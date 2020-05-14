سلمان العودة في رمضان: قصة "ثمود".. عقروا ناقة صالح

تواصل الجزيرة مباشر نشر حلقات "العودة في رمضان" للشيخ سلمان العودة، المعتقل في سجون السعودية.

وفي حلقة اليوم يتناول آيات من سورة القمر بداية من قوله تعالى: "إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ. وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاء قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ. فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ ".

يقول العودة في تفسير هذه الآيات الكريمة: "ونبِّئْهُمْ أَنَّ المَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ" يعني: بينهم وبين الناقة، لما جاءت هذه الناقة كانت تشرب من الماء يومًا وهم يشربون منه يومًا، أي قوم ثمود.

وربما كانت الناقة خلقًا عظيمًا؛ فإذا جاءت إلى الماء هربت مواشيهم فلم تشرب من الماء، فكان ذلك اليوم مخصصًا للناقة، أو أن الله تعالى ونبيه صالح أمر بأن يكون الشرب يومًا للناقة ويومًا لهم، اختلفوا في ذلك وأصبحت بعض قبائلهم يقولون لبعض: لا نسمح لكم أن تشربوا في يومنا؛ لأن يومكم هو اليوم الذي تشرب فيه الناقة، اذهبوا واطردوها واشربوا الماء بدلًا منها؛ فوقع بسبب ذلك اختلاف عندهم.

وفي قوله تعالى: "وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ المَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ" [القمر:28]، يعني: يشرب هؤلاء الناس اليوم والناقة تشرب غدًا، ويحضر هؤلاء لشربهم وتحضر الناقة لشربها، ولا يسمح لهؤلاء أن يشربوا في يوم الناقة.

وفي قوله تعالى: "فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ" [القمر:29]، يقول العودة إنهم ملوا من القصة هذه، وعندهم هيبة أن يعقروا الناقة، لكن كان عندهم إنسان عنده جرأة، ولا مبالاة، وطيش، وعجلة، ومن طبيعته أن المهمات التي يتردد الناس فيها يوكلونها إليه فينفذها من دون اهتمام.

وتذاع حلقات الشيخ العودة على الجزيرة مباشر في توقيتين مختلفين؛ الأول في تمام الساعة 3:00 فجرًا بتوقيت مكة المكرمة. أما التوقيت الثاني لإذاعة الحلقات ففي تمام الساعة 5:30 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

والشيخ سلمان بن فهد العودة معتقل في السجون السعودية منذ سبتمبر/أيلول 2017 بجانب عدد آخر من الدعاة والشخصيات العامة.

اقرأ أيضًا:

سلمان العودة في رمضان: ما هي "سدرة المنتهى"؟ (فيديو)

سلمان العودة في رمضان: صفات المتقين وفضل قيام الليل (فيديو)

سلمان العودة في رمضان: تفسير آيات من سورة الطور (فيديو)

سلمان العودة في رمضان: تأملات مع اسم الله "القريب" (فيديو)

سلمان العودة في رمضان: لماذا اقترن اسم الله "الكريم الأكرم" بالعلم في القرآن؟ (فيديو)

سلمان العودة في رمضان: تأملات مع اسم الله "البديع" (فيديو)

سلمان العودة في رمضان: معنى اسم الله الحليم (فيديو)

سلمان العودة في رمضان: تأملات مع اسم الله "القدوس" (فيديو)