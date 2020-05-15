أراد الإساءة لقطر.. تغريدة عنصرية لحساب سعودي ضد السودانيين والصوماليين

أثارت تغريدة للحساب السعودي" موجز الأخبار" السخط وسط مغردين على موقع تويتر، بسبب لهجتها العنصرية ضد السودانيين والصوماليين.

بدأ الحساب التغريدة بالدعوة لإخراج قطر من دول مجلس التعاون الخليجي، وقال إنه في حال خروج قطر من مجلس التعاون الخليجي فسيتم معاملة القطريين كوافدين وسيتم تطبيق نظام الكفالة عليهم كما هو الحال مع السودانيين.

ثم عاد الحساب وحذف التغريدة لاحقا، واستبدل كلمة "السودانيين" بالصوماليين.

كتب "مثل الأخوة السودانيين" فأجبروه الأخوة السودانيين على مسحها فكتب "مثل الأخوة الصوماليين" هذا هو المعنى الحقيقي للعنصرية المنتنة. https://t.co/3fIWhwssMq pic.twitter.com/j1fM26RX2D — الصومال بالعربية (@So_Arabic) May 14, 2020

لو خرجت قطر من مجلس التعاون سيكون يوم تاريخي للمنطقة

و سيكون مجلس تعاون بكل ما تعنيه الكلمة

حتى إذا عادت العلاقات سيكونون بالنسبة للخليج مثل الأخوة الصومالين و يعاملون كوافدين و سيكون لهم كفلاء

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و سيصبح الخليج منارة للتعاون و الأخوة بعيد عن المؤامرات و الإرهاب#يارب_يطلعون https://t.co/bzTlSYNp42 — موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) May 13, 2020

الصومال بالعربية

وتفاعل حساب "الصومال بالعربية" على تويتر مع الحساب السعودي بتغريدة وصف فيها ما نشره حساب موجز الاخبار بالعنصرية النتنة.

وقال إن الحساب أشار في التغريدة الأولى إلى السودانيين فأجبره المغردون السودانيون على حذف التغريدة بعد مهاجمتهم للحساب ليهاجم من جديد الصوماليين الذين ردوا على تغريدته بالرفض والشجب.

الرد على العنصرية

وردّ مغردون على الإشارات العنصرية التي وردت في الحساب، وقال حساب باسم حمود "حسابه موثق ويعتبر من النخبة! والله يا أننا نعاني من انتكاسة النخبة الحالية، يتمنى تفكيك مؤسسة جامعة لعدة دول ولها أثرها الإيجابي ويتهكم على دول عربية".

أمّا أبو سعود فقال "لو قرأت التاريخ جيدا لعرفت بأن الأخوة الصوماليين كانوا في يوم من الايام يرسلون زكاتهم لجزيرة العرب حتى امتدت أيادي الغدر والخيانة لهم وأصبحوا على ماهم عليه، ولكن أبشرك أنهم عائدون مثل زمان وأفضل بعون الله".

https://twitter.com/abusaudalqahtan/status/1260731720409714693?ref_src=twsrc%5Etfw

وكتب عبد الجبار حرسي" تغريدة من جاهل لا تمثل الشعب السعودي..مثل هذه التغريدات هي ما تجعل السعودية وشعبها مكروها عند الجميع وخاصة الأمة العربية والإسلامية .

تغريدة من جاهل لا تمثل الشعب السعودي ..مثل هاذي التغريدات هي ما تجعل السعودية وشعبها مكروها عند الجميع وخاصة الامة العربية والاسلامية .النظرة الدونية المشمئزة هي بالضبط ما تبث الفتن والكراهية بين الشعوب ..( نطالب الحكومة السعودية معاقبة هذا الجاهل ) #السعودية https://t.co/PoSNZ7sm59 — عبدالجبار حرسي (@abduljabar11) May 14, 2020

وقال عبد العزيز الشهراوي "البلدان التي ذكرتها كانت و لا زالت عايشة بلا نفط، و كانت قمة طموح أسلافك للهجرة فلا تنسى، نفطك لا قيمة له بعد 20 سنة !!عجبي حتى العلف يأتيكم من هذه البلدان و تتحدثون عنها هكذا".

في البداية كتب الإخوة السودانيين ثم حذفها ليس إحتراما للإخوة السودانيين وإنما تذكره أنهم يحمونه من الحوثي!

ثم كتب الصوماليين على أساس أنه يخفي للجمهور حقيقة أنهم يعاملون جميع العرب والمسلمين مثل الوافدين ولهم كفلاء!

إنتبه تكتب الأمريكيين بالغلط وتقدم خدمة كبيرة لقطر! https://t.co/2GVaBjUt0x pic.twitter.com/561OcZRmRa — 🇸🇴SomaliAalp|صومالي آلب🇸🇴 (@Somali_Aalp) May 14, 2020

أمّا سعيد فرد" إنك تذكر دولة معينه وطريقة معاملتهم مب عيب ولا غلط.. لأنه يتم معاملتهم حسب أنظمة وقوانين الدول.. لكن إنك تذكر السودان ثم تمسح التغريدة وترجع تكتب الأخوه الصومالين .. هذا يسمونه عنصرية.. وتسيء لنفسك".

انك تذكر دولة معينه وطريقة معاملتهم مب عيب ولا غلط .. لانه يتم معاملتهم حسب انظمة وقوانين الدولة . لكن انك تذكر السودان ثم تمسح التغريدة وترجع تكتب الاخوه الصومالين .. هذا يسمونه عنصريه . . وتسيء لنفسك لا احد متضرر ابداً . . لكن شو خلينا لغيرنا ؟ الله يهديك https://t.co/LbH6cZxr8w — Saeed # (@_SaeedAM) May 14, 2020

وكتب حساب الهالة"ادعاء أن الخليج سيصبح منارة للتعاون والأخوة بعد خروج قطر ادعاء خاطئ.. منذ تأسيس المجلس، لم تتوقف الخلافات الحدودية بين أعضاء المجلس، ولم تتفق الدول في رؤاها وسياساتها الخارجية إلا قليلاً. المجلس انعكاس لتوجهات السعودية وبالتالي من يخالف السعودية يُعتبر مخالفا لتوجهات المجلس".