بعد قرار وزيرة الصحة المصرية.. أطباء يرفضون نظام التكليف الجديد

عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وعلى رأسهم الأطباء عن سخطهم وغضبهم إزاء نظام التكليف الجديد المقرر حديثا من وزارة الصحة.

ودشن المغردون وسم "نظام تكليف هالة باطل"، وعبروا من خلاله عن استغرابهم من اتخاذ وزيرة الصحة المصرية هالة زايد لقرار مشابه يهدف إلى زيادة عدد الأطباء من دون أخذ مدى كفاءتهم بعين الاعتبار.

وعبر بعض الأطباء عن رفضهم في التسجيل في النظام معتبرين أن لديهم إشكالا مع قرار الوزارة لا يرتبط أساسا بالأزمة العالمية الصحية بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

https://twitter.com/aRRMgDMgG2rH0vJ/status/1261053193636794371?ref_src=twsrc%5Etfw

احنا ٧٠٠٠ طبيب حديثي التخرج علي اتم الاستعداد للانضمام للمنظومة الصحيه من بكرة الصبح لكن تعنت وزيرة الصحه وتطبيقها لنظام تكليف جديد اثبث فشله الذريع هو الحائل بيننا وبين خدمة بلدنا واهلنا.#إقالة_هالة_زايد#نظام_تكليف_هالة_باطل — ميرنا 🎭 (@MirnaHazeem) May 14, 2020

ياناش مش علشان الكورونا الوزيره حاطالنا نحن اطباء التكليف نظام جديد لايخلو من العيوب هيطلع دكاتره مش متعلمين وهذا لنظام غير مدروس ولم يتم الموافقه عليه بعد وطبقته السنه اللى فاتت وفشل والكل بيحذرنا منه والوزيره مش راضيه تسمعنا #اقالة_هاله_زايد#نظام_تكليف_هاله_باطل — حلم جميل (@nice_dream45) May 14, 2020

و انا من مكانى هذا احب اتوجه ببلاغ علي الهوا للسيد رئيس الجمهورية و مجلس الوزراء ضد وزيرة الصحة و اقولهم م الآخر كدة حق الدفعه دى ف رقبتك انتى ي حكومة 😂

و مش هنتكلف الا ع القديم #اقاله_هاله_زايد 💪#نظام_تكليف_هاله_باطل pic.twitter.com/dwcTH08ATo — Afaf Soliman (@AfafSoliman7) May 14, 2020

اعتقد ان لازم الموضوع يوصل لمستشار الصحة الجديد اللي هو دكتور عوض تاج الدين

بالاضافه عن استحداث منصبه وعلاقته القوية بالرياسة الا انه راجل ابن دولة قديم وتقيل ف سوق الصحة ف مصر وكلمته مسموعه واعتقد انه مش علي وفاق مع هالة#نظام_تكليف_هالة_باطل — محمالبنا (@MmElbanna2020) May 15, 2020

التكليف اللى بيهدر حقك ف اختيار تخصصك باطل

التكليف اللى بيضيع عمرك ف شهادة ملهاش قيمة باطل

التكليف اللى بيخرج اطباء غير مدربين باطل

التعنت ضد الاطباء يخلى هالة زايد كمان باطل

اقيلوا هالة زايد#إقالة_هالة_زايد#نظام_تكليف_هالة_باطل — AhMed ShAeR (@AhMedNShAeR) May 14, 2020

يذكر أن رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية دعا نقيب الأطباء لحضور اجتماع يناقش مقترحًا بإمكانية تحويل الصيادلة إلى أطباء بشريين بعد حصولهم على دراسات معادلة للشهادة، وهو ما رفضته نقابة الأطباء، وفق بيان صادر عن النقابة، الثلاثاء الماضي.

وفي السياق، أصاب فيروس كورونا في مصر 10 آلاف و829 شخصًا، وقضى جراء الإصابة 571 مصابًا بينهم عدد من الأطباء، بينما تعافت ألفان و626 حالة، حتى الآن.

وعلى الصعيد العالمي، أصيب 4 ملايين و566 ألفًا و476 شخصًا، وأودى الفيروس بحياة 304 آلاف و768 مصابًا، في حين تعافى مليون و723 ألفًا و948 شخصًا، حتى اللحظة.

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