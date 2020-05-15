البث الحي
سياسة|مصر

بعد قرار وزيرة الصحة المصرية.. أطباء يرفضون نظام التكليف الجديد

وزيرة الصحة المصرية هالة زايد
وزيرة الصحة المصرية هالة زايد
15/5/2020

عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وعلى رأسهم الأطباء عن سخطهم وغضبهم إزاء نظام التكليف الجديد المقرر حديثا من وزارة الصحة.

ودشن المغردون وسم "نظام تكليف هالة باطل"، وعبروا من خلاله عن استغرابهم من اتخاذ وزيرة الصحة المصرية هالة زايد لقرار مشابه يهدف إلى زيادة عدد الأطباء من دون أخذ مدى كفاءتهم بعين الاعتبار.

وعبر بعض الأطباء عن رفضهم في التسجيل في النظام معتبرين أن لديهم إشكالا مع قرار الوزارة لا يرتبط أساسا بالأزمة العالمية الصحية بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

https://twitter.com/aRRMgDMgG2rH0vJ/status/1261053193636794371?ref_src=twsrc%5Etfw

يذكر أن رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية دعا نقيب الأطباء لحضور اجتماع يناقش مقترحًا بإمكانية تحويل الصيادلة إلى أطباء بشريين بعد حصولهم على دراسات معادلة للشهادة، وهو ما رفضته نقابة الأطباء، وفق بيان صادر عن النقابة، الثلاثاء الماضي.

وفي السياق، أصاب فيروس كورونا في مصر 10 آلاف و829 شخصًا، وقضى جراء الإصابة 571 مصابًا بينهم عدد من الأطباء، بينما تعافت ألفان و626 حالة، حتى الآن.

وعلى الصعيد العالمي، أصيب 4 ملايين و566 ألفًا و476 شخصًا، وأودى الفيروس بحياة 304 آلاف و768 مصابًا، في حين تعافى مليون و723 ألفًا و948 شخصًا، حتى اللحظة.

اقرأ أيضًا:

"أطباء مصر": نرفض تماما مقترح تحويل الصيادلة إلى أطباء بشريين

مصر: نقابة الأطباء ترفض مقترح تحويل الصيادلة لأطباء بشريين (فيديو)

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
المزيد من سياسة

إدارة ترمب تفرض عقوبات جديدة على إيران قبل تولي بايدن الحكم

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يسار) والمرشد الإيراني علي خامنئي (وكالات)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

مصر ترد على فرنسا بعد إدانتها لاعتقال ناشط حقوقي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون
الأكثر قراءة

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

السعودية تكشف تطورات اختفاء الطيار عبد الله الشريف

(أرشيف ـ رويترز)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

"إعلام السعودية ومصر والإمارات أكثر حرية من أمريكا" تصريح سعودي يثير السخرية (فيديو)

الكاتب السعودي أحمد الفراج (موافع التواصل)