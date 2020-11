باحثون يطورون أقنعة ذكية تضيء لدى كشفها وجود فيروس كورونا

قال موقع بيزنس انسايدر إن باحثين من جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (إم آي تي) يعملون على تطوير أقنعة تستطيع الكشف عن وجود فيروس كورونا.

فعلى مدى السنوات الست الماضية، قام فريق متخصص في مجال الهندسة الحيوية بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة هارفارد بتطوير أجهزة استشعار يمكنها الكشف عن فيروسات مثل فيروسي زيكا والإيبولا، والان يقوم نفس الفريق بتطوير تقنيتهم لتتناسب مع فيروس كورونا.

ويأمل الفريق في تضمين هذه المستشعرات داخل أقنعة الوجه، أو الكمامات، بحيث تضيء أجهزة الاستشعار للإشارة إلى وجود الفيروس لدى تنفس الشخص المصاب أو سعاله أو رذاذ عطسه.

وفي عام 2014، بدأ مختبر الهندسة الحيوية التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بتطوير أجهزة استشعار يمكنها اكتشاف فيروس إيبولا في حال تجميده على قطعة من الورق، ونشر فريق صغير من العلماء من المعهد ومن جامعة هارفارد أبحاثهم لأول مرة عام 2016، إذ كانوا قد صمموا هذه التقنية لمواجهة التهديد المتزايد لفيروس زيكا آنذاك.

