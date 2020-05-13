معهد "باستور" الفرنسي يكشف نتائج لقاح ضد كورونا

قال معهد "باستور" الفرنسي إنه يتوقع أن تظهر أولى نتائج مشاريع تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لوباء "كوفيد-19" في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وذكرت منسقة البرامج المتعلقة باللقاحات في المعهد كريستيان غيرك إنهم يعملون على ثلاثة مشاريع لتطوير لقاح ضد وباء كوفيد-19، وترتكز النسخة الأكثر تقدما منها على لقاح معدل ضد الحصبة.

وأوضحت غريك إنهم يتوقعون "الحصول على الضوء الأخضر (اللازم لإطلاق التجارب السريرية) للقاح الذي يستند إلى نسخة معدلة للقاح ضد الحصبة في يوليو/ تموز المقبل، مشيرة إلى أن التجارب ستبدأ فور الحصول على الموافقة.

وقالت إن من المتوقع أن "تصدر أولى نتائج المرحلة الأولى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول القادم"، ومن المتوقع ان تظهر نتائج "المرحلة الثانية أو المرحلة الثانية والثالثة في مطلع ديسمبر/ كانون الأول القادم".

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن الهدف من التجارب السريرية في المرحلتين الثانية والثالثة هو إثبات فعالية اللقاح.

وفيما يتعلق بما إذا كان من الممكن أن تتحول التجارب السريرية في المرحلتين الثانية والثالثة إلى أول حملة تلقيح ضد الوباء، قالت غريك إن هذا الأمر لن يحدث مباشرة.

لكنها أشارت إلى أنه "فور جمع معلومات كافية حول نوعية اللقاح وسلامته وفعاليته ومناعته، يمكن التقدم بطلب عاجل إلى منظمة الصحة العالمية للسماح باستخدامه".

وأوضحت أنه يجب "الأخذ في الاعتبار أيضا التخطيط لإنتاج اللقاح على نطاق واسع لتحضير مئات ملايين الجرعات" منه.

وقالت إنه سيتم تحديد الفئات التي ستكون لها الأولوية للحصول على اللقاح بناء على عدة عوامل منها "اداء اللقاح خلال المرحلة الثانية والثالثة من التجارب على مختلف الفئات العمرية وعدد الجرعات المتوفرة وتطور تفشي الفيروس والإلمام بآليات تباين الخطورة والمعرفة التي سيتم اكتسابها في الأشهر المقبلة".