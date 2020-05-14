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استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية (فيديو)

عملية دهس جنوبي الخليل واستشهاد منفذها
عملية دهس جنوبي الخليل واستشهاد منفذها
14/5/2020

بثت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، مشاهد مصورة من موقع استشهاد صبي فلسطيني جنوبي الخليل بالضفة الغربية المحتلة برصاص الاحتلال بدعوى تنفيذه عملية دهس.

وأكد الجيش الإسرائيلي إطلاق النار على الصبي الفلسطيني الذي قالت إنه نفذ عملية دهس أسفرت عن إصابة جندي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الطفل الفلسطيني بهاء محمد عبد الله العواودة (15 عامًا) رسميًا، ومن المتوقع أن يحتجز الجيش الإسرائيلي الجثمان.

وادعى بيان للجيش الإسرائيلي أن  الصبي "قاد سيارته بأقصى سرعة باتجاه الجنود بالقرب من حاجز عسكري قرب نجوهوت"، وهي مستوطنة إسرائيلية تقع قرب قرية دير سامت في منطقة الخليل. 

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المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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