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التلفزيون السعودي يشارك في حملة تضليل ضد قطر بمقطع مفبرك (فيديو)

14/5/2020

نشر التلفزيون السعودي الرسمي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مفبرك، زعم أنه يوثق اشتباكات في العاصمة القطرية الدوحة، وهو ما أثار انتقادات واسعة بين المغردين.

واستغرب ناشطون قطريون مشاركة التلفزيون الرسمي، في حملة تضليل واضح بفيديوهات مفبركة ولعبة وصفوها بالمكشوفة.

وعمد مغردون ومختصون إلى تحليل الفيديو والتحقق منه ليتبين بأنه من فعاليات مهرجان بحي كتارا الثقافي، في فبراير/شباط الماضي من العام الجاري.

وحلل مارك أوين جونز، الخبير في نظم المعلومات والعلوم الرقمية، المقطع ورجح أن الفيديو الذي تم تداوله من قبل حسابات سعودية بشأن "الانقلاب" في قطر هو من مهرجان حديقة الوسمي بكتارا، حيث كان لديهم ألعاب نارية نهارية، وأقيم المهرجان الألعاب في الساعة الرابعة عصر يوم 21 فبراير شباط الماضي.

وفي تغريدة أخرة أشار جونز، إلى فيديو آخر مفبرك يتم تداوله على أنه حديث رغم أن تاريخه يعود إلى عام 2018.

ولفت البعض إلى زاوية التصوير في الفيديو الذي فبركه التلفزيون السعودي، التقط من أمام حديقة القطيفية باتجاه الحي الثقافي (كتارا)، حيث ظهر في المقطع بوابة الحديقة مفتوحة، لكن دولة قطر  أغلقت كافة الحدائق العامة في مارس/آذار الماضي للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأكد قطريون أن استمرار "الذباب الإلكتروني" السعودي بمهاجمة قطر وادعاء وقوع "انقلاب" فيها هو محاولة من النظام السعودي لتصدير أزماته الداخلية ولفت الأنظار عن القرارات "المؤلمة" التي يتخذها هذه الأيام.

ووصفوا ما نشره التلفزيون السعودي بـ"الفبركة الضعيفة" مؤكدين أن "أسوأ الناس تجار الأزمات الذين ينقلون الأخبار السيئة وينشرون الكذب والزور والنميمة ويتعيشون بالسعي بين الناس بالعداوة".

وقبل نحو أسبوعين، دشنت حسابات سعودية وهمية معروفة باسم "الذباب الإلكتروني" حملة على وسائل التواصل الاجتماعي زعمت فيها وقوع "انقلاب في قطر"، وبالتحديد في مدينة الوكرة جنوب شرقي البلاد.

وبثت تلك الحسابات الوهمية، عشرات المقاطع التي وثقت وقوع انفجارات واشتباكات عنيفة، ولكن بعد التحقق منها تبين أنها تعود لأحداث قديمة وقعت إحداها في العاصمة السعودية الرياض، وكذلك في الصين، ومناطق أخرى مختلفة.

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https://twitter.com/Ql979/status/1260612273250414599?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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