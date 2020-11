التلفزيون السعودي يشارك في حملة تضليل ضد قطر بمقطع مفبرك (فيديو)

نشر التلفزيون السعودي الرسمي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مفبرك، زعم أنه يوثق اشتباكات في العاصمة القطرية الدوحة، وهو ما أثار انتقادات واسعة بين المغردين.

واستغرب ناشطون قطريون مشاركة التلفزيون الرسمي، في حملة تضليل واضح بفيديوهات مفبركة ولعبة وصفوها بالمكشوفة.

فيديو عاجل | أول فيديو صريح يظهر اشتباكاً شرساً في #الدوحة ولا يعلم زمانه والسلطات القطرية تلتزم الصمت#الإخبارية #ماذا_يحدث_في_قطر pic.twitter.com/cxYMawWhiS — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) May 13, 2020

وعمد مغردون ومختصون إلى تحليل الفيديو والتحقق منه ليتبين بأنه من فعاليات مهرجان بحي كتارا الثقافي، في فبراير/شباط الماضي من العام الجاري.

وحلل مارك أوين جونز، الخبير في نظم المعلومات والعلوم الرقمية، المقطع ورجح أن الفيديو الذي تم تداوله من قبل حسابات سعودية بشأن "الانقلاب" في قطر هو من مهرجان حديقة الوسمي بكتارا، حيث كان لديهم ألعاب نارية نهارية، وأقيم المهرجان الألعاب في الساعة الرابعة عصر يوم 21 فبراير شباط الماضي.

[Thread] 1/ The video being circulated by Saudi accounts regarding the 'coup' in Qatar is thought to be from the Al Wasmi Garden Festival, where they had daytime fireworks. The Fireworks took place on February 21st 2020, at 4pm, at Katara in Qatar. Let's explore! #disinformation pic.twitter.com/huzQG86wG1 — Marc Owen Jones (@marcowenjones) May 13, 2020

وفي تغريدة أخرة أشار جونز، إلى فيديو آخر مفبرك يتم تداوله على أنه حديث رغم أن تاريخه يعود إلى عام 2018.

This post is false. The video being circulated is from 2018, please follow the link to see that. https://t.co/BITezi3IfI #OSINT https://t.co/vQavG1QTwE pic.twitter.com/Asb2Tyeh1Q — Marc Owen Jones (@marcowenjones) May 14, 2020

ولفت البعض إلى زاوية التصوير في الفيديو الذي فبركه التلفزيون السعودي، التقط من أمام حديقة القطيفية باتجاه الحي الثقافي (كتارا)، حيث ظهر في المقطع بوابة الحديقة مفتوحة، لكن دولة قطر أغلقت كافة الحدائق العامة في مارس/آذار الماضي للحد من تفشي فيروس كورونا.

2/3 Below you can see two close ups of frames from the video – a blue sign with writing on. This sign, along with the screenshot of the park (see the trees and red column) indicate the park is actually The Qatifiyya Park Legtafiyya Park in Doha (see bottom right image) pic.twitter.com/IAGJo5Xb2q — Marc Owen Jones (@marcowenjones) May 13, 2020

وأكد قطريون أن استمرار "الذباب الإلكتروني" السعودي بمهاجمة قطر وادعاء وقوع "انقلاب" فيها هو محاولة من النظام السعودي لتصدير أزماته الداخلية ولفت الأنظار عن القرارات "المؤلمة" التي يتخذها هذه الأيام.

ووصفوا ما نشره التلفزيون السعودي بـ"الفبركة الضعيفة" مؤكدين أن "أسوأ الناس تجار الأزمات الذين ينقلون الأخبار السيئة وينشرون الكذب والزور والنميمة ويتعيشون بالسعي بين الناس بالعداوة".

التلفزيون السعودي الرسمي يدعم حملة تضليل سعودية على تويتر هي الثانية في ايام تتحدث عن وقوع انقلاب في #قطر مستعينا بفيديو يعود الى فبراير الماضي اثناء اطلاق العاب نارية خلال مهرجان الوسمي للحدائق الذي اقيم في حديقة كتارا التي صور الفيديو بالقرب منها (حديقة القطيفية المغلقة حاليا) pic.twitter.com/N5zMwIl2AX — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) May 13, 2020

وقبل نحو أسبوعين، دشنت حسابات سعودية وهمية معروفة باسم "الذباب الإلكتروني" حملة على وسائل التواصل الاجتماعي زعمت فيها وقوع "انقلاب في قطر"، وبالتحديد في مدينة الوكرة جنوب شرقي البلاد.

وبثت تلك الحسابات الوهمية، عشرات المقاطع التي وثقت وقوع انفجارات واشتباكات عنيفة، ولكن بعد التحقق منها تبين أنها تعود لأحداث قديمة وقعت إحداها في العاصمة السعودية الرياض، وكذلك في الصين، ومناطق أخرى مختلفة.

لمن سبق وأنصفهم النقيدان سأوضح نقطة عن #ماذا_يحدث_في_قطر .

المقطع من #حديقة_القطيفية والطفل بداخل الحديقة ، في قطر الحدائق مغلقة بسبب #كورونا من شهر 3 ، يعني للأسف المقطع قديم وتعيشوا وتاكلوا غيرها ..

تحياتي لـ #النقيدان .. pic.twitter.com/6kOpTSeQfK — عيسى بن ربيعه (@3issaqtr) May 13, 2020

أسوأ الناس تجار الازمات

الذين ينقلون الاخبار السيئة

وينشرون الكذب والزور والنميمة

ويتعيشون بالسعي بين الناس بالعداوة

وعليهم ينطبق قوله تعالى﴿هَمّازٍ مَشّاءٍ بِنَميمٍ﴾ — فيصل بن جاسم ال ثاني (@althani_faisal) May 13, 2020

#إنقلاب_في_قطر

نقل مراسل الاخبارية السعودية في #الوكرة عن حصول اشتباكات بين الانقلابين

وطرحت القناة الرسمية تساؤلا مهما #ماذا_يحدث_في_قطر

مؤكدة أن محمد بن سلمان وذبابه الالكتروني قدر رصدوا هذه الأحداث بقلق تام pic.twitter.com/fnBxIIeZUz — جاسم سلمان (@jassimsalman) May 13, 2020

منذ بدء ازمة حصار #قطر والى اليوم .. #الامارات و #السعودية تتنافسان على المركز الاول في انعدام الاخلاق والمروءة والدناءة والكذب والاساءات والسرقة والدخول قي الاعراض ..

الكفة تميل نسبياً الى نظام عيال خنور مع مزاحمة من نظام ابو منشار ! — فهد العمادي (@fahedalemadi) May 14, 2020