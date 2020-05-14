شاهد: مطعم يحافظ على زبائنه من فيروس كورونا داخل أقفاص

ابتكر مطعم في ولاية سيواس التركية، طريقة جديدة لخدمة زبائنه والحفاظ على سلامتهم، في ظل جائحة كورونا، من خلال تقديم الطعام داخل غرف زجاجية معزولة أشبه بالأقفاص.

ونشرت صحيفة يني شفق التركية، على حسابها على فيسبوك، مقطع فيديو يظهر توفير المطعم إقامة آمنة لزبائنه، من خلال الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي، بتقديم الطعام داخل غرف زجاجية معزولة.

تراجع الإصابات

من ناحية أخرى، قال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، الأربعاء، إن بلاده سيطرت على جائحة فيروس كورونا في حين سمحت السلطات للأطفال تحت سن 14، بالخروج للمرة الأولى منذ أن أعلنت حظرا لتجول الأطفال في أوائل أبريل/نيسان

وأكد قوجة استمرار انخفاض عدد مصابي كورونا بوحدات العناية المركزة والموصولين بأجهزة التنفس، لكنه حذر المواطنين من التهاون في الالتزام بتدابير كورونا لأن نتائج ذلك ستكون ثقيلة.

وأوضح وزير الصحة التركي، أن يوما واحدا محفوفا بالمخاطر يمكن أن يغير المشهد، بعد 8 أسابيع من الالتزام البتدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وكتب وزير الصحة فخر الدين قوجة، على تويتر أن معدل الإصابات اليومي بكورونا سينخفض لأقل من 1000 في حال مواصلة الالتزم بالتدابير الوقائية.

وأعلنت وزارة الصحة التركية، الأربعاء، تسجيل 1639 إصابة جديدة بالفيروس لترتفع الحصيلة الإجمالية لأعداد المصابين في البلاد إلى 143 ألفا و114 شخصا.

كما ارتفعت حصيلة أعداد الوفيات بسبب الفيروس إلى 3952، بعد تسجيل 58 حالة وفاة جديدة.