استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية (فيديو)

بثت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، مشاهد مصورة من موقع استشهاد صبي فلسطيني جنوبي الخليل بالضفة الغربية المحتلة برصاص الاحتلال بدعوى تنفيذه عملية دهس.

وأكد الجيش الإسرائيلي إطلاق النار على الصبي الفلسطيني الذي قالت إنه نفذ عملية دهس أسفرت عن إصابة جندي.

פינוי הלוחם הפצוע בינוני כרגע מהזירה לביח סורוקה. המחבל נהרג מיריות הכח. pic.twitter.com/tdTjQLqsGc — Or Heller אור הלר (@OrHeller) May 14, 2020

תיעוד מזירת הפיגוע בדרום הר חברון@Itsik_zuarets pic.twitter.com/smluqnN4v1 — כאן חדשות (@kann_news) May 14, 2020

הרכב הדורס ובתוכו המחבל שחוסל. pic.twitter.com/1BEvxZDmW7 — 0404 (@0404news) May 14, 2020

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الطفل الفلسطيني بهاء محمد عبد الله العواودة (15 عامًا) رسميًا، ومن المتوقع أن يحتجز الجيش الإسرائيلي الجثمان.

وادعى بيان للجيش الإسرائيلي أن الصبي "قاد سيارته بأقصى سرعة باتجاه الجنود بالقرب من حاجز عسكري قرب نجوهوت"، وهي مستوطنة إسرائيلية تقع قرب قرية دير سامت في منطقة الخليل.

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