الإفتاء للمصريين بالخارج: ارسلوا زكاتكم لتنمية الوطن.. ومغتربون يردون

نشر حساب دار الإفتاء المصرية تغريدة عبر حسابه على تويتر، اليوم الجمعة، أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في تغريدة دار الإفتاء أن إرسال المصريين بالخارج زكاتهم إلى بلدهم يسهم بفعالية في تنمية الوطن وتقويته وإنعاش اقتصاده.

إرسال المصريين بالخارج زكاتهم إلى بلادهم يعد مساهمة فعالة في تنمية الوطن وتقويته وإنعاش اقتصاده،ولا يخفى ما يؤدي إليه تدفق أموال الزكاةمن أثر كبير على اقتصاد الدول وتنمية المجتمعات بالإضافة إلى مرحلة البناء التي تمر بها مصر، فحب الوطن من الإيمان،وهو معنى شرعي مقاصدي معتد به شرعًا — دار الإفتاء المصرية 🇪🇬 (@EgyptDarAlIfta) May 15, 2020

وأشارت التغريدة إلى أن تدفق الأموال يؤثر على اقتصاد الدول وتنمية المجتمعات، فضلًا عن دعم مرحلة البناء التي تمر بها مصر.

واختُتِمت تغريدة دار الإفتاء المصرية بأن حب الوطن من الإيمان، وهو معنى شرعي مقاصدي معتد به شرعًا.

وتباينت ردود أفعال المصريين مع تغريدة دار الإفتاء؛ فمنهم من تساءل عن وضع المصريين بالخارج: هل هم مُرحّبٌ بهم؟ أم أنهم مكروهون؟

يعني المصريين بالخارج حلوين والا وحشين — Hassan (@HM_seleem) May 15, 2020

ويأتي هذا التساؤل بعد أزمة المصريين العالقين بالخارج، وتقاعس الحكومة المصرية عن إعادتهم لذويهم، ورفض استقبال بعضهم بدعوى تعليق الطيران جراء أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

واستغرب آخرون التغريدة من الأساس، مستنكرين أن يكون هذا دور دار الإفتاء، ووصفها بعضهم أنها تحولت لمجرد "بوق" للنظام المصري.

كل الذي يهم دار الإفتاء الفلوس، ولا يهمهم أن بعض المصريين بالخارج يحتاجون هذه الزكاة، هل يشعر هؤلاء أن كثير من المصريين يريدون العودة لوطنهم، الأب الذي ترك أبناءه، الزوجة التي سافرت لتحضر عملية زوجها وانقطعت عن بناتها في رعاية خالتهم وعمتهم.

هل دار الإفتاء تشعر بالمصريين بالخارج؟ — Dr.hassan hashim حسن (@hassan321) May 15, 2020

دى دار افتاء ولا دار تبرعات ولا دار فته ..الله يحركوا كلكوا عالم مطبلاتيه ..طب ليه محدش فكر فينا واحنا بره — Samer (@samerneg) May 15, 2020

https://twitter.com/Gem_Invaluable/status/1261364592623546368?ref_src=twsrc%5Etfw

الي دار السيسي للشحاتة المصرية اطلبو تبرعاتكم من المعرضين بتوع مدينة الانتاج الاعلامي وبتوع المسلسلات اللي بياخدو ملايين الملايين المصرين في الخارج ناس متغربين علشان لقمة العيش وفي الوقت الحاضر معظهم بدون عمل ولا رواتب — 𝕀𝔹ℝ𝔸ℍ𝕀𝕄 (@king341973) May 15, 2020

في حين، طالب مغتربون دار الإفتاء بإرسال الزكاة إليهم في الغربة، لا سيَّما بعد ظروفهم الصعبة خلال المدة الحالية.

https://twitter.com/EDwZ2FAK3VPikGz/status/1261361856335081472?ref_src=twsrc%5Etfw

هوا ممكن انتوا اللي تشوفوا طريقه تجيبوا لنا الزكاه من اهالينا لو سمحتم لأن اغلبيتنا هنا بقى في دايره احتياج الصدقه !!! — Ⓜohamed Radwan.Zsc (@Mo_Radwan92) May 15, 2020

المصريون بالخارج الان يحتاجون الزكاه بعد المعاناه التي نراها ولا احد يهتم بنا ونحن مصدر الاقتصاد رقم ١ ووقت الضيق مشفناش حد يقلنا ازيكم بالعكس لقينا إعلامنا بيشتمنا وكاننا ليسوا مصريين مين حاسب عمرو أديب على ماقاله في حقنا — Hatem @🌹🇪🇬 (@HatemABDelKad19) May 15, 2020

وكان الإعلامي المصري عمرو أديب قد هاجم المصريين بالخارج، وذلك على خلفية تردي أوضاع أماكن الحجر الصحي، قبل أن يُتداول مقطع فيديو لنجله في الحجر الصحي على حساب صندوق "تحيا مصر".

اقرأ أيضًا:

مصر رفضت استقبال طائرة إسبانية استأجرتها قطر لمصريين يرغبون في العودة

عالقون بين البلاد بسبب كورونا.. هل تلفظ مصر أبناءها؟ (فيديو)

"مش عاوزين نموت هنا".. طالبات مغتربات يستغثن للعودة إلى مصر (فيديو)

عمرو أديب يهاجم المصريين العائدين ويهددهم.. ومواطنون يردون (فيديو)

نجل عمرو أديب في حجر صحي على نفقة "تحيا مصر" وأبوه يهاجم الغلابة (فيديو)

"منافق وكذاب".. مصريتان في الحجر الصحي تردان على عمرو أديب (فيديو)

"عشش فراخ".. صدمة مصريين عائدين من أمريكا من الحجر الصحي (فيديو)

جدل في مصر بعد عثور فنانة على "برص" بمستشفى حجر كورونا (فيديو)

مصريون عالقون في بنغلاديش: السفارة تتجاهل مساعدتنا ولا نملك ثمن الطعام (فيديو)

"لا نجد ثمن الطعام".. مصريون يتوسلون إلى السلطات للعودة (فيديو)

كورونا.. فنان مصري تقطعت به السبل في نيويورك يستغيث باكيا للعودة (فيديو)

ليس بينها العمالة المصرية: القاهرة تسير رحلات لعودة العالقين بالخارج

إعلامي كويتي لمصر: وصلكم صوت العالقين بالمالديف ماذا عن العمال؟ (فيديو)

وزير الداخلية الكويتي لمصر: أمن بلادنا خط أحمر (فيديو)

الداخلية الكويتية: السيطرة على "أعمال شغب" لمصريين في مراكز إيواء (فيديو)