تختلف حسب العمر والجنس.. هذه أعراض كورونا الأكثر شيوعا في أوربا

يعد الصداع وفقدان حاسة الشم العوارض الأكثر شيوعا بين مرضى فيروس كورونا، الأوربيين المصابين، بشكل طفيف إلى معتدل بحسب دراسة كشفت أن الفيروس يأخذ أشكالا مختلفة وفقا للعمر أو الجنس.

وخلصت الدراسة التي نشرتها مجلة "جورنال أوف انترنال ميدسن" وشملت أكثر من 1400 شخص تأكدت إصابتهم بسبب الفحص، إلى أن سبعة من 10 مرضى أصيبوا بالصداع وفقدان حاسة الشم.

والعوارض الأخرى الأكثر شيوعا كانت انسداد الأنف (67,8%) والسعال (63,2%) والإرهاق (63,3%) وأوجاع العضلات (62,5%) وسيلان الأنف (60,1%) وفقدان التذوق (54,2%) ولم يصب بالحمى سوى أقل من نصف المرضى (45,4%).

كان الاتحاد الدولي لجمعيات أطباء "الأنف والأذن والحنجرة" نشر هذا البحث الوبائي الأول على مرضى أوربيين أصيبوا إصابة طفيفة لتقييم معدل عوارض فقدان حاستي الشم والتذوق، شكا منها البعض منذ تفشي الوباء في القارة الأوربية.

والنتائج الأولية التي نشرت مطلع أبريل/ نيسان أظهرت نسبة هذه العوارض التي لم تشر إليها الدراسات في آسيا إلا نادرا.

وتؤكد الدراسة الكاملة التي شملت خمس دول أوربية ( إيطاليا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا وسويسرا ) أن فقدان حاسة الشم هو "أحد العوارض الخاصة" بالفيروس وليس فقط نتيجة انسداد الأنف.

ويدل أيضا على أن هذه الظاهرة تستمر لأسبوع على الأقل بعد التعافي لدى أكثر من ثلث المرضى (37,5%).

فقدان حاسة الشم من الأعراض الشائعة لمرض فيروس كورونا

مهاجمة حاسة الشم

وأعلن مستشفى فوش في فرنسا، أن "قدرة الفيروس على مهاجمة حاسة الشم وبالتالي الجهاز العصبي المركزي قد يكون خيطا" لتفسير فقدانها.

وأجرى بحث وبائي شمل ألف بحار من حاملة الطائرات "شارل ديغول" مصابين بالفيروس، نشرت نتائجه الأربعاء وزارة الجيوش.

أظهر البحث، أن فقدان حاسة الشم (57,4%) والصداع (56,7%) وفقدان التذوق (46,4%) من أبرز العوارض المذكورة يليها التعب (46,3%) وآلام العضلات (45,2%) والحمى (44,8%).

إلا أن فقدان حاستي الشم والتذوق نادرا ما ورد في الدراسات التي أجريت على مرضى صينيين كانوا يشكون أساسا من الحمى والسعال وضيق التنفس عوارض للمرض.

ويرى البحث الذي أجراه الاتحاد الدولي لجمعيات أطباء "الأنف والأذن والحنجرة" أن هذا التباين قد يفسر بأن الدراسات الصينية شملت مرضى عولجوا في المستشفى مع إصابات أكثر خطورة.

كما تفترض أن تحوراً جينياً لفيروس كورونا المستجد قد يكون وراء تباين العوارض.

الدراسات تثبت اختلاف أعراض فيروس كورونا

اختلاف أعراض المرض

ولم ترصد دراسة كورية نشرت الأسبوع الماضي فقدان حاسة الشم أو التذوق سوى لدى 15,7% من مجموع 2300 مريض أصيبوا بشكل طفيف بالوباء أو لم تظهر عليهم عوارض.

وتدل أيضا على أن متوسط الفترة الزمنية التي تختفي فيها من سبعة أيام وقد تستمر حتى أربعين يوما، كما أشارت الدراسة إلى أن وتيرة العوارض تختلف وفقا للعمر والجنس.

وتظهر على المرضى الشباب عوارض تتعلق بالأذن والأنف والحنجرة في حين غالبا ما يشكو المسنون من التعب والحمى وفقدان الشهية.

ويصاب الرجال أكثر بالسعال والحمى والنساء بفقدان حاسة الشم والصداع وانسداد الأنف.