله في العزل الانفرادي وظروف السجن.

وأشار إلى أن ذلك يؤكد ما تحدث به نجله عبد الله العودة أن والده كأنه "يركض خلال المكالمة" وبالكاد يسلم على العائلة لأن المكالمة المسموح بها قصيرة جدًا.

ونشرت حسابات حقوقية مقاطع فيديوهات متعددة للعودة قبيل اعتقاله تحدث فيها عن أحواله الصحية الجيدة، وقارنوا ذلك بالتسجيل الجديد.

🔴 يظهر في مكالمة د. #سلمان_العودة إرهاقاً في صوته نتيجة استمرار اعتقاله في العزل الانفرادي وظروف السجن برمضان، ويتأكد من خلالها ما سبق وتحدث عنه نجله د. عبدالله من أن والده كأنه "يركض خلال المكالمة" وبالكاد يسلم على العائلة لأن المكالمة المسموح بها قصيرة جداً. https://t.co/hIp1FqoSWj — معتقلي الرأي (@m3takl) May 13, 2020

د. سلمان العودة قبل السجن: "بقي عندي بعد الستين الصحة كلش زين والحمدلله".

السلطات مسؤولة تماماً عن صحة وحياة الشيخ #سلمان_العودة بعد ما سمعناه من صوت منهك للعودة في مكالمته الأخيرة مع عائلته.#سننقذ_سلمان_العودة pic.twitter.com/NNs7XgA0As — معتقلي الرأي (@m3takl) May 13, 2020

سلمان العودة يتصل بعائلته

كان حساب معتقلي الرأي، بثّ على موقع تويتر مكالمة للشيخ سلمان العودة وهو يتحدث لعائلته عبر الهاتف من داخل السجن الذي دخله منذ سبتمبر/أيلول 2017.

ونشر الحساب المكالمة التي يتضح من تفاصيلها أنها أجريت في شهر رمضان ويتحدث فيها العودة أنه بخير وبحالة جيدة.

وتتحدث الأسرة مع الشيخ العودة عن استعدادتها في شهر رمضان وأداء صلاة التراويح وتسأله عن حاله داخل المعتقل.

https://twitter.com/mtqln/status/1260668250729459712?ref_src=twsrc%5Etfw

الشيخ العودة في السجن

والشيخ سلمان بن فهد العودة معتقل في السجون السعودية منذ سبتمبر/أيلول 2017 بجانب عدد آخر من الدعاة والشخصيات العامة.

وتبث الجزيرة مباشر مجموعة حلقات للشيخ العودة حول تأملاته في أسماء الله الحسنى وآيات الذكر الحكيم.

والدته تكلمه بثبات ابنته تكلمه بثبات، وهو يرد عليهم بثبات حامدا الله وشاكر له، #سلمان_العودة انتصر على خصومه وهو في معتقلاتهم، بإذن الله سيخرج قريبا وهو رافع الرأس بمبادئه الراسخة ونسأل الله في هذه الايام الفضيلة أن يثبته ويثبت معه كل الأسرى والأسيرات pic.twitter.com/MTdfc54Q1L — ناصر آل سعد القحطاني Nassir AL-Qahtani (@Alq_naser) May 14, 2020