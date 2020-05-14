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سياسة

شاهد: مقيم مصري في قطر يصف حجره الصحي "المجاني" بأحد فنادق الدوحة

14/5/2020

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشره مقيم مصري في قطر يصور فيه ويصف حجره الصحي في أحد فنادق الدوحة.

وقال المواطن المصري: "هذا أول يوم لي في الحجر الصحي في فندق موفنبيك بدوحة الخير، وهذه الغرفة كلها للعبد الفقير لله بدون ولا مليم (مجانا)"، مشيرا إلى أن فنادق الحجر الصحي كلها في قطر بالمجان للمواطن وغير المواطن.
ولاقى مقطع الفيديو تداولا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في قطر، والتي أشادت في مجملها بعدم التمييز في التعامل بين المواطن القطري والمقيم.

وأعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الخميس، تسجيل ألف و733 إصابة، وتعافي 213 مريضا.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 28 ألفا و272، بينها 14 وفاة، و3 آلاف و356 متعافيا.

https://twitter.com/Bandaralshafi/status/1260606929241604100?ref_src=twsrc%5Etfw

ولا توجد علاقات دبلوماسية بين قطر ومصر في ظل الأزمة الخليجية التي بدأت بقطع القاهرة والسعودية والإمارات والبحرين عام 2017، علاقاتها مع الدوحة بزعم دعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الأخيرة معتبرة أنها محاولة للسيطرة على القرار السيادي، داعية لحل الأزمة عبر "حوار غير مشروط".

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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