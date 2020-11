داخل قاعة الطعام.. تجربة تظهر انتشار عدوى كورونا بسرعة رهيبة (فيديو)

أظهرت تجربة يابانية شارك فيها خبراء طبيون وبثتها شبكة البث العامة في اليابان "NHK"، مدى السرعة الرهيبة لانتشار فيروس كورونا المستجد، في حال عدم اتباع الإجراءات والتدابير الوقائية.

وشارك 10 خبراء في الأمراض المعدية من كلية الطب بجامعة سانت ماريانا في كاواساكي، في التجربة واجتمعوا على مأدبة داخل بوفيه.

ثم قام أحد الخبراء الطبيين، بوضع القليل من مادة طلاء الفلوريسنت البيضاء على يد أحد المشاركين الذي يقوم بدور الشخص المصاب أو حامل الفيروس، ثم بدأ الجميع في تناول الطعام لمدة 30 دقيقة.

