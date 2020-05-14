لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الخميس 14 مايو/أيار)

حتى مساء الخميس، أصاب فيروس كورونا المستجد ما يزيد على 4 ملايين و470 ألفا، توفي منهم أكثر من 299 ألفا، بينما تعافى ما يزيد على مليون و680 ألفا آخرين، بحسب موقع "وورلد ميترز".

وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس، اليوم الخميس، 14 من مايو/آيار 2020:

لحظة بلحظة

ترمب: أتوقع تمكننا من التوصل للقاح مضاد لفيروس كورونا بنهاية هذا العام.

وكالة الأناضول التركية: الرئيس التركي بحث هاتفيا مع الأمين العام للنيتو مكافحة كورونا والوضع في سوريا وليبيا.

حاكم ولاية نيويورك يعلن تسجيل 157 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا بمعدل أقل عن تسجيل الأمس بتسع حالات.

وزير الخارجية الأمريكي يتهم الصين بمحاولة قرصنة أبحاث أمريكية تسعى للتوصل للقاح مضاد لفيروس كورونا.

وزارة الصحة الإيطالية: تسجيل 262 وفاة و992 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية.

الرئيس الأمريكي يقول إنه سيعلن أمرا مهما يتعلق بمنظمة الصحة العالمية قريبا.

رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ السناتور الجمهوري ريتشارد بار يتنحى عن منصبه في خضم تحقيق معه.

التحقيق مع بار يتضمن اتهامات باستغلال منصبه بتجارة البورصة بعد حصوله على إفادة استخباراتية بشأن كورونا.

وزارة الصحة المغربية: تسجيل حالتي وفاة و95 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية.

وزير الصحة التركي: 71.8 بالمئة معدل الشفاء من إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا.

وزير الصحة التركي يعلن تعافي 2315 ليصل إجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 104030 متعافٍ.

وزارة الصحة المصرية: تسجيل 15 حالة وفاة و398 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية.

وزارة الصحة الجزائرية تعلن تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات ليبلغ إجمالي الإصابات 6442 والوفيات 529.

غريفيث: يواجه سكان عدن على وجه الخصوص تفشي كورونا وأمراض أخرى تشمل الملاريا وحمى الضنك.

غريفيث: هناك حاجة لإجراءات عاجلة لمساعدة اليمن على مواجهة فيروس كورونا الذي ينتشر بمعدل غير معروف.

السلطات الصحية في السويد: تسجيل 673 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 28582

وزارة الصحة السعودية: تسجيل 10 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل عدد الوفيات بالفيروس إلى 283.

وزارة الصحة السعودية: تسجيل 2039 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 46869.

مراسل الجزيرة: بوتين يعلن إصابة وزير التعليم الروسي بفيروس كورونا.

موقع جونز هوبكنز: تسجيل 20748 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1747 حالة وفاة بالولايات المتحدة في 24 ساعة.

وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 6 حالات وفاة جديدة من المصابين بفيروس كورونا ليصبح إجمالي الوفيات 88.

الصحة الكويتية: تسجيل 947 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 11975.

وزارة الصحة القطرية: تسجيل 1733 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 28272.

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 886.

وزارة الصحة المغربية: تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا وإجمالي عدد الإصابات يرتفع إلى 6593.

وزارة الصحة الإماراتية: تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا وإجمالي الوفيات يرتفع إلى 208.

وزارة الصحة الإماراتية: تسجيل 698 إصابة جديدة بفيروس كورونا وإجمالي الإصابات يرتفع إلى 21084.

وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 1808 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 114533.

وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 71 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 6854.

وزارة الصحة الإيرانية: تسجیل 71 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6854.

وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 506 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 229540.

وزارة الصحة الإسبانية: 217 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 27321.

المركز الروسي لمكافحة كورونا: تسجيل 93 وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2305.

المركز الروسي لمكافحة كورونا: تسجيل 9974 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 252245

أ ف ب: وكالة الأدوية الأوربية تتوقع إنتاج لقاحات فيروس كورونا خلال عام وفقا لأكثر السيناريوهات تفاؤلا.

وزارة الصحة العمانية: تسجيل 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا وإجمالي الإصابات يرتفع إلى 4341.

وزارة الصحة الأفغانية: 413 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى5239.

وزارة الصحة بحكومة الوفاق الليبية: 14 جريحا بقصف قوات حفتر مناطق سكنية وسط طرابلس ومستشفى شارع الزاوية.

وزارة الصحة البرازيلية: 749 وفاة بفيروس كورونا و11385 إصابة في غضون 24 ساعة.

رويترز عن ترمب: تفاجأت بتصريحات فاوتشي بشأن مخاطر فتح الاقتصاد مبكرا وجوابه غير مقبول.