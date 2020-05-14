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سلمان العودة في رمضان: معنى اسم الله المجيب (فيديو)

14/5/2020

تواصل الجزيرة مباشر نشر حلقات "العودة في رمضان" للشيخ سلمان العودة، المعتقل في سجون السعودية.

وفي حلقة اليوم من شرحه لأسماء الله الحسني يتناول الشيخ سلمان العودة اسم الله "المجيب".

ويبدأ العودة حديثه مستشهدا بقول الله تعالى (أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَرْضِ) [النمل:62]. فإن المضطر هو في حال شدة، فإن كان قد تعرف إلى الله عز وجل في حال الرخاء؛ فإن الله تعالى يتعرف إليه في حال الشدة كما وعد، كما إن هذا لا يعني حجر رحمة الله عز وجل، فرحمة الله واسعة، وقد يجيب الله عز وجل المضطر إذا دعاه؛ لعلمه سبحانه بما قام في قلب هذا الداعي من الضعف والانكسار والتذلل والتعبد لله عز وجل، فيجيبه سبحانه وتعالى.

وقال تعالى عن نبيِّه صالح (إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيب) هود:61. فالله تعالى هو المجيب لدعوة الداعين، وسؤال السائلين المخلصين له في الدعاء.

وتذاع حلقات الشيخ العودة على الجزيرة مباشر في توقيتين مختلفين، الأول في تمام الساعة 3:00 فجرًا بتوقيت مكة المكرمة وهي حلقات بعنوان "مع الله"، يتحدث فيها العودة عن تأملاته حول أسماء الله الحسنى.

أما التوقيت الثاني لإذاعة الحلقات فهو في تمام الساعة 5:30 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، وخلال هذه الحلقات التي تحمل عنوان "إشراقات قرآنية"، يطوف الشيخ العودة بين آيات القرآن الكريم شارحًا ومفسرًا معانيها.

والشيخ سلمان بن فهد العودة معتقل في السجون السعودية منذ سبتمبر/أيلول 2017 بجانب عدد آخر من الدعاة والشخصيات العامة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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