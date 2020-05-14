السودان: أزمة سياسية بعد "منشور على فيسبوك".. هل أقيل وزير الصحة أم لا؟

خلّف منشور لمجلس السيادة الانتقالي في السودان -طالب فيه رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، بإقالة وزير الصحة، أكرم علي التوم- أزمة سياسية في الخرطوم.

جاء ذلك بعد تضارب تصريحات كل من مجلسي السيادة والوزراء حول إقالة التوم.

واستهجن رواد مواقع التواصل الاجتماعي إعادة نشر مجلس السيادة هذه التصريحات على الرغم من نفي وزير الإعلام لها.

واتهم مغردون دولة الإمارات والمكون العسكري في السودان (الذي تربطه علاقة وثيقة بها) بالضلوع في خلق هذه الأزمة، وذلك بنشر صحيفة "العين" الإماراتية خبر إقالة الوزير قبل صدور تصريحات مجلس السيادة.

ونشر أحد المغردين مقطع فيديو، يوضح التعديلات التي أجريت على المنشور الخاص بإقالة وزير الصحة، والذي كشف فيه عن 39 تعديلا على المنشور قبل حذفه.

وأشار مغردون إلى عدم مهنية المكتب الإعلامي لمجلس السيادة، مؤكدين أن من لا يمكنه إدارة صفحة على فيسبوك لا يمكنه أن يدير دولة، على حد تعبيرهم.

شكله حساب مجلس السيادة الإنتقالي يدار من الإمارات

تخيل ان المجلس السيادي من ٢٤ ساعة بينفي وبيأكد ويرجع ينفي ووزير الإعلام بيحاول يفسر خبر من إجتماعات سيادية خاصة مع شركاء الحكم نشر قبل ٢٤ ساعة من صحيفة تمثل المخابرات الإماراتية

طيب اشطبوا كلمة سيادة وخلوه مجلس انتقالي بس بلا هم https://t.co/qv7WuCFQSM pic.twitter.com/JY60potJqa — Dr Ahmed Maglad د. أحمد مَقلَد (@McLad84) May 13, 2020

وفي سياق متصل، طالب سودانيون بإقالة الفريق شمس الدين الكباشي، عضو مجلس السيادة الانتقالي عبر وسم #إقالة_كباشي، وذلك عقب تعليق لوزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح عبر حسابه الخاص، قال فيه إن كباشي هو المسؤول عمَّا يحدث ليعود ويحذف التعليق.

اكثر من 39 تعديل لخبر لإقالة وزير الصحة بالصفحة الرسمية لمجلس السيادة الانتقالي …. وكله بسبب الفريق كباشي#إقاله_الكباشي pic.twitter.com/6drzNh2eEv — Mohd Siddik (@Mohd_Sidahmed) May 13, 2020

#إقاله_الكباشي

يخوانا المخلوق دا عايزنو بكرة في الترند خبر رئيسي في كل النشرات زي ما عملنا زمان

الترند ما اقل من المليونيات باي شكل من الأشكال

يدكم ي شباب ودايما بنقدر ✌🏽 pic.twitter.com/2elpkUVqpY — ﮼جرافيتي ﮼الحرية (@mohamadain) May 14, 2020

وقالت وكالة الأنباء السودانية، صباح الخميس، إن هناك اتصالات تجري بين عدد من أعضاء المجلس السيادي ومجلس الوزراء وقيادات في الحرية والتغيير لاحتواء الأزمة، في الوقت الذي يشهد فيه السودان أزمات متعددة منها أزمات اقتصادية ونزاعات قبلية، تحاول السلطات احتواءها.

يذكر أن مجلس السيادة قد نشر بيانًا عبر صفحته على فيسبوك يؤكد قراره إقالة أكرم التوم، وورد في البيان "أكد مجلس السيادة أن الاجتماع الثلاثي الذي عقد بالقصر الجمهوري في السادس من مايو/أيار 2020، والذي ضم رئيس مجلس السيادة وعددا من أعضائه ورئيس الوزراء ووزيرين آخرين بالإضافة لمكون قوى الحرية والتغيير قد أقر بالإجماع أن يتخذ رئيس الوزراء الخطوات الدستورية اللازمة لإقالة وزير الصحة من منصبه".

عن صحيفة التيار الصادرة الخميس 14 مايو 2020م . pic.twitter.com/rqGfBqF5N8 — Elia R William (@eliarwilliam) May 13, 2020

مافي واحد يا برهان من اعضاء مجلس السيادة يطلع يكلمنا عن أمن المواطن ومصلحته من بعد اليوم، إذا كان ما قادرين تديروا صفحة سوشال ميديا زي الناس كيف نستأمنكم على إدارة السودان كامل؟ #إسقاط_مجلس_البيادة_الانتقالي #كلنا_اكرم_التوم — ‏ ‏﮼احمد،علي،عبدالقادر 🇸🇩 (@AhmedA_Official) May 13, 2020

كما أكد مجلس السيادة أن الاجتماع الثلاثي الذي عقد بالقصر الجمهوري في السادس من مايو 2020م والذي ضم رئيس مجلس السيادة وعدد من أعضائه ورئيس الوزراء ووزيرين آخرين بالإضافة لمكون قوي الحرية والتغيير أقر بالإجماع أن يتخذ رئيس الوزراء الخطوات الدستوريةاللازمة لإقالة وزير الصحة من منصبه — مجلس السيادة الإنتقالي – السودان (@TSC_SUDAN) May 13, 2020

في حين، نفت قوى إعلان الحرية والتغيير في بيان ما نشرته الصحيفة الإماراتية، مؤكدة أنها لم تطالب بإقالة وزير الصحة السوداني، ولم تناقش الأمر مع أي مكون من مكونات الحكم، على عكس ما جاء في بيان لمجلس السيادة الانتقالي.